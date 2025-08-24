Ft
Tarjányi Péter Schiffer András Magyar Péter

Magyar Péter tegnap este Schiffer András oldalán kommentcsatázott

2025. augusztus 24. 21:47

Tényleg azt hiszik, miniszterelnökként majd teljesen más lesz?

2025. augusztus 24. 21:47
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

Magyar Péter tegnap este az egyébként Kolozsvárott fesztiválozó Schiffer András oldalán kommentcsatázott, jelenleg pedig a súlymellénnyel edző Tarjányi Péter posztjait tartja tűz alatt.

Annyira jó lenne tudni, hogy amikor ezt látják a Tisza elnökét kritikátlanul fölnyaló komoly egyetemi emberek, vagány popsztárok, egykori majdnem-gonzók, komoly cégeket irányító vállalkozók, akkor mit mondanak maguknak...

...tehát hogyan oldják meg nap nap után, hogy ezeket az élményeket azonnal töröljék az emlékezetükből; hogyan tudják az újabb és újabb agyondicsérő megszólalásokból mindeme történéseket kihagyni? És hogy tényleg azt hiszik, hogy miniszterelnökként majd, ó, hát TELJESEN MÁS LESZ?

Hogy oldjátok ezt meg így izé, intellektuálisan?”

Nyitókép forrása: KISBENEDEK Attila / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. augusztus 24. 22:44
Ez a kakastaréjos kicsi, anyuka nem kedvence!
Válasz erre
0
0
google-2
2025. augusztus 24. 22:40
A remény hal meg utoljára. Hallgatnak, mint reményhal a cekkerben- hátha nem vesszük észre Magyar összes sületlenségét. Még jobban dicsérik. Nyugtával majd nem fogják.
Válasz erre
1
0
tajoska
2025. augusztus 24. 22:38
Azt gondolják, hogy rögtön átadja a hatalmat az őáltaluk kijelölt miniszterelnöknek, miután 2/3-dal nyer.
Válasz erre
1
0
faszszopotiszaskocsogok
2025. augusztus 24. 22:26
Szerencsére sosem lesz miniszterelnök ez a faszkalap, de ha így folytatja még a Parlamentbe se fog bekerülni.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!