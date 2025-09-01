Ft
Magyarország kulcsszerepben: hatalmas vita robbant ki az Európai Unióban, százmilliók várják a végeredményt

2025. szeptember 01. 11:33

Az Európai Bizottság célja, hogy 2040-re füstmentessé váljon a kontinens, ám eközben Brüsszel adóemelést, több tagállam pedig a jogszabályok szigorítását tervezi, ami azzal a kockázattal jár, hogy a dohányosokat az ártalomcsökkentett termékekről visszatereli a cigarettához.

2025. szeptember 01. 11:33
Klein Ron

Forr a levegő az Európai Unióban: miközben a Bizottság drasztikus jövedékiadó-emeléssel drágítaná a dohányipari termékeket, addig Franciaország és Spanyolország a nikotinpárnák piacát lehetetlenítené el – mindegyik terv hatalmas tiltakozásokat eredményezett.

Brüsszel célja, hogy 2040-re füstmentessé váljon a kontinens, tehát 5 százalék alatt legyen a cigarettázók aránya, az eddigi stratégia viszont nem vált be, tíz év alatt mindössze 1 százalékkal csökkent a füstölők aránya, ami így 24 százalék. Összehasonlításul: a világ első közel de facto füstmentes országában, Svédországban, ahol a felnőtt lakosság 5,3 százaléka cigarettázik, évtizedek óta támogatja a kormány az alternatív termékeket, például a nikotinpárnát.

Brüsszeli prioritás: közegészségügy helyett adóbevételek

Az Európai Bizottság hivatalosan egy átfogó dohányipari reform keretében emelné az adót, amely Magyarországon a cigaretta esetében például dobozonként 1000 forintos drágulást jelentene, ám a nemzetközi sajtóban több elemzés is arra utal, hogy valójában az Ukrajna támogatása miatt keletkező költségvetési lyukakat tömködné be ezzel Brüsszel.

Több ország, például Olaszország, Görögország és Románia már élesen tiltakozott a tervek ellen, mondván, ha az ártalomcsökkentett termékeket (hevítéses termékek, nikotinpárna, e-cigaretta) is brutálisan drágítják, az épp a 2040-es célt lehetetleníti el. Nemzetközi egészségügyi szakértők dicshimnuszban részesítették Elisabeth Svantesson svéd pénzügyminisztert, aki kiállt a biztonságosabb alternatívát jelentő nikotinpárnák mellett, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Bizottság az egészségügyi szempontok helyett kizárólag az adóbevételekre fókuszál. Hozzátette:

az adóbevételeknek ráadásul a tagállami költségvetéseket kellene erősíteniük, nem pedig az uniós bürokráciát.

„Az életeket mentő termékek adóinak emelése kontraproduktív és erkölcsileg megkérdőjelezhető lenne. Svédország valós bizonyítékokkal szolgál arra vonatkozóan, hogy ezek a termékek működnek, mégis úgy tűnik, hogy a politikai döntéshozókat jobban érdekli a bevételszerzés, mint a közegészségügyi eredmények” – mondta Dr. Delon Human, a Smoke Free Sweden elnöke.

Svédországban az EU-átlaghoz képest csaknem 40 százalékkal alacsonyabb a halálozási arány a dohányzással összefüggő betegségekben, miközben a nikotinfogyasztásban nem maradnak el az átlagtól, de hagyományos cigaretta helyett főleg szájon át fogyasztható termékeket használnak.

Franciaország példátlanul szigorú szabályok bevezetésére készül

Eközben Franciaországban a kormány egy olyan jogszabálytervezetet jelentett be, amely teljeskörű tilalmat vezetne be a nikotinpárnákra: ezek gyártása, importja, forgalmazása, birtoklása, használata és az országon belüli szállítmányozása is tilos lenne. A jogszabály végrehajtását viszont elhalasztották, mivel több tagállam – Magyarországon kívül Románia, Görögország, Szlovákia, Svédország, Csehország és Olaszország is – nyújtott be részletes véleményt, amelyben kifogásolja a tervezetet, ami példátlanul szigorúnak számítana az egységes uniós piacon belül.

Benjamin Dousa svéd kereskedelmi miniszter a felnőttek biztonságosabb alternatívákhoz való hozzáférésének fontosságát hangsúlyozta, és leszögezte, a kormánya a többi uniós tagállammal szemben is kész kiállni a nikotinpárnák felhasználói és a svéd üzleti szektor mellett.

Franciaországban egyébként is vitatott stratégiát alkalmaznak a dohányipar területén: itt az egyik legmagasabb a termékekre kivetett adó, így értelemszerűen a legdrágábbak között vannak az EU-ban.

Csakhogy ennek ellenére a franciák az élmezőnybe tartoznak a cigarettázó tinédzserek és felnőttek statisztikájában is, ráadásul bődületes az illegális piac részesedése, a KPMG tanulmánya alapján eléri a 38 százalékot, a tagállamokban elfogyasztott 12,7 milliárd szál hamisított cigarettából 6,3 milliárd szálat itt szívtak el.

Magyarországon ez az arány 13 százalék.

Magyarország példát mutatott, még az Európai Bizottság is elismerte

Spanyolország a gyakorlatban érvényesülő tiltást célzó korlátozást választaná a nikotinpárnák esetében, ám egyelőre ez sem valósult meg. A baloldali kormány egyrészt betiltaná a dohányíztől eltérő ízesítéseket (ami különösen érdekes annak fényében, hogy a nikotinpárnában egyébként dohány sincs), másrészt a nikotintartalmat 0,99 mg/párnában maximalizálná, ami a kereskedelmi forgalom szempontjából gyakorlatilag egyenértékű a tiltással.

A spanyol javaslattal szemben Magyarország mellett Románia, Csehország, Görögország, Olaszország, Horvátország és Svédország is írásban jelezte aggályait, de még az Európai Bizottság is észrevételeket fogalmazott meg.

A vélemények szerint az intézkedés túlzottan korlátozó jellegű, nem támaszkodik elegendő tudományos alapra, és aránytalan módon befolyásolja a szabad piac működését. 

„Nem nézhetjük tétlenül, hogy más uniós országok, például Spanyolország, tudományosan megalapozatlan szabályozásokat vezetnek be, amelyek azzal a kockázattal járnak, hogy a fogyasztókat visszaterelik a cigarettához” – figyelmeztetett Dr. Delon Human, aki szerint az EU-tagállamok erős ellenállása a bizonyíték, hogy a dohányosoknak joguk van a biztonságosabb alternatívákhoz.

A Magyarországon tavaly bevezetett új szabályozást még a kormánnyal finoman szólva sem a kiegyensúlyozott viszonyra törekvő Európai Bizottság is elismerte: a módosítás több lényeges elemet tartalmaz, a legfontosabb, hogy a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek, például a nikotinpárnák esetében darabonként 17 milligrammban maximalizálja a nikotin mennyiségét. Emellett kötelező a gyermekbiztos zárral ellátott csomagolás, illetve a rendelet az összetevőket tekintve is szigorított. 

Nyitókép: AFP/Gints Ivuskans

