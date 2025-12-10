Ft
12. 10.
szerda
szőlő utca rendőrség Gulyás Gergely

A bűnösök bűnhődjenek!

2025. december 10. 09:53

Az emberi aljasságot egyetlen kormány sem fogja tudni kizárni!

2025. december 10. 09:53
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„A rendőrség felügyelete alá kerülnek a javítóintézetek, így a Szőlő utcai intézmény is!

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter közlése szerint ott épp 57 fogvatartott van, közülük 27-en rablás, 4-en szexuális bűncselekmény, 3-an emberölés miatt ülnek, de van aki terrorcselekmény, lopás, kerítés, zsarolás vagy garázdaság miatt! 

Ez nem egy gyermekotthon, hanem lényegében börtön!

Ettől függetlenül a visszaéléseket és a túlkapásokat kőkeményen büntetni kell, a bűnösök bűnhődjenek! 

A kormány az erőszak minden formáját elutasítja, a rendőrség nyomoz, voltak és lesznek letartóztatások, de mint a politikus fogalmazott: az emberi aljasságot egyetlen kormány sem fogja tudni kizárni!"

manyika-1
2025. december 10. 11:04
Milyen emberek élnek a fővárosban? Tüntetnek a kábszer legalizálása mellett, a fiatalkorú bűnözök mellett ? Mi lesz még bűnös város?
mlotta
2025. december 10. 11:00
Bántják szegény cigánybűnözőket. Magyar Péter segíts!
