„Az Alapjogokért Központ elemzője hangsúlyozta azt a tényt is, hogy a politikai újdonság varázsa gyorsan kifulladt, és mára már egyre többek előtt válik világossá, hogy tartalom és következetes vízió nélkül nem lehet komoly erőt építeni. Mint mondta, Magyar Péter népszerűsége nyáron egyértelműen gyengült, a korábbiakhoz képest csökkent a támogatottsága, követőtábora apadt, ami a közvélemény-kutatásokon is meglátszik.

Ezt pontosan látja a Tisza Párt elnöke is, előre próbál menekülni, ezért hazugságcunamit indított a miniszterelnök ellen a nyaralása kapcsán. (…)

De a liberális oldalon is megelégelték Brüsszel Peti hazugságait. Schiffer András a Facebook oldalán sózott oda Magyar Péternek:

»Olyan uniós tagállam viszont biztosan csak egy van, ahol ellenzéki vezető lehet az, aki attól világosodott meg, hogy már nem tölthet be a házastársára/barátaira tekintettel vezető állásokat állami/államközeli cégeknél.«

Ennyi!

Van még kérdés?”