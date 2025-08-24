Tisza-túra, sétarepülés, kudarcos kiruccanások – ennyibe kerülhetett Magyar Péter önfeledt nyara!

Botrány: miközben Brüsszelben épp ledarálják a gazdák uniós támogatását, az agrárbizottsági tag Magyar Péter evezget
„Jó evezgetést. Minden másra ott van a kormány és a kormánypártok” – üzente az EP-képviselő Magyar Péternek.
Magyar Péter idei nyaralása és országjárása több tízmilliós költséggel járhatott, miközben a gazdák jövőjéról szóló uniós vitákat hagyott ki. A tiszai kenutúrától az erdélyi kiruccanáson át a sétarepülésig mindent alulbecsülve is 20 ezer eurós kiadást számoltunk Magyarnak.
Még július közepén hirdette meg újabb országjárását Magyar Péter. Az akció eddig minden eddiginél kevesebb embert vonzott, ám a Tisza Párt vezetőjének ez kiváló alkalom arra, hogy egy többhetes nyaraláson vegyen részt. Miközben az Európai Parlamentben többek között a gazdák jövőbeli támogatásáról zajlottak a viták, addig Magyar önfeledten kenuzgatott a Tiszán. Mindezzel párhuzamosan a Tisza vezetője elképesztő álhírekkel támadja a kormányfő előre bejelentett nyaralását. Itt az idő tehát, hogy megpróbáljunk utánajárni, mennyibe kerülhet az európai adófizetőknek Magyar nyaralása. Számításaink során szándékosan mindet alulbecsültünk.
Kezdjük is a tiszai kenuzással. A felvételek tanulsága szerint több kenut és csónakot is igénybe vettek Magyarék a Tiszán. Egy kenu bérlése egy napra 8-15 ezer forint között változik. Itt sok függ a méretétől, és a típusától. Nagyjából 4-5 kenut és csónakot béreltek 5-6 napra. Egy 12 ezer forintos átlagárral számolva nagyjából 300 ezer forint jut csak a hajók bérlésére.
Azt a felvételekből nem tudtuk megtippelni, hogy hányan is vettek részt ezeken a túrákon, de érdemes legalább 10 állandó emberrel számolni. Ez a 10 ember értelemszerűen különféle szálláshelyeken töltötte az éjszakát, és nem szabad elfelejtkeznünk az ellátásukról sem. A Tisza felső szakaszán a szállások átlagára 15-25 ezer forint körül változik egy éjszakára. Érdemes 20 ezer forintos átlaggal számolni, amiben reggeli is van. Egy 10 fős stáb esetén így napi 200 ezer forintos összeget kapunk.
Az egyhetes túra tehát 1,4 millió forintba kerülhetett egy alsó becslés alapján.
Ráadásul még nem beszéltünk az egyéb költségekről sem. Helyesen járunk el tehát, ha az egész tiszai akciójára legalább 3 millió forintot becslünk. Mindez nagyjából 7500 eurónak felel meg.
Az utazásai kapcsán érdemes kiemelni teljesen kudarcba fulladt többnapos korondi látogatását is, ahol szinte senki sem volt kíváncsi rá. Magyart oda is egy komplett stáb kísérte. Így 10 emberrel érdemes ott is számolni. Reggelivel számolva Korond környékén egy átlagos éjszaka egy főre 15-25 ezer forintba kerül. 20 ezer forintos átlaggal számolva tehát egy éjszakára 10 embernek 200 ezer forint jön ki. Itt nem számoltunk ebédet és vacsorát az érintetteknek. Az utazási költséget és az egyéb kiadásokat is számolva Magyar erdélyi kiruccanása 1,5-2 millió forintba kerülhetett. Ez körülbelül 5000 eurónak felel meg.
A tiszai túra mellett Magyar részt vett egy sétarepülésen is. Ennek ára is meglehetősen változó. 75-150 ezer forintos sávban lehet ajánlatokat találni országosan. Itt is helyes eljárás, ha a középértéket vesszük alapul, így egy 110-120 ezer forintos összeggel számolhatunk egy főre. A repülésen vele volt barátnője is, így az már 220-240 ezer forint lehetett.
