Brüsszeli prioritás: közegészségügy helyett adóbevételek

Az Európai Bizottság hivatalosan egy átfogó dohányipari reform keretében emelné az adót, amely Magyarországon a cigaretta esetében például dobozonként 1000 forintos drágulást jelentene, ám a nemzetközi sajtóban több elemzés is arra utal, hogy valójában az Ukrajna támogatása miatt keletkező költségvetési lyukakat tömködné be ezzel Brüsszel.

Több ország, például Olaszország, Görögország és Románia már élesen tiltakozott a tervek ellen, mondván, ha az ártalomcsökkentett termékeket (hevítéses termékek, nikotinpárna, e-cigaretta) is brutálisan drágítják, az épp a 2040-es célt lehetetleníti el. Nemzetközi egészségügyi szakértők dicshimnuszban részesítették Elisabeth Svantesson svéd pénzügyminisztert, aki kiállt a biztonságosabb alternatívát jelentő nikotinpárnák mellett, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Bizottság az egészségügyi szempontok helyett kizárólag az adóbevételekre fókuszál. Hozzátette:

az adóbevételeknek ráadásul a tagállami költségvetéseket kellene erősíteniük, nem pedig az uniós bürokráciát.

„Az életeket mentő termékek adóinak emelése kontraproduktív és erkölcsileg megkérdőjelezhető lenne. Svédország valós bizonyítékokkal szolgál arra vonatkozóan, hogy ezek a termékek működnek, mégis úgy tűnik, hogy a politikai döntéshozókat jobban érdekli a bevételszerzés, mint a közegészségügyi eredmények” – mondta Dr. Delon Human, a Smoke Free Sweden elnöke.

Svédországban az EU-átlaghoz képest csaknem 40 százalékkal alacsonyabb a halálozási arány a dohányzással összefüggő betegségekben, miközben a nikotinfogyasztásban nem maradnak el az átlagtól, de hagyományos cigaretta helyett főleg szájon át fogyasztható termékeket használnak.