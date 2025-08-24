Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel tüntetés késelés palesztin Belgium

Lövöldözés helyett most késeltek Brüsszelben: elszabadult a pokol egy palesztinbarát tüntetésen

2025. augusztus 24. 21:32

Egyelőre nem tudni, hogy az áldozat egy ártatlan járókelő, vagy egy tüntető.

2025. augusztus 24. 21:32
null

A brüsszeli rendőrség megerősítette, hogy késes támadás történt a város központjában egy palesztinbarát tüntetést követően – számolt be az Euronews vasárnap este. A Capital Ixelles rendőrségi körzet szerint egy embert ért késelés a belvárosban. Délután több tucatnyian gyűltek össze a Zaterdagpleinnél, a Place Saint Catherine közelében, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a Gázai övezet lakóival.

Nem tisztázott, hogy az áldozat a tüntetés résztvevője vagy járókelő volt-e, és a támadás lehetséges indítékairól sem adtak tájékoztatást. A rendőrség további részleteket egyelőre nem közölt.

Nemrég számoltunk be arról, hogy a belga főügyész is elismerte, vadnyugati állapotok uralkodnak az ország fővárosában, amely egyben az Európai Unió központja is. Julien Moinil királyi főügyész elmondta, az elmúlt hetekben több mint húsz lövöldözés történt Brüsszelben, idén pedig már legalább hatvan, amelyekben többen meghaltak és megsérültek. A háttérben főként rivális drogbandák háborúja áll. Moinil szerint elfogadhatatlan, hogy Brüsszelben bárki áldozatul eshet egy eltévedt golyónak.

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2025. augusztus 24. 22:43
kit érdekel ???? ezt a Beltenyésztett náci brüsszel csorda hozta össze.. remélem hogy ők is mielőbb sorra kerülnek.. a nép ???? az meg tűri.. mit lehet erre mondani ?? akkor szopjanak !!!! a helyükben ez a vén rohadt hitlerivadék már felkapott szoknyával kéne hogy meneküljön.. jáááááájjjjjjj ...futás van mert felakasztanak... ehelyett még él a dög..
Válasz erre
1
0
faszszopotiszaskocsogok
2025. augusztus 24. 22:29
Menjetek a fejlett nyugatra lelövetni magatokat !
Válasz erre
1
0
survivor
2025. augusztus 24. 22:19
NA és ? Hordjanak golyóálló mellényt, vagy jófele közepkori láncinget (mail). Kicsit nehez, de kes, tőr ellen ved. Vagy római " lorica"-t az SPQR idejéből Es "minek ment oda ?"
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!