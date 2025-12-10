Ez nem egy gyermekotthon, hanem lényegében börtön!

Ettől függetlenül a visszaéléseket és a túlkapásokat kőkeményen büntetni kell, a bűnösök bűnhődjenek!

A kormány az erőszak minden formáját elutasítja, a rendőrség nyomoz, voltak és lesznek letartóztatások, de mint a politikus fogalmazott: az emberi aljasságot egyetlen kormány sem fogja tudni kizárni!”