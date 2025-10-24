Ft
Nagy bajban van Kijev: pokoli télre készülhetnek az ukrán fővárosban

2025. október 24. 09:44

A napokban Ukrajna nagy részén szükséghelyzeti áramszüneteket vezettek be.

2025. október 24. 09:44
null

Kijev a háború kezdete óta a legnehezebb fűtési szezon előtt áll – tolmácsolta Vitalij Klicsko polgármester október 23-i figyelmeztető  szavait a Kyiv Independent

A városvezető szerint az orosz hadsereg szisztematikus támadásai az ukrán energetikai infrastruktúra ellen súlyos kihívások elé állítják nemcsak a fővárost, hanem az egész országot is.

„A teljes körű háború évei közül ez lesz a legnehezebb fűtési szezon. 

Az ellenség masszív, összehangolt csapásokat mér minden kulcsfontosságú energia- és hőtermelő létesítményre – drónokat, rakétákat és mindent bevet, amivel csak tudja, hogy elpusztítsa a kritikus infrastruktúrát” – fogalmazott Klicsko.

A polgármester figyelmeztetése egy nappal azután hangzott el, hogy Oroszország október 21-ről 22-re virradó éjjel újabb, nagyszabású támadást indított Ukrajna energetikai és kikötői létesítményei ellen. Az ukrán hatóságok szerint a csapások számos térséget érintettek – többek között Kijevet és környékét. A támadások következtében az ország nagy részén szükséghelyzeti áramszüneteket vezettek be, miközben az ukrán energetikai szakemberek próbálták helyreállítani a szolgáltatásokat.

A legsúlyosabb károk Csernyihiv, Szumi, Odessza és Harkiv régióiban keletkeztek, ahol az orosz támadások súlyosan megrongálták a helyi energiahálózatot. Csernyihivben körülbelül 140 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, miközben országszerte rendkívüli áramszüneteket vezettek be.

Ukrán tisztviselők szerint Oroszország célja, hogy régiónként bénítsa meg az ország energiarendszerét. A legsebezhetőbbek az északi és keleti, orosz határhoz közeli területek – figyelmeztetnek az energetikai szakemberek, miközben Kijevben már most készülnek egy hosszú, hideg és nehéz télre.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

kbexxx
2025. október 24. 10:11
A fázós nép.hamar képes kormányokat buktatni. .a farkas törvények uralkodni fognak ,nyugaton . A európai gáz tározók a tavalyihoz képpest eddig a harmadára vannak feltoltve! A megnövekedett kereslet bármit megtesz a józan ész tekintetében a hiány pótlására
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. október 24. 10:06
A földgázellártó infrastruktúra 80%-a kiesett, és azt nem 10 perc rendbehozni. Az áramellátásban legalább 600 kisebb-nagyobb alállomást, elosztót lőttek ki a háború alatt, azok egy részét rendbehozták persze, de a maradék túl van terhelve. A megmaradt atomerőművek reaktorainak a fele áll, mert nincs hova termelni az áramot, illetve az "amerikai" (é. koreai tulajdonban lévő svédországi) fűtőelemekre át nem állított blokkokból lassan kifogy a készletezett orosz fűtőelem (pedig még a háború megindulása után hónapokig szállított nekik a TVEL), és nyugatról is rég érkezett szállítmány a kockázat miatt.
Válasz erre
2
0
gullwing
2025. október 24. 10:05
Beköszönt a latyakos, saras idő és beköszönt a béke is. Ameddig a ruszkik előre törnek nem fognak békét kötni. És ez logikus.
Válasz erre
2
0
Farkasvölgyi
2025. október 24. 10:01
nem úgy volt, hogy az,,ukrán" légvédelem 120%-os hatékonysággal dolgozik?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!