Lövöldözés helyett most késeltek Brüsszelben: elszabadult a pokol egy palesztinbarát tüntetésen

A brüsszeli rendőrség megerősítette, hogy késes támadás történt a város központjában egy palesztinbarát tüntetést követően – számolt be az Euronews vasárnap este. A Capital Ixelles rendőrségi körzet szerint egy embert ért késelés a belvárosban. Délután több tucatnyian gyűltek össze a Zaterdagpleinnél, a Place Saint Catherine közelében, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a Gázai övezet lakóival.

Nem tisztázott, hogy az áldozat a tüntetés résztvevője vagy járókelő volt-e, és a támadás lehetséges indítékairól sem adtak tájékoztatást. A rendőrség további részleteket egyelőre nem közölt.

Nemrég számoltunk be arról, hogy a belga főügyész is elismerte, vadnyugati állapotok uralkodnak az ország fővárosában, amely egyben az Európai Unió központja is. Julien Moinil királyi főügyész elmondta, az elmúlt hetekben több mint húsz lövöldözés történt Brüsszelben, idén pedig már legalább hatvan, amelyekben többen meghaltak és megsérültek. A háttérben főként rivális drogbandák háborúja áll. Moinil szerint elfogadhatatlan, hogy Brüsszelben bárki áldozatul eshet egy eltévedt golyónak.

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP