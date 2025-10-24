Nagy bajban van Kijev: pokoli télre készülhetnek az ukrán fővárosban

A fagyhalál a tét Ukrajnában: EU-s és amerikai segítség nélkül nem fogják átvészelni a telet
Zelenszkij eközben sorra rúgja ki az energetikai minisztereket.
A napokban Ukrajna nagy részén szükséghelyzeti áramszüneteket vezettek be.
Kijev a háború kezdete óta a legnehezebb fűtési szezon előtt áll – tolmácsolta Vitalij Klicsko polgármester október 23-i figyelmeztető szavait a Kyiv Independent.
A városvezető szerint az orosz hadsereg szisztematikus támadásai az ukrán energetikai infrastruktúra ellen súlyos kihívások elé állítják nemcsak a fővárost, hanem az egész országot is.
„A teljes körű háború évei közül ez lesz a legnehezebb fűtési szezon.
Az ellenség masszív, összehangolt csapásokat mér minden kulcsfontosságú energia- és hőtermelő létesítményre – drónokat, rakétákat és mindent bevet, amivel csak tudja, hogy elpusztítsa a kritikus infrastruktúrát” – fogalmazott Klicsko.
A polgármester figyelmeztetése egy nappal azután hangzott el, hogy Oroszország október 21-ről 22-re virradó éjjel újabb, nagyszabású támadást indított Ukrajna energetikai és kikötői létesítményei ellen. Az ukrán hatóságok szerint a csapások számos térséget érintettek – többek között Kijevet és környékét. A támadások következtében az ország nagy részén szükséghelyzeti áramszüneteket vezettek be, miközben az ukrán energetikai szakemberek próbálták helyreállítani a szolgáltatásokat.
A legsúlyosabb károk Csernyihiv, Szumi, Odessza és Harkiv régióiban keletkeztek, ahol az orosz támadások súlyosan megrongálták a helyi energiahálózatot. Csernyihivben körülbelül 140 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, miközben országszerte rendkívüli áramszüneteket vezettek be.
Ukrán tisztviselők szerint Oroszország célja, hogy régiónként bénítsa meg az ország energiarendszerét. A legsebezhetőbbek az északi és keleti, orosz határhoz közeli területek – figyelmeztetnek az energetikai szakemberek, miközben Kijevben már most készülnek egy hosszú, hideg és nehéz télre.
