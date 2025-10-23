A fagyhalál a tét Ukrajnában: EU-s és amerikai segítség nélkül nem fogják átvészelni a telet

Amíg a háború tart, az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz csapások kockázata elkerülhetetlen, erre fel kell készülni, „védekeznünk és újjáépítenünk kell” – jelentette ki Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője az RBK-Ukrajina hírportálnak adott, csütörtökön megjelent interjújában.

Jermak szerint Oroszország állandó támadásaival már négy éve próbálja elérni, hogy Ukrajna „megfagyjon” télen.

„Ezekben az években Oroszország célja az volt, hogy az őszi-téli időszakban megfosszon bennünket a fűtéstől és az áramtól. Semmi sem változott. Donald Trump amerikai elnök, Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter, akik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Julija Szviridenko miniszterelnökkel együtt találkoztak az Egyesült Államok vezető energetikai vállalatainak képviselőivel, továbbá Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is mind tisztában vannak ezzel.

Készek a lehető legnagyobb mértékben segíteni nekünk, hogy átvészeljük ezt a telet”

– mutatott rá. Szavai szerint az amerikai fél megkapta a listát arról, konkrétan mire van Ukrajnának szüksége, és az amerikai partnerek – csakúgy, mint az európaiak – készek segíteni ezek biztosításában.