Ez mindenkit érint: történelmi jelentőségű technológiát vizsgálnak a kiskorúak védelmében

Az például egyértelműen látszik a számokon, hogy hiába alakítják át a csomagolást, a dobozokon ábrázolt képeket, ezek sem a felnőtteknél, sem a fiatalkorúaknál nem jelentős befolyásoló tényezők. Ahogyan arról Nyíri Noémi addiktológiai konzultáns korábban beszélt a Mandinernek, a drogprevencióhoz hasonlóan az elrettentésen alapuló irányvonal hatástalan, hiszen amikor aktív használói szakaszban vannak egészséges fiatalként, túl messzinek érzik azt a képet, amin egy fogyasztó rettenetesen néz ki, ezért nem is tudnak vele azonosulni.

A dohányipari konferenciákon több szakértő is beszélt már arról, hogy ebben a küzdelemben igenis használni kell a modern technológiát – a fent említett füstmentes készülék pedig egy nagy lépés ebbe az irányba. És itt nem is szabad megállni! Az esztergomi MCC Feszten rendezett kerekasztal-beszélgetésen például a szakértők egyetértettek abban, hogy az internethasználat során mindent meg kell tenni a veszély minimalizálásáért.

Ehhez új állami és technológiai szabályozásra lesz szükség nemzetközi példák alapján, hiszen nincs olyan serdülő, aki a 18-as karika láttán azt mondja, rendben, akkor majd pár év múlva nézi csak meg a weboldalt.

Londonban többen is arról beszéltek az E-Cigarette Summiton, hogy ha a bankok meg tudják oldani, hogy a különböző eszközökön egyértelműen igazolják, a tulajdonos használja-e a számláját, akkor a dohányiparban is képesek lehetnek arra, hogy csak az működtethesse a termékeiket, akiknél a törvények ezt lehetővé teszik. Az első lépést megtették – a labda az FDA térfelén pattog, és ha jóváhagyja az innovációt, az a Hivatal globális súlyát figyelembe véve láncreakciót indíthat el a többi kontinensen, így Európában is.