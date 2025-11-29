Gulyás Gergely a háborúellenes gyűlésen: „A Tisza nemcsak földrajzilag, de politikailag is összeköt Ukrajnával”

– jegyezte meg fanyar humorral. Majd hozzátette, nem szabad elfelejteni, hogy a Tisza alkalmazását azok az ukránok fejlesztették, akik most nyakig benne vannak az „aranyvécés botrányban”.

„A Tisza összeköt minket Ukrajnával. Ez már nemcsak földrajzi tény, hanem politikai is”

– hívta fel a figyelmet, ahogy arra is, hogy a Tisza az ukrán segítségért cserébe támogatja Kijev uniós csatlakozását, és ez számukra megelőzi a magyarok érdekeit is.

A miniszter szerint súlyos következményei lennének annak, ha Ukrajna néhány éven belül az Európai Unió tagjává válna. Úgy fogalmazott: ez a magyar mezőgazdaság tönkretételét, a közbiztonság romlását és a munkaerőhelyzet erős romlását hozná magával.

A Tisza Párt programját „megszorításoknak” nevezte, amelyet szerinte a párt maga írt alá, mégis most utólag megpróbál letagadni.