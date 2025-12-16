Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
LMBTQIA + Európai Néppárt (EPP) Gulyás Gergely Európai Bizottság

„Ennél már nincs lejjebb!” – Von der Leyenék brutális összeggel finanszírozzák a genderlobbit

2025. december 16. 18:27

Az Európai Bizottság közel egymilliárd forintnyi összeggel pénzeli a gyerekek nemváltoztatását támogató szervezeteket.

2025. december 16. 18:27
null

„Az Európai Bizottság közel egymilliárd forinttal támogatja az európai adófizetők pénzéből az európai alapértékek felszámolásáért vívott küzdelmet” – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, és úgy fogalmazott: „Ennél már nincs lejjebb!”

A projekt keretében, amely az „A transznacionális genderellenes politikával szembeni queer feminista interszekcionális ellenállás előmozdítása” nevet viseli, 2022. október 1-je és 2026. szeptember 30-a között az Európai Bizottság összesen 2,38 millió eurót (917 millió forintot) oszt szét olyan civil szervezetek és intézmények között, akik „

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

az európai keresztyén civilizáció alapértékeivel szembeszállva azért küzdenek, hogy a kisfiúk kislányként, a kislányok kisfiúként élhessék az életüket”

 – írja, és felhívja a figyelmet, hogy a kezdeményezés hátterében álló politikusok az Európai Néppárt képviselői, vagyis Magyar Péterék párttársai.

Nyitókép: Pixabay

 


 

 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2025. december 16. 19:10
Poloska márkja biztosan operáltatna.Nem kellenne aranyozott müpénisz.
Válasz erre
0
0
nedudgi
2025. december 16. 19:10
Nem! Ők ezzel a baloldali választást pénzelik illegálisan. Ne tegyünk már úgy, mintha nem tudnánk.
Válasz erre
0
0
Pandaka pygmaea
2025. december 16. 18:48
"...queer feminista interszekcionális ellenállás..." Hogymiafaszom? 👀😯
Válasz erre
4
0
salátás
2025. december 16. 18:41
"az európai keresztyén civilizáció alapértékeivel szembeszállva azért küzdenek, hogy a kisfiúk kislányként, a kislányok kisfiúként élhessék az életüket" meg a jó kurva anyátokat az ilyeneket a főtéren kéne felakasztani sorban
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!