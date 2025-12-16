„Ennél már nincs lejjebb!” – Von der Leyenék brutális összeggel finanszírozzák a genderlobbit

„Az Európai Bizottság közel egymilliárd forinttal támogatja az európai adófizetők pénzéből az európai alapértékek felszámolásáért vívott küzdelmet” – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, és úgy fogalmazott: „Ennél már nincs lejjebb!”

A projekt keretében, amely az „A transznacionális genderellenes politikával szembeni queer feminista interszekcionális ellenállás előmozdítása” nevet viseli, 2022. október 1-je és 2026. szeptember 30-a között az Európai Bizottság összesen 2,38 millió eurót (917 millió forintot) oszt szét olyan civil szervezetek és intézmények között, akik „