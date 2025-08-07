Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Dr Cser-Palkovics András Szita Károly Gulyás Gergely

Zajlik a munka: Gulyás Gergely több polgármesterrel is egyeztetett az Otthon Start programról (FOTÓ)

2025. augusztus 07. 19:53

A miniszter, a megbeszélésen a fix 3%-os kedvezményes Otthon Start hitel lehetőségeiről tartott megbeszélést.

2025. augusztus 07. 19:53
Gulyás Gergely

Egyeztetés az Otthon Start Programról – írja Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, legújabb Facebook-bejegyzésében.

A miniszter, a megbeszélésen a fix 3%-os kedvezményes Otthon Start hitel lehetőségeiről tartott megbeszélést a Miniszterelnökségen Szita Károly kaposvári polgármesterrel, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével, valamint Papp László debreceni és Dr. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármesterekkel.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Szeptember 1-jétől indul az Otthon Start program, amely minden eddiginél szélesebb társadalmi csoport számára teszi elérhetővé a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Bruzák Noémi

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. augusztus 07. 20:32
Hajrá! Itt a lehetőség. Visszatértünk a 40 évvel ezelőtti kamatszintre. Akkoriban aki egy összegben visszafizette a lakáshitelét kapott az OTP-től 40-45% kedvezményt. Nagy volt a kamatveszteségük.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!