Tisza-túra, sétarepülés, kudarcos kiruccanások – ennyibe kerülhetett Magyar Péter önfeledt nyara!

Jól látszik, hogy csak a fenti összegeket összeadva már nagyjából egy 20 ezer eurós összeg jön ki. Ez megfelel Magyar Péter egyhavi uniós jövedelmének. Mint azt többször is jeleztük itt szándékosan alulbecsléssel végeztük el a számításunkat. Ebbe az összegbe nem számítottuk bele az egyéb programok költségeit. Így könnyen lehet, hogy ennek akár a kétszeresébe is kerülhetett Magyarnak ez az önfeledt nyaralás. Pontos képet talán csak akkor kaphatunk majd a kiadásokról, amikor a Tisza Párt közzéteszi majd a 2025. harmadik negyedévéről szóló beszámolóját.

Ami biztos Magyar Péter idei nyaralása saját magának, vagy a Tisza Párt adományozóinak minden bizonnyal több millió forintba kerülhet.

Több mint félmilliárdba kerülhetett Magyar első országjárása

A mostani országjárás kapcsán érdemes felidézni, hogy mennyibe kerülhetett Magyarnak az első országjárása. A Tisza vezetője a 2024-es európai parlamenti választás előtti hetekben csaknem 170 településre látogatott el, tartott kampánybeszédet. A Tisza Párt vezetője akkor csupán a fővárosi Kossuth téren tartott rendezvényének a költségeiről tett közzé információkat. Eszerint a demonstráció még 30 millió forintba sem került. Állításuk szerint a rendezvénytechnika 24, a biztonsági szolgáltatás 1, a jogdíjak 1,2, a videógyártás 1,3 millió forintra rúgott, a közművekre pedig 700 ezer forintot költöttek. A Magyar Nemzet területre rálátó forrásai szerint ez a felsorolás eleve hiányos, a feltüntetett összköltség pedig a töredéke a tényleges árnak.

A hang-, videó-, színpadtechnika becsült összege csaknem 90 millió forint lehetett, a kerítések, kordonok,

valamint a különböző rendezvénytechnikai eszközök és a mobil WC-k 25 millió forintba kerülhettek

– írták. A tüntetésre gyártott különböző arculati elemek, a kitűzők, a molinók, a zászlók és a táblák költsége csaknem 13 millió forintot tehetett ki. A broadcast költsége több mint hétmillió forintra rúghatott, míg a rendezvény biztosítása ötmillió forintba kerülhetett. Ehhez jöttek még egyebek mellett a jogdíjak, a kommunikációs költségek, illetve a fellépők díjai is. A Kossuth téri rendezvény valós költsége tehát 153 millió forint lehetett. Magyar Péterék közlése és a tényleges költések között tehát több mint ötszörös különbség van – hívta fel a figyelmet a lap.

Persze nem csak ennek a demonstrációnak voltak költségei, hanem a debreceninek, valamint az országjárás csaknem 170 állomásán tartott fórumoknak is.A debreceni, május 5-i nagygyűlés csaknem 12 milliós ráfordítást igényelt. A kisebb településeken tartott rendezvények nyilván lényegesen olcsóbbak voltak, ám a mennyiségük miatt ez is hatalmas tétel volt. Szakmai becslések szerint ezek a gyűlések egyenként több mint kétmillió forintot emésztettek fel. De voltak helyszínek, ahol még ehhez képest is pluszköltségek adódtak, például fáklyák beszerzése, illetve szállásfoglalások. Ez több mint 28 millió forintot vihetett el. A Kossuth téri, a debreceni és az imént említett kisebb településeken tartott rendezvények együttes költsége tehát meghaladhatta az 530 millió forintot.