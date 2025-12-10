Teljes körű vizsgálat indult a Szőlő utcai javítóintézetben
A kormány a rendőrségi hibák feltárását is támogatja.
Az emberi aljasságot egyetlen kormány sem fogja tudni kizárni!
„A rendőrség felügyelete alá kerülnek a javítóintézetek, így a Szőlő utcai intézmény is!
Gulyás Gergely kancelláriaminiszter közlése szerint ott épp 57 fogvatartott van, közülük 27-en rablás, 4-en szexuális bűncselekmény, 3-an emberölés miatt ülnek, de van aki terrorcselekmény, lopás, kerítés, zsarolás vagy garázdaság miatt!
Ez nem egy gyermekotthon, hanem lényegében börtön!
Ettől függetlenül a visszaéléseket és a túlkapásokat kőkeményen büntetni kell, a bűnösök bűnhődjenek!
A kormány az erőszak minden formáját elutasítja, a rendőrség nyomoz, voltak és lesznek letartóztatások, de mint a politikus fogalmazott: az emberi aljasságot egyetlen kormány sem fogja tudni kizárni!”
Ezt is ajánljuk a témában
A kormány a rendőrségi hibák feltárását is támogatja.
Nyitókép forrása: Facebook / Bács-Kiskun vármegyei rendőrség
***