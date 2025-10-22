Magyarországot is csapásként érheti az Európai Bizottság döntése – a svédek nem akarják tétlenül nézni

Az autó- vagy éppen a hadiipar mellett a dohányiparban is a leginnovatívabb technológiának ad otthont Magyarország: ezt bizonyítja, hogy néhány hónapon belül elkészül a világ egyik legnagyobb nikotinpárna-gyártó központja Pécsen, így a globális piacra is dominánsan Baranya vármegyéből termelnek majd a BAT nemzetközi hálózatába.

Bár az ártalomcsökkentett termékek piacát egyelőre nem lehet összehasonlítani a hagyományos cigarettáéval, vélhetően hosszú távon, a fogyasztói edukációval párhuzamosan folyamatosan csökken majd a különbség, mint például az elektromos és a dízel autó viszonylatában. Az adatok is bizonyítják a piac bővülését: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának statisztikái alapján

minden évben csaknem duplázódik a Magyarországon eladott nikotinpárnák száma, míg a BAT-tól kapott számok szerint a Pécsen termelt nikotinpárna mennyisége is folyamatosan nő, 2024-ben elérte a 3900 millió tasakot.

A nikotinpárna egy szájon át fogyasztható innovatív nikotintermék, amely nem tartalmaz dohányt, a párnát az ínyre helyezve a szájnyálkahártyán keresztül szívódik fel a nikotin, így használatakor nem keletkezik füst.

A gyártásban évekig a globális mennyiség több mint 70 százalékát adta Pécs, és bár az elmúlt időszakban – a trieszti és malmői kapacitásbővítések miatt – ez az arány kiegyenlítettebbé vált, a baranyai egység továbbra is több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a BAT teljes nikontinpárna-gyártásában.