08. 21.
csütörtök
Vance nem kertel: a jövőben Európának kellene állnia Ukrajna biztonsági költségeit

2025. augusztus 21. 08:05

Az amerikai alelnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem vállalja egyedül Ukrajna védelmét, a fő terhet Európának kell viselnie.

2025. augusztus 21. 08:05
null

J. D. Vance amerikai alelnök szerdán nyomatékosította, hogy Európának kell átvennie a vezető szerepet Ukrajna biztonságának finanszírozásában – írta meg a Reuters. Vance hangsúlyozta, hogy Kijev számára az orosz agresszióval szembeni garanciák megszerzése kiemelt fontosságú, ugyanakkor

az Egyesült Államok nem akarja egyedül vállalni a költségeket.

Mint mondta, nem tartja helyesnek, hogy Amerika viselje a fő terhet, és az elnök elvárja, hogy Európa legyen a folyamat mozgatórugója. Az alelnök szerint bármilyen formát is ölt a készülő megállapodás, az európai országoknak kell viselniük a költségek oroszlánrészét. Úgy fogalmazott, hogy ez az ő kontinensük, az ő biztonságuk, és világos az elnök üzenete:

fel kell nőniük a feladathoz. 

A kijelentések alapján a Trump-adminisztráció egyértelműen Európától várja a fő anyagi és politikai vállalásokat, miközben Washington csak korlátozott támogatást nyújtana. Donald Trump elnök korábban jelezte, hogy amerikai csapatokat nem küldene Ukrajnába, de biztosítana légitámogatást. Az európai országok ezzel párhuzamosan létrehozták a hajlandóak koalícióját, amelynek célja Ukrajna biztonságának garantálása. 

A Fehér Ház tehát egyértelművé tette, hogy nem folytatja a biankó csekk politikát, vagyis nem finanszírozza korlátlanul Kijev védelmét, miután Trump bírálta a több milliárd dolláros katonai segélyeket.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***

 

nagyferenc1922
2025. augusztus 21. 08:34
Sokba kerül a világnak, Európának, Magyarországnak az orosz agresszió. Sajnálom az ukrán és orosz áldozatokat, mit ért el Putyin ennyi szenvedés árán?
kulakman
2025. augusztus 21. 08:32
Miért nem az Orosz???
llnnhegyi
2025. augusztus 21. 08:30
Ursula! Mi ez ? Lófasz esti fényben?
survivor
2025. augusztus 21. 08:25
Lassan, de biztosan SZÉTBASSZA magat a Zejju. A SZU is anyagi okok miatt esett szét. NEM haborúban...
