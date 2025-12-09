Teljes körű vizsgálat indult a Szőlő utcai javítóintézetben

Kivonult a rendőrség a Szőlő utcai javítóintézethez: kedden több rendőr őrizte az épületet, és rendőrségi furgonok parkoltak a bejárat előtt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája is részt vett a helyszíni vizsgálatokban.

A Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint már három személyt vettek őrizetbe, és a gyanúsítotti kihallgatások megkezdődtek.

A nyomozás továbbra is folyamatban van.