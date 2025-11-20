Ft
Bábjáték

2025. november 20. 06:05

A mostani, döcögősen indult bábjáték előadásának első selejtező fordulója napokon belül elkezdődik. Már csak egy kérdés van: Ki, kivel bábozik?

2025. november 20. 06:05
Baranyai Gábor
Magyar Nemzet

„A Tisza Párt egyik újpalotai képviselő-jelölt aspiránsa az önkényeztetés elméleti és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit, mindezt habfürdőzés közben, kezében sörrel teszi. A tiszás éhezők viadalának életre szánt szereplőiről azonban rövid úton kiderül, hogy a látványos képzettség, vállalkozás, a már-már unalmas mintapolgári élet mellett vagy mögött ott van családtagként egy baloldali önkormányzati vezető, párttitkár felmenő, a Gyurcsány Ferenc vezette, rossz emlékű kormány vezető gazdasági embere, a szocialista pártpénztárnok Puch László körei, az ügynökpártiságba beragadt Momentum-közeli arcok, vagy Brüsszelből, a Soros-alapítványok által támogatott kormányellenes aktivistaszervezet. Minden és mindenki, aki a 2010-ben és azóta is kétharmaddal leváltott és a hatalomtól távol tartott világot jellemzi.

Azoknak a baloldaliaknak sem kell szomorkodniuk, akiket most nem látunk, mert megmondóemberük, Kéri László már nyájas parancsban ki is adta Magyar Péternek, hogy Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást, és még legalább három-négy óbaloldali, kiváló nemzetközi kapcsolatokkal és még kiválóbb nemzetközi támogatókkal rendelkező politikust a Tiszának fel kell majd vennie az országos listájára, nyilván befutó helyre. A mostani, döcögősen indult bábjáték előadásának első selejtező fordulója napokon belül elkezdődik. Már csak egy kérdés van: Ki, kivel bábozik? A választ nem nehéz kitalálni.”

csulak
2025. november 20. 14:59
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
gullwing
2025. november 20. 10:47
Kesztyű bábok...
statiszta
2025. november 20. 09:18 Szerkesztve
Nem elég az index, meg a telex, már te is, Lacesz? :D Mondjuk az a mondat csúcs volt, hogy "az első 50 hely a Tiszar listán tuti befutó"... Laci 5! Nem 50, hanem 5!
szilvarozsa
2025. november 20. 08:06
Menjenek koldulni. Azt úgyis nagyon jól csinálják.
