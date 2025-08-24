Ft
08. 24.
vasárnap
Kitálalt a belga főügyész: vadnyugati állapotok uralkodnak Brüsszelben, rendszeresek a lövöldözések és a bandaháborúk

2025. augusztus 24. 07:29

Julien Moinil szerint az utcákon járva bárki áldozatul eshet egy eltévedt golyónak.

2025. augusztus 24. 07:29
null

Augusztus 12-én rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Julien Moinil királyi főügyész, akit kemény fellépése miatt „Batmannek” is neveznek – írja a Le Soir.

Az elmúlt hetekben több mint húsz lövöldözés történt Brüsszelben, idén pedig már legalább hatvan, amelyekben többen meghaltak és megsérültek. A háttérben főként rivális drogbandák háborúja áll.

Moinil szerint elfogadhatatlan, hogy Brüsszelben bárki áldozatul eshet egy eltévedt golyónak.

Az ügyészség adatai szerint idén több mint 7000 ember ellen indult eljárás, közülük 1250-et kábítószer-kereskedelem miatt tartóztattak le. A főügyész azonban komoly akadályokra mutatott rá: túlterhelt szakértők, nem működő térfigyelő kamerák, telített börtönök, valamint a fiatalkorú elkövetők elhelyezésének hiánya.

Kritizálta a szövetségi és regionális kormányzatot is, amiért nincs egységes drogpolitika és elegendő forrás sem a rendőrség, sem a rehabilitációs intézmények számára. A drogkereskedelem hatalmas bevételt termel, a bandák pedig főleg kallódó fiatalokat és illegális bevándorlókat toboroznak.

Moinil szerint csak nagyobb erőbedobással, szigorúbb intézkedésekkel és tartós rendőri jelenléttel lehet megfékezni az erőszakhullámot.

A helyzetet súlyosbítja az ország bonyolult politikai és közigazgatási rendszere. Belgium háromnyelvű állam, amely flamand és vallon régiókra, valamint a különálló brüsszeli térségre tagolódik, mind saját kormánnyal. Ezek fölött ugyan ott van a szövetségi kormány, de az gyakran hónapokig, akár évekig nem tud megalakulni a választások után. Maga Brüsszel több mint egy éve kormány nélkül működik. A flamand–vallon ellentétek, a pártok közti mély megosztottság és a szélsőjobboldal körüli politikai patthelyzet miatt alig lehetséges stabil koalíciót kialakítani.

Az állandó kormányválságok és a régiók közti feszültségek bénítják a döntéshozatalt, miközben a brüsszeli régió pénzügyi helyzete is kritikus: adósságai naponta több millió euróval nőnek. 

Ebben a káoszban a törvényhozás és a bűnüldöző szervek sem tudnak hatékonyan működni – ez az, ami miatt Moinil szerint Brüsszel könnyű terep a bűnszervezetek számára.

