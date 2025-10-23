Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna szankciós csomag Európai Unió Európai Tanács

Teljesítették Zelenszkij kívánságát: az EU végleg behódolt Ukrajnának

2025. október 23. 13:02

Az előző 18 szankciós csomag sem rombolta le Oroszország gazdaságát, de azért most megszavazták a tizenkilencediket is.

2025. október 23. 13:02
null

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni folytatódó háború miatt a tizenkilencedik szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki, és kriptoszolgáltatásokat sújtja – közölte hivatalosan az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács csütörtök délelőtt.

A közlemény szerint az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben. Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is, hogy korlátozza Minszknek az orosz háborús erőfeszítésekhez nyújtott támogatását – tették hozzá.

(MTI)

Nyitókép forrása: JOHN THYS /AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsocc44
2025. október 23. 15:10
Érdekesen hangzik… ha jól tudom 20 ezernél is több szankció van érvényben Oroszországgal szemben. Egy, ide vagy oda… arra leszek kiváncsi, amikor valóban komolyan veszik az oroszok Ukrajna felszámolását. Mert eddig 40 országgal szemben is elpusztítottak az energia szektor 80+%-át. Kulcsfontosságú települések lesznek kitakarítva még tél előtt…
Válasz erre
0
0
sanya55-2
•••
2025. október 23. 14:53 Szerkesztve
………és Zselé megnyitotta az összegyűlt sok f..sz európai zsibongóját, Orbán inkább ünnepel még egy kicsit, majd később elküldi őket a p…-ába….
Válasz erre
1
0
lefty67
2025. október 23. 14:31
Német vezetéssel, banderista-náci politikát támogatni a végsőkig, na ez az igazi rémálom! Huxit!
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. október 23. 14:28
Ez a mocsok tetűrágó mindenhová odapofátlankodik,ahol semmi keresnivalója nincs.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!