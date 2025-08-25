Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Schiffer András hazugság Magyar Péter Alapjogokért Központ

Schiffer András lekevert egy hatalmas nyaklevest Magyar Péternek

2025. augusztus 25. 05:51

Megelégelte a hazudozást.

2025. augusztus 25. 05:51
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Az Alapjogokért Központ elemzője hangsúlyozta azt a tényt is, hogy a politikai újdonság varázsa gyorsan kifulladt, és mára már egyre többek előtt válik világossá, hogy tartalom és következetes vízió nélkül nem lehet komoly erőt építeni. Mint mondta, Magyar Péter népszerűsége nyáron egyértelműen gyengült, a korábbiakhoz képest csökkent a támogatottsága, követőtábora apadt, ami a közvélemény-kutatásokon is meglátszik.

Ezt pontosan látja a Tisza Párt elnöke is, előre próbál menekülni, ezért hazugságcunamit indított a miniszterelnök ellen a nyaralása kapcsán. (…)

De a liberális oldalon is megelégelték Brüsszel Peti hazugságait. Schiffer András a  Facebook oldalán sózott oda Magyar Péternek:

»Olyan uniós tagállam viszont biztosan csak egy van, ahol ellenzéki vezető lehet az, aki attól világosodott meg, hogy már nem tölthet be a házastársára/barátaira tekintettel vezető állásokat állami/államközeli cégeknél.«

Ennyi!

Van még kérdés?”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Ceglédi Zoltán

Facebook

Idézőjel

Magyar Péter tegnap este Schiffer András oldalán kommentcsatázott

Tényleg azt hiszik, miniszterelnökként majd teljesen más lesz?

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ihavrilla
2025. augusztus 25. 08:37
Szerintem Magyar Péter a bukott választás után az eredményvárón azonnal kijelenti, hogy csalás történt és lázadásra szólítja fel a híveit. 100-200 ember bele is ugrik. Hiába lesz ellenük és Magyar ellen hatósági eljárás, Péterünk még aznap éjszaka Brüsszelben lesz. és onnan okád Orbán ellen. Egyre inkább látszik, hogy Márki-Zay egy értelmes, nyugodt úriember Magyarhoz képest. Ez pedig nagy szó!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. augusztus 25. 08:11
Magyar Júdás Péter geciember!
Válasz erre
0
0
csigabus
2025. augusztus 25. 07:53
Schiffer igazat mond! Ettől Majom petike idegbajt kap!
Válasz erre
5
0
dimaggio
2025. augusztus 25. 07:48
Bodóné / lánykori nevén M.P./ már érzi a büdöset ,de úgy tesz ,mintha nem érezné .
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!