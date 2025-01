Minden határt átléptek: már az Európai Unió Bírósága is vizsgálja, mit tettek Von der Leyenék

Az Európai Bizottság például sokat vitatott döntéssel tiltotta be az ízesített, hevített dohánytermékeket – az átmeneti időszak miatt bár a szabályozás 2023 októberében lépett életbe, a raktárkészletek kimerüléséig még tavaly is lehetett találkozni ezekkel a magyarországi Nemzeti Dohányboltokban. Az igazi kihívás most jön: az iparági szereplőknek el kell magyarázniuk a fogyasztóknak, hogy az ízesített, dohánymentes hevítőrúd alternatívája lehet a betiltott termékeknek, csakhogy közben a feketekereskedelem résztvevői is akcióba lendültek.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tiltás és a szigorítás az illegális szereplőket erősíti:

a legegyértelműbb példa Franciaország, ahol rendkívüli szabályokat vezettek be, az adókat is brutális magasságba emelték, ám ennek az lett az eredménye, hogy 2022-ben az Európai Unióban illegálisan forgalmazott cigaretta majdnem fele, 16,9 milliárd szál a francia piacon kelt el, az ország költségvetése pedig közel 6 milliárd eurónyi bevételtől esett el az előző évhez képest.

Bár az Európai Bizottság idén távozó egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosa, Stella Kyriakides szerint az ízesített, hevített dohánytermékek piacról való kivonásával újabb lépést tettek a cél felé, hogy 2040-re 5 százalék alatt legyen az európai dohányosok aránya, a Londonban bemutatott kutatási eredmények alapján nem az ízesítés a legfontosabb érv a hevített termékek mellett. Ráadásul a ciprusi politikus beszédében egyáltalán nem említette, hogy az Európai Parlament korábban azt az álláspontot képviselte, hogy a dohányipari irányelveknek törekedniük kell a már dohányzó, és valamilyen oknál fogva a dohány- vagy nikotintermékekről leszokni nem kívánó állampolgárok egészségének védelmére is.

Egészséges vagy egyáltalán nem veszélyes dohányipari cikk nincs, de az ízesítéssel kapcsolatban azért érdemes megjegyezni, hogy a nagy cégek ugyanazt a technológiát alkalmazzák, amit az élelmiszeriparban, tehát az ízesítés nem jelent plusz kockázatot, maga a termék viszont a cigarettához képest kevésbé ártalmas, azaz az EP álláspontjával összhangban van.

A Bizottság módszereit az Európai Bíróság is vizsgálja, hiszen az ír Legfelsőbb Bíróság nem zárta ki: az EB túllépte a rá ruházott hatásköröket a tiltással – Magyarországról nézve annyira azért nem lepődünk meg azon, hogy a Bizottság finoman fogalmazva is rugalmasan kezeli a hatásköreit.

Az EB a felhatalmazáson alapuló hatáskörét úgy terjesztette ki, hogy egy új jogi kategóriát hozott létre a hevített dohánytermékek bevezetésével, azok ugyanis nem szerepeltek az eredeti, 2014-es uniós irányelvben. Ez azt mondta ki, hogy bizonyos piaci részesedés felett nem lehet értékesíteni olyan termékeket, amelyekben az ízesítés elfedi a dohányízt – ez lett például a mentolos cigaretták veszte.