Félmilliárd forint nyomában: nagyon gyanúsak Magyar Péter országjárásának pénzügyei

Az ellenzéki politikus elmondása szerint a Kossuth téri tüntetése költségeire az egyesületéhez érkező adományokból származott a pénz. „Több tízmillió forint érkezett egyszerű magyar emberektől, több ezer embertől, és nem külföldről, nem dollár, és nem NER-es pénz” – mondta Magyar.

A „mikroadományok” meséje a dollárbaloldalon

A politikus még korábban, a március 15-i demonstrációjuk után is mikroadományokról beszélt. Akkor a Tények beszámolója szerint azt mondta: részben a saját pénzéből, részben önkéntes felajánlásokból valósult meg a rendezvény, s hozzátette azt is, „kisemberek adták össze” a summát.

„Anonim adományozókra”, „mikroadományokra” és „adománygyűjtő ládikákra” utoljára Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter hivatkozott a 2021-es előválasztási és a 2022-es országgyűlési kampány finanszírozását firtató kérdésekre válaszul. Mint ismert, utóbb kiderült, hogy a nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági jelentés szerint a 2022-es kampányban több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről az egyesült ellenzékhez a hatalomváltás céljából. A finanszírozói háttér esetükben a Soros-hálózat volt. A dollárbaloldal által kiépített pénzügyi manőverek meghatározó külföldi érdekeltségű tagjai az Action for Democracy, a Fondation Pluralisme, a DatAdat-csoport és a Globsec nevű szervezetek voltak. Az A4D vezetői ráadásul egy nyilvánosságra került felvételen nemcsak a támogatás tényéről és céljáról, hanem a valódi megbízóról is beszélnek, konkrétan arról, hogy Soros György áll a szervezeten keresztül a magyarországi baloldalnak juttatott milliárdok mögött. Az ügyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal már vizsgálatot is indított, és az is kiderült, hogy már Karácsony 2019-es kampányában is külföldről érkeztek a tízmilliók, „mikroadománynak” álcázva.