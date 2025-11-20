Leköszönő amerikai ügyvivő: „Önök barátra találtak Amerikában – és a személyemben”

Távozása előtt az Indexen értékelte budapesti szolgálatát Robert Palladino, az Egyesült Államok leköszönő ügyvivője, aki szerint az elmúlt hónapokban „új fejezet nyílt Washington és Budapest kapcsolatában”.

Írásában hangsúlyozta: Marco Rubio külügyminiszter felkérésére érkezett Magyarországra azzal a céllal, hogy helyreállítsa a két ország együttműködését, és véget vessen annak a gyakorlatnak, amikor az amerikai diplomácia „erkölcsi színházként” működött,