Leköszönő amerikai ügyvivő: „Önök barátra találtak Amerikában – és a személyemben”

„Generációkon átívelő szövetség”
Az ügyvivő szerint az amerikai–magyar kapcsolatok mára „generációkon átívelő civilizációs szövetséggé” erősödtek,
amelyben a patriotizmus találkozási pont, nem pedig választóvonal.
Úgy véli: a szuverenitás és a barátság egymást erősítheti, és azok a nemzetek, amelyek tisztelik Istent, a családot és a szabadságot, nem maradnak magukra.
„Sohasem felejtem el a túrázást a diákokkal a Kéktúra vonalán, vagy a beszélgetéseket fiatal magyarokkal az esztergomi MCC Feszten és a debreceni Campus Feszten. A következő generáció energiája és kíváncsisága reményt ad nekem. Csakúgy, mint a papokkal és professzorokkal, katonákkal és tábornokokkal, művészekkel és üzleti vezetőkkel folytatott csendes beszélgetések, amelyek emlékeztetnek arra, hogy az erő és az alázat jól megférnek egymás mellett” – jegyezte meg Palladino.