orosz-ukrán háború két éve Háborúellenes Gyűlés Ukrajna Gulyás Gergely

Gulyás Gergely a háborúellenes gyűlésen: „A Tisza nemcsak földrajzilag, de politikailag is összeköt Ukrajnával”

2025. november 29. 12:53

A miniszterelnökséget vezető miniszter kevesebb mint tíz perc alatt, humoros kiszólásokkal intézte el a Tiszát és az egész baloldalt.

2025. november 29. 12:53
null

„Azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy ahhoz hogy Magyarországon béke és biztonság legyen, elengedhetetlen, hogy alig négy hónap múlva ötödször is megnyerjük a parlamenti választást” – kezdte felszólalását Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati nyíregyházi háborúellenes gyűlésen. Hangsúlyozta, ezen a váűlasztáson sokkal több forog kockán, mint eddig bármikor.

„Közös értékrend, világlátás, meggyőződés” – Gulyás szerint ezek kötik össze a polgári körök tagjait. Hangsúlyozta –

 „Politikai ellenfeleink arcátlanságban és felelőtlenségben óriási előnyben vannak.”

Hozzátette, a Tisza internetes közönségének egy része a valóságban nem is létezik, a másik felét viszont névvel és címmel is ismerjük ksözönhetően a párt adatszivárgási botrányának.

„Ők léteznek, csak nem hitték el, hogyha Magyar Péter valamit rögzít, azt utána nyilvánosságra is hozza”

 – jegyezte meg fanyar humorral. Majd hozzátette, nem szabad elfelejteni, hogy a Tisza alkalmazását azok az ukránok fejlesztették, akik most nyakig benne vannak az „aranyvécés botrányban”.

„A Tisza összeköt minket Ukrajnával. Ez már nemcsak földrajzi tény, hanem politikai is”

 – hívta fel a figyelmet, ahogy arra is, hogy a Tisza az ukrán segítségért cserébe támogatja Kijev uniós csatlakozását, és ez számukra megelőzi a magyarok érdekeit is.

A miniszter szerint súlyos következményei lennének annak, ha Ukrajna néhány éven belül az Európai Unió tagjává válna. Úgy fogalmazott: ez a magyar mezőgazdaság tönkretételét, a közbiztonság romlását és a munkaerőhelyzet erős romlását hozná magával. 

A Tisza Párt programját „megszorításoknak” nevezte, amelyet szerinte a párt maga írt alá, mégis most utólag megpróbál letagadni.

Élesen bírálta a Tisza Párt kommunikációját is, mondván: a jelöltek „némasági fogadalmat tettek”.

Vitát követelnek, de ők maguk nem szólalnak meg.

Felidézte, hogy a pártelnök saját brüsszeli politikusairól is lesújtó véleménnyel van, „agyhalottaknak vagy Soros-ügynököknek” nevezi őket.

Gulyás szerint nem véletlenül titkolják a programjukat, 

mert ha kiderülne, a kutya sem szavazna rájuk – sőt lehet, már a kutyák sem”,

miután a háziállatok megadóztatását is felvetették.

 

jetilovag
2025. november 29. 14:48
alig vannak poloska pötyi nyíregyházi gyűlésén!.....ebbű most se lesz forradalom...elmarad érdeklődés hiányában....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
llnnhegyi
•••
2025. november 29. 13:53 Szerkesztve
Felcsúti Péter és Lengyel László az elmúlt évezred letűnt politikusai. Most Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnökének a harcostársai. VÉGETEK VAN! CAMPO BASSÓ! Nektek bebaszott a bocsi búcsú!
states-2
2025. november 29. 13:28
A Tiszar ukrán komcsi ügynök.
csulak
2025. november 29. 13:12
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
