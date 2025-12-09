Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kovács-Buna Károly rendőrség bűncselekmény Juhász Péter felvétel

Teljes körű vizsgálat indult a Szőlő utcai javítóintézetben

2025. december 09. 21:00

A kormány a rendőrségi hibák feltárását is támogatja.

2025. december 09. 21:00
null

Kivonult a rendőrség a Szőlő utcai javítóintézethez: kedden több rendőr őrizte az épületet, és rendőrségi furgonok parkoltak a bejárat előtt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája is részt vett a helyszíni vizsgálatokban.

A Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint már három személyt vettek őrizetbe, és a gyanúsítotti kihallgatások megkezdődtek. 

A nyomozás továbbra is folyamatban van.

Az ügy előzményei

Újabb volt lakó számolt be az intézetben zajló fizikai bántalmazásokról, megalázó bánásmódról és embertelen körülményekről. Vallomása szerint Juhász Péter Pál korábbi igazgató külön engedéllyel bárkit bevihetett az épületbe, és titokzatos, öltönyös látogatók rendszeresen jelentek meg éjszaka.

Hétfőn felmondott Kovács-Buna Károly, az intézmény megbízott igazgatója, arra hivatkozva, hogy a sajtóban indult „lejárató kampány” miatt lehetetlen körülmények között kellett dolgoznia. A DK információi szerint a frissen távozott vezető az őrizetbe vett személyek között van.

Az előkerült videó

Egy YouTube-ra feltöltött felvételen az látható, amint a posztjáról hétfőn lemondott megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly 

egy tizenéves fiú fejét beleveri az asztalba, amin aztán át is rántja, majd a földön fekve megrugdossa. 

Ezt a felvételt több kameraállásból is közzétették, hogy minden félreértést el lehessen oszlatni az embertelen bánásmódot tükröző videó kapcsán.

Reagált a kormány

A kormány és a Belügyminisztérium hivatalosan is reagált a Szőlő utcai javítóintézet körül kirobbant botrányra. A tárca közlése szerint minden szükséges eszközzel támogatják az ügyészség munkáját annak érdekében, hogy kiderüljön: követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményeket az intézmény vezetői vagy dolgozói. 

A vizsgálat nemcsak az intézményt érinti, hanem a rendőrség korábbi hibáira is kiterjed.

A kormány szerint minden felelősnek bíróság elé kell állnia. A Belügyminisztérium hangsúlyozta: bárki, aki bűncselekményben vett részt vagy azt eltussolta, felelni fog. Pintér Sándor belügyminiszter már korábban elrendelte a rendőrségi eljárások teljes felülvizsgálatát is, hogy kiderüljön, történt-e hivatali mulasztás az elmúlt években.

A tárca arról is beszámolt, hogy megerősítették a gyermekvédelmi intézmények biztonságát, kiemelt helyszíneken rendőrök és iskolaőrök vigyáznak a gyerekekre.

Nyitókép: Ficsor Márton

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csomorkany
•••
2025. december 09. 21:53 Szerkesztve
Megnéztem azokat a felvételeket, hát nagyon durva. És ez az ember (Kovács-Buna Károly) átment a fideszes átvilágításon. Tényleg már! Bűnözőt bűnözőre cseréltek egy "Javítóintézet" élén teljes médianyilvánosság mellett? És kormányozni akarnak 2026 után is? Ez így kevés lesz...
Válasz erre
0
1
blackorion
2025. december 09. 21:47
Állami intézetben gyerekeket vernek 2025 Magyarországában? Nincs hír értéke. Ennél már csak az lenne természetesebb , ha megbaszná őket egy Fideszes pap.
Válasz erre
0
1
cirmos
2025. december 09. 21:42
fasza kis eldugott cikk egy esti órában, van mit takargatni! 15 éve megy ez. 15 éve tud róla a rendőrség és ki tudja még kicsodák - ennek ellenére a nyilvánosság ereje kellett, hogy valami megmozduljon. remélem, a felelősök jobban megbűnhődnek majd, mint a karateedző! persze az is nyilvánvaló, hogy bizonyos szint fölött nem eshet baja a belzebub-bácsiknak. ez a felvétel is 10 éves, egy ideje már a rendőrség birtokába került - mégse történt semmi! mi lett a rendőrségen a feljelentésekkel? melyik öltönyös belzebub keze van a dologban?
Válasz erre
0
0
lionheart-7
2025. december 09. 21:42
Mocskos p3d0fil fidszesek, akik hagyták ezeket garázdálkodni
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!