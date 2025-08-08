Ft
Marco Rossi magyar válogatott Olaszország

Marco Rossi felfedte a titkát: van egy klubcsapat, amelynek még vágyik a kispadjára

2025. augusztus 08. 21:18

Olaszországban kell keresni.

2025. augusztus 08. 21:18
null

Májusban jelentette be a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy 2030 júniusáig meghosszabbította Marco Rossi szövetségi kapitány szerződését, így nagy biztonsággal megállapítható, hogy a Míster jól érzi magát hazánkban. Egy olasz lapnak adott interjújában mégis elárulta, milyen kihívás hozná még lázba pályafutása során.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető 2018 júniusa óta irányítja a nemzeti együttest, amely vezetésével 76 mérkőzésen 35 győzelem és 17 döntetlen mellett 24-szor szenvedett vereséget. A csapata számára az őszi vb-selejtezők jelentik a következő feladatot.

„A jelenlegi helyzetemben olyan, mintha a játékosok mindig kölcsönben lennének nálam. Nem tudsz úgy hatni rájuk, ahogy szeretnél. Nem titkolom, hogy egyszer majd szeretnék klubcsapatot edzeni, de csak egy feltétellel: ha ez Olaszországban lehet.

És hogy ez a karrierem körének lezárása legyen, az egyetlen lehetőség a Torino lenne: a csapat, ahonnan indultam.

De jelenleg nincsenek meg ehhez a feltételek” írja a TuttoMercatoWeb.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

