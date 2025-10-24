Nagy bajban van Kijev: pokoli télre készülhetnek az ukrán fővárosban

Kijev a háború kezdete óta a legnehezebb fűtési szezon előtt áll – tolmácsolta Vitalij Klicsko polgármester október 23-i figyelmeztető szavait a Kyiv Independent.

A városvezető szerint az orosz hadsereg szisztematikus támadásai az ukrán energetikai infrastruktúra ellen súlyos kihívások elé állítják nemcsak a fővárost, hanem az egész országot is.

„A teljes körű háború évei közül ez lesz a legnehezebb fűtési szezon.

Az ellenség masszív, összehangolt csapásokat mér minden kulcsfontosságú energia- és hőtermelő létesítményre – drónokat, rakétákat és mindent bevet, amivel csak tudja, hogy elpusztítsa a kritikus infrastruktúrát” – fogalmazott Klicsko.

A polgármester figyelmeztetése egy nappal azután hangzott el, hogy Oroszország október 21-ről 22-re virradó éjjel újabb, nagyszabású támadást indított Ukrajna energetikai és kikötői létesítményei ellen. Az ukrán hatóságok szerint a csapások számos térséget érintettek – többek között Kijevet és környékét. A támadások következtében az ország nagy részén szükséghelyzeti áramszüneteket vezettek be, miközben az ukrán energetikai szakemberek próbálták helyreállítani a szolgáltatásokat.