Zajlik a munka: Gulyás Gergely több polgármesterrel is egyeztetett az Otthon Start programról (FOTÓ)

Otthonteremtési program: nemcsak a fiatalokat segíti, de a gazdaságot is (VIDEÓ)
A miniszterhelyettes szerint a GDP növekedéshez is hozzájárulhat az első ingatlanvásárlók támogatása.
A miniszter, a megbeszélésen a fix 3%-os kedvezményes Otthon Start hitel lehetőségeiről tartott megbeszélést.
Egyeztetés az Otthon Start Programról – írja Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, legújabb Facebook-bejegyzésében.
A miniszter, a megbeszélésen a fix 3%-os kedvezményes Otthon Start hitel lehetőségeiről tartott megbeszélést a Miniszterelnökségen Szita Károly kaposvári polgármesterrel, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével, valamint Papp László debreceni és Dr. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármesterekkel.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Szeptember 1-jétől indul az Otthon Start program, amely minden eddiginél szélesebb társadalmi csoport számára teszi elérhetővé a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterhelyettes szerint a GDP növekedéshez is hozzájárulhat az első ingatlanvásárlók támogatása.
Nyitókép forrása: MTI/Bruzák Noémi