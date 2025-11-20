Ft
11. 21.
péntek
Robert Palladino diplomata nagykövetség Donald Trump Egyesült Államok

Leköszönő amerikai ügyvivő: „Önök barátra találtak Amerikában – és a személyemben"

2025. november 20. 11:39

Palladino szerint a legutóbbi Trump–Orbán találkozó „történelmi fordulópont volt a két ország szövetségében".

2025. november 20. 11:39
null

Távozása előtt az Indexen értékelte budapesti szolgálatát Robert Palladino, az Egyesült Államok leköszönő ügyvivője, aki szerint az elmúlt hónapokban „új fejezet nyílt Washington és Budapest kapcsolatában”. 

Írásában hangsúlyozta: Marco Rubio külügyminiszter felkérésére érkezett Magyarországra azzal a céllal, hogy helyreállítsa a két ország együttműködését, és véget vessen annak a gyakorlatnak, amikor az amerikai diplomácia „erkölcsi színházként” működött, 

a partnerség helyett a nyilvános kritikára helyezve a hangsúlyt.

A kapcsolatok átkeretezése

Az ügyvivő elsődleges feladataként tekintett arra, hogy kioktatás helyett inkább meghallgassa a magyar felet, és megértse, miért tart ki a két ország közötti kapcsolat immár évszázadok óta. Utazásai során – fogalmazott – olyan magyarokkal találkozott, akik büszkék hagyományaikra, és elszántan igyekeznek megőrizni azokat. A „haza” szót szerinte az amerikaiak is ösztönösen értik, hiszen ugyanaz a meggyőződés formálta az Egyesült Államokat is: 

a család és a szabadság védelme.

Felidézte azt is, hogy a magyarok történelmi emlékezetében mély nyomot hagyott az amerikai támogatás, az 1849-es forradalom utóéletétől az 1956-os menekültek befogadásáig. Írt a Szent Korona amerikai megőrzéséről, valamint Mindszenty József bíboros emlékéről is, akinek portréja a budapesti nagykövetségen emlékezteti a diplomatákat a két ország közötti történelmi kapcsolatokra.

Trump–Orbán találkozó mint fordulópont

A volt ügyvivő publicisztikájában kitért arra a két héttel ezelőtti találkozóra is, amikor Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort. Mint fogalmazott: új együttműködések indultak Magyarország energiaellátási biztonságának erősítéséért, valamint bővült a védelmi és oktatási partnerség is.

Emlékeztetett arra is, hogy az amerikai–magyar kereskedelmi kapcsolatok tovább erősödtek: 

ma mintegy 1500 amerikai vállalat működik Magyarországon, közel 100 ezer embernek adva munkát. 

Az Egyesült Államok jelenleg a második legnagyobb foglalkoztató külföldi befektető Magyarországon, és a kétoldalú kereskedelem három egymást követő évben is rekordot döntött. Az elmúlt évben helyreállt Magyarország teljes részvétele a vízummentességi programban, újraindultak a közvetlen járatok, és az ország csatlakozott az Artemis-megállapodáshoz is.

„Generációkon átívelő szövetség”

Az ügyvivő szerint az amerikai–magyar kapcsolatok mára „generációkon átívelő civilizációs szövetséggé” erősödtek, 

amelyben a patriotizmus találkozási pont, nem pedig választóvonal. 

Úgy véli: a szuverenitás és a barátság egymást erősítheti, és azok a nemzetek, amelyek tisztelik Istent, a családot és a szabadságot, nem maradnak magukra.

Sohasem felejtem el a túrázást a diákokkal a Kéktúra vonalán, vagy a beszélgetéseket fiatal magyarokkal az esztergomi MCC Feszten és a debreceni Campus Feszten. A következő generáció energiája és kíváncsisága reményt ad nekem. Csakúgy, mint a papokkal és professzorokkal, katonákkal és tábornokokkal, művészekkel és üzleti vezetőkkel folytatott csendes beszélgetések, amelyek emlékeztetnek arra, hogy az erő és az alázat jól megférnek egymás mellett” – jegyezte meg Palladino.

Távozása előtt személyes hangú búcsút vett Magyarországtól, kiemelve a helyiek szívélyességét, a kulturális élményeket, valamint azokat a találkozásokat és beszélgetéseket, amelyek – mint írta – maradandóan hatottak rá. „Köszönöm a hitüket, a barátságukat és a szívélyességüket. Önök barátra találtak Amerikában – és a személyemben” – fogalmazott.

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

