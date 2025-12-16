Az MI-vel már lakásokat is fűthetünk 

Stockholmban például már több mint 20 adatközpont biztosítja a távhőigény 1,5 százalékát, a finn Espoóban pedig egy új adatközpontklaszter mintegy 100 ezer otthon fűtését fogja ellátni. Az adatközpontok előnye, hogy gyakran városi központok közelében helyezkednek el és viszonylag magas hőmérsékletet biztosítanak, ami hatékony felhasználást tesz lehetővé. A technológia már elérhető, viszont az üzleti modellek és tarifaszerkezetek tisztázása még kihívást jelent.

Az IEA friss anyaga szerint hasonló potenciál rejlik a szennyvízben is, amely ráadásul – alacsonyabb hőmérséklete miatt – nyáron hűtésre is használható, így az infrastruktúra egész évben kihasználható.

A szennyvíz mindenütt rendelkezésre áll, a csatornarendszerek pedig pontosan ott helyezkednek el, ahol az emberek élnek – tehát ahol fűtésre és hűtésre van szükség. A körülbelül 400 ezer lakosú új-zélandi Christchurchben például 80 MW visszanyerhető hőt azonosítottak a szennyvízben, ami mintegy 10 ezer ház fűtésére lenne elegendő.

A kínai Csingtaóban a szennyvízhőszivattyúk 49 MW fűtési és 45 MW hűtési kapacitást biztosítanak majd, míg a hamburgi szennyvíztisztító telepen épülő négy nagy hőszivattyú 60 MW hőteljesítménnyel várhatóan közel 40 ezer háztartást lát el – sorolja a példákat az IEA. További lehetőség az elhagyott szénbányákból származó bányavíz és a hidrogén-elektrolizátorok hulladékhője. A modern távhőhálózatok előnye, hogy alacsonyabb hőmérsékleten is működhetnek, így sokféle hőforrást tudnak integrálni minimális elosztási veszteséggel.

Okos rendszerintegráció szükséges

A másik fontos terület a távhő- és a villamosenergia-rendszerek intelligens összekötése. Az új villamosenergia-fogyasztók – mint az adatközpontok, elektromos járművek, hőszivattyúk, klímaberendezések, hidrogén-elektrolizátorok és elektrifikált ipari folyamatok – erőteljes keresletnövekedést generálnak. Ezt nagyrészt változó megújuló források elégítik ki, amelyek nagyobb rugalmasságot igényelnek a rendszerben.