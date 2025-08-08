Marco Rossi felfedte a titkát: van egy klubcsapat, amelynek még vágyik a kispadjára

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető 2018 júniusa óta irányítja a nemzeti együttest, amely vezetésével 76 mérkőzésen 35 győzelem és 17 döntetlen mellett 24-szor szenvedett vereséget. A csapata számára az őszi vb-selejtezők jelentik a következő feladatot.

„A jelenlegi helyzetemben olyan, mintha a játékosok mindig kölcsönben lennének nálam. Nem tudsz úgy hatni rájuk, ahogy szeretnél. Nem titkolom, hogy egyszer majd szeretnék klubcsapatot edzeni, de csak egy feltétellel: ha ez Olaszországban lehet.

És hogy ez a karrierem körének lezárása legyen, az egyetlen lehetőség a Torino lenne: a csapat, ahonnan indultam.

De jelenleg nincsenek meg ehhez a feltételek” – írja a TuttoMercatoWeb.