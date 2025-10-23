Nahát: a belgák elkaszálnák az Ukrajnának adandó gigahitelt, és ezt nyíltan ki is mondták

Belgium váratlan vörös vonalat húzott az orosz pénzekkel kapcsolatban
A belga miniszterelnök szerint a Bizottság javaslata gyakorlatilag elkobzásnak minősül.
Bart De Wever belga miniszterelnök közölte „mindent megtesz, ami csak hatalmában áll”, hogy megakadályozza az EU által Ukrajnának nyújtott új hitelt.
Ismert: az Európai Unió egyik nagy innovációja lett volna, hogy úgy adjanak hitelt Ukrajnának, hogy amögött a fedezet a befagyasztott orosz vagyon lett volna. Nem kis pénzről van szó: 140 milliárd euró, vagyis majdnem egy évnyi magyar GDP forog kockán. Igen ám, de az orosz vagyon felhasználásának számtalan jogi és politikai akadálya van, eközben a hitelt már beígérték Kijevnek.
Ebben a helyzetben – és a csütörtöki EU-csúcs előtt – ébredt fel a felelősségtudat Bart De Wever belga miniszterelnökben, aki az Euractiv szerint szokatlanul élesen azt mondta: „mindent megtesz, ami csak hatalmában áll”, hogy megakadályozza az EU által Ukrajnának nyújtott új hitelt.
Kivéve, ha a pénzügyi és jogi kockázatokat megosztják, és más EU-tagállamok is felhasználják a saját joghatóságukban lévő orosz szuverén eszközöket.
Az EU-vezetők brüsszeli csúcstalálkozója előtt felszólalva De Wever a Kijev háborús erőfeszítéseinek támogatására szolgáló, lekötött orosz eszközök felhasználásával járó „teljesen közös kockázatviselésre” szólított fel a gigahitel kapcsán.
Azt is kérte, hogy a többi EU-tagállam nyújtson pénzügyi garanciákat arra az esetre, ha a pénzt vissza kell fizetni Moszkvának, és hogy más országok „lépjenek” Belgiummal együtt a befagyasztott orosz szuverén eszközök felhasználásával.
Belgium birtokolja az orosz jegybank azon eszközeinek nagy részét, amelyeket az EU röviddel Moszkva 2022-es teljes körű inváziója után lefoglalt, vagyis kulcsszereplő az uniós tárgyalásokon, ugyanakkor nem akar egyedül maradni a slamasztikában, ha a nagy terv dugába dőlne. Ezért a nagy ötlet az, hogy közösen és egyszerre zsebeljék ki az oroszokat.
„Tudjuk, hogy hatalmas mennyiségű orosz pénz van más országokban, ahol erről hallgatnak” – mondta De Wever. „Ha lépünk, akkor mindannyiunknak együtt kell cselekednünk. Ez az európai szolidaritás.”
Ha ezek a követelések nem teljesülnek, akkor ők semmi szín alatt nem járulnak hozzá a közös hiteladáshoz. „Európai szinten, nemzeti szinten is, politikailag és jogilag is” mindent megtesz a miniszterelnök, hogy leállítsa a projektet.
Az Európai Bizottság vezetője megszállottan lobbizik Ukrajnáért az Európai Unióban.
Aminek egyébként sem egyhangú a támogatottsága: Németország , Franciaország és a balti államok határozottan támogatják, Belgium, Luxemburg és az Európai Központi Bank azonban óvatosabbak.
