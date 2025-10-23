Ft
10. 23.
csütörtök
Moszkva Ukrajna EU Belgium

Nahát: a belgák elkaszálnák az Ukrajnának adandó gigahitelt, és ezt nyíltan ki is mondták

2025. október 23. 12:21

Bart De Wever belga miniszterelnök közölte „mindent megtesz, ami csak hatalmában áll”, hogy megakadályozza az EU által Ukrajnának nyújtott új hitelt.

2025. október 23. 12:21
Ismert: az Európai Unió egyik nagy innovációja lett volna, hogy úgy adjanak hitelt Ukrajnának, hogy amögött a fedezet a befagyasztott orosz vagyon lett volna. Nem kis pénzről van szó: 140 milliárd euró, vagyis majdnem egy évnyi magyar GDP forog kockán. Igen ám, de az orosz vagyon felhasználásának számtalan jogi és politikai akadálya van, eközben a hitelt már beígérték Kijevnek.

Ebben a helyzetben – és a csütörtöki EU-csúcs előtt – ébredt fel a felelősségtudat Bart De Wever belga miniszterelnökben, aki az Euractiv szerint szokatlanul élesen azt mondta: „mindent megtesz, ami csak hatalmában áll”, hogy megakadályozza az EU által Ukrajnának nyújtott új hitelt.

Kivéve, ha a pénzügyi és jogi kockázatokat megosztják, és más EU-tagállamok is felhasználják a saját joghatóságukban lévő orosz szuverén eszközöket.

Az EU-vezetők brüsszeli csúcstalálkozója előtt felszólalva De Wever a Kijev háborús erőfeszítéseinek támogatására szolgáló, lekötött orosz eszközök felhasználásával járó „teljesen közös kockázatviselésre” szólított fel a gigahitel kapcsán.

Azt is kérte, hogy a többi EU-tagállam nyújtson pénzügyi garanciákat arra az esetre, ha a pénzt vissza kell fizetni Moszkvának, és hogy más országok „lépjenek” Belgiummal együtt a befagyasztott orosz szuverén eszközök felhasználásával.

Belgium birtokolja az orosz jegybank azon eszközeinek nagy részét, amelyeket az EU röviddel Moszkva 2022-es teljes körű inváziója után lefoglalt, vagyis kulcsszereplő az uniós tárgyalásokon, ugyanakkor nem akar egyedül maradni a slamasztikában, ha a nagy terv dugába dőlne. Ezért a nagy ötlet az, hogy közösen és egyszerre zsebeljék ki az oroszokat.

„Tudjuk, hogy hatalmas mennyiségű orosz pénz van más országokban, ahol erről hallgatnak” – mondta De Wever. „Ha lépünk, akkor mindannyiunknak együtt kell cselekednünk. Ez az európai szolidaritás.”

Ha ezek a követelések nem teljesülnek, akkor ők semmi szín alatt nem járulnak hozzá a közös hiteladáshoz. „Európai szinten, nemzeti szinten is, politikailag és jogilag is” mindent megtesz a miniszterelnök, hogy leállítsa a projektet.

Aminek egyébként sem egyhangú a támogatottsága: Németország , Franciaország és a balti államok határozottan támogatják, Belgium, Luxemburg és az Európai Központi Bank azonban óvatosabbak.

Nyitóképen Bart De Wever belga miniszterelnök. Forrás: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Karvaly
2025. október 23. 13:05
Nocsak, ha tudják, hogy Orbán nem fog vétózni abban az ügyben, akkor egyből elő tudnak pattanni a bokorból... Nagyon úgy néz ki, hogy ez a szokásos üzletmenet része: pár milliárdos nagyvállalkozó megvette a politikusokat, a haszon az övék lenne, a költségeket meg állja a lakosság, de legalább büszkék lehetnek magukra, hiszen ettől lesznek ok a jó emberek. És ha ezt meg lehet etetni velük, akkor még is érdemlik.
csulak
2025. október 23. 12:49
nos, nem hiszem a belgak 1 szavat sem , ez ugyben, szelkakas tarsasag
survivor
2025. október 23. 12:29 Szerkesztve
A nem - is- letező belgak de hülyek ..🤣🤣🤣🤣🤪🤪🤪🤪
