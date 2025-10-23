Nahát: a belgák elkaszálnák az Ukrajnának adandó gigahitelt, és ezt nyíltan ki is mondták

Ismert: az Európai Unió egyik nagy innovációja lett volna, hogy úgy adjanak hitelt Ukrajnának, hogy amögött a fedezet a befagyasztott orosz vagyon lett volna. Nem kis pénzről van szó: 140 milliárd euró, vagyis majdnem egy évnyi magyar GDP forog kockán. Igen ám, de az orosz vagyon felhasználásának számtalan jogi és politikai akadálya van, eközben a hitelt már beígérték Kijevnek.

Ebben a helyzetben – és a csütörtöki EU-csúcs előtt – ébredt fel a felelősségtudat Bart De Wever belga miniszterelnökben, aki az Euractiv szerint szokatlanul élesen azt mondta: „mindent megtesz, ami csak hatalmában áll”, hogy megakadályozza az EU által Ukrajnának nyújtott új hitelt.