Magyar mindezek mellett több vidéki helyszínre is úgy ment, hogy nagy valószínűséggel az éjszakát már nem budapesti XII. kerületi otthonában töltötte. Békés vármegyétől Győr-Moson Sopron vármegyéig szinte mindenhol eltölthetett többedmagával egy-egy éjszakát. Éppen ezért nagyon nehéz egy átlagos éjszakai szállásárat belőni reggelivel, de egy főre számolhatunk nagyjából 25 ezer forintot. Magyar nem veti meg a luxust, ezért nehéz elképzelni, hogy mindig csak a legolcsóbb lehetőségekből választ. Egy közepes stáb esetén tehát egy-egy éjszaka nagyjából 150 ezer forintba kerülhet. Ilyen napból pedig legalább tucatnyi volt július közepe óta. Így Magyarék ezen kiruccanásainak az értéke elérheti a 2-2,5 millió forintot is. Mindez pedig egy alacsony értékű becslés. Ennek összege 6000 euró körül van.
Jól látszik, hogy csak a fenti összegeket összeadva már nagyjából egy 20 ezer eurós összeg jön ki. Ez megfelel Magyar Péter egyhavi uniós jövedelmének. Mint azt többször is jeleztük itt szándékosan alulbecsléssel végeztük el a számításunkat. Ebbe az összegbe nem számítottuk bele az egyéb programok költségeit. Így könnyen lehet, hogy ennek akár a kétszeresébe is kerülhetett Magyarnak ez az önfeledt nyaralás. Pontos képet talán csak akkor kaphatunk majd a kiadásokról, amikor a Tisza Párt közzéteszi majd a 2025. harmadik negyedévéről szóló beszámolóját.
Ami biztos Magyar Péter idei nyaralása saját magának, vagy a Tisza Párt adományozóinak minden bizonnyal több millió forintba kerülhet.
A mostani országjárás kapcsán érdemes felidézni, hogy mennyibe kerülhetett Magyarnak az első országjárása. A Tisza vezetője a 2024-es európai parlamenti választás előtti hetekben csaknem 170 településre látogatott el, tartott kampánybeszédet. A Tisza Párt vezetője akkor csupán a fővárosi Kossuth téren tartott rendezvényének a költségeiről tett közzé információkat. Eszerint a demonstráció még 30 millió forintba sem került. Állításuk szerint a rendezvénytechnika 24, a biztonsági szolgáltatás 1, a jogdíjak 1,2, a videógyártás 1,3 millió forintra rúgott, a közművekre pedig 700 ezer forintot költöttek. A Magyar Nemzet területre rálátó forrásai szerint ez a felsorolás eleve hiányos, a feltüntetett összköltség pedig a töredéke a tényleges árnak.
– írták. A tüntetésre gyártott különböző arculati elemek, a kitűzők, a molinók, a zászlók és a táblák költsége csaknem 13 millió forintot tehetett ki. A broadcast költsége több mint hétmillió forintra rúghatott, míg a rendezvény biztosítása ötmillió forintba kerülhetett. Ehhez jöttek még egyebek mellett a jogdíjak, a kommunikációs költségek, illetve a fellépők díjai is. A Kossuth téri rendezvény valós költsége tehát 153 millió forint lehetett. Magyar Péterék közlése és a tényleges költések között tehát több mint ötszörös különbség van – hívta fel a figyelmet a lap.
Persze nem csak ennek a demonstrációnak voltak költségei, hanem a debreceninek, valamint az országjárás csaknem 170 állomásán tartott fórumoknak is.A debreceni, május 5-i nagygyűlés csaknem 12 milliós ráfordítást igényelt. A kisebb településeken tartott rendezvények nyilván lényegesen olcsóbbak voltak, ám a mennyiségük miatt ez is hatalmas tétel volt. Szakmai becslések szerint ezek a gyűlések egyenként több mint kétmillió forintot emésztettek fel. De voltak helyszínek, ahol még ehhez képest is pluszköltségek adódtak, például fáklyák beszerzése, illetve szállásfoglalások. Ez több mint 28 millió forintot vihetett el. A Kossuth téri, a debreceni és az imént említett kisebb településeken tartott rendezvények együttes költsége tehát meghaladhatta az 530 millió forintot.
Méretes lyuk tátong egy Magyarékhoz hasonló országjárás valós piaci ára és az általuk ténylegesen bevallott költségek között. Az ellenzékre jellemző külföldi finanszírozási technikákat ismerve felmerül a kérdés, ki állta a tetemes különbözetet.
Nyitókép: Takács Péter Facebook-oldala