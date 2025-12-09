Teljes körű vizsgálat indult a Szőlő utcai javítóintézetben

„Aki elkövetett bűncselekményt, felelni fog” – közleményt adott ki a Belügyminisztérium a Szőlő utcai ügy kapcsán
A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját.
A kormány a rendőrségi hibák feltárását is támogatja.
Kivonult a rendőrség a Szőlő utcai javítóintézethez: kedden több rendőr őrizte az épületet, és rendőrségi furgonok parkoltak a bejárat előtt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája is részt vett a helyszíni vizsgálatokban.
A Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint már három személyt vettek őrizetbe, és a gyanúsítotti kihallgatások megkezdődtek.
A nyomozás továbbra is folyamatban van.
Újabb volt lakó számolt be az intézetben zajló fizikai bántalmazásokról, megalázó bánásmódról és embertelen körülményekről. Vallomása szerint Juhász Péter Pál korábbi igazgató külön engedéllyel bárkit bevihetett az épületbe, és titokzatos, öltönyös látogatók rendszeresen jelentek meg éjszaka.
Hétfőn felmondott Kovács-Buna Károly, az intézmény megbízott igazgatója, arra hivatkozva, hogy a sajtóban indult „lejárató kampány” miatt lehetetlen körülmények között kellett dolgoznia. A DK információi szerint a frissen távozott vezető az őrizetbe vett személyek között van.
Egy YouTube-ra feltöltött felvételen az látható, amint a posztjáról hétfőn lemondott megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly
egy tizenéves fiú fejét beleveri az asztalba, amin aztán át is rántja, majd a földön fekve megrugdossa.
Ezt a felvételt több kameraállásból is közzétették, hogy minden félreértést el lehessen oszlatni az embertelen bánásmódot tükröző videó kapcsán.
A kormány és a Belügyminisztérium hivatalosan is reagált a Szőlő utcai javítóintézet körül kirobbant botrányra. A tárca közlése szerint minden szükséges eszközzel támogatják az ügyészség munkáját annak érdekében, hogy kiderüljön: követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményeket az intézmény vezetői vagy dolgozói.
A vizsgálat nemcsak az intézményt érinti, hanem a rendőrség korábbi hibáira is kiterjed.
A kormány szerint minden felelősnek bíróság elé kell állnia. A Belügyminisztérium hangsúlyozta: bárki, aki bűncselekményben vett részt vagy azt eltussolta, felelni fog. Pintér Sándor belügyminiszter már korábban elrendelte a rendőrségi eljárások teljes felülvizsgálatát is, hogy kiderüljön, történt-e hivatali mulasztás az elmúlt években.
A tárca arról is beszámolt, hogy megerősítették a gyermekvédelmi intézmények biztonságát, kiemelt helyszíneken rendőrök és iskolaőrök vigyáznak a gyerekekre.
