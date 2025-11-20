Azoknak a baloldaliaknak sem kell szomorkodniuk, akiket most nem látunk, mert megmondóemberük, Kéri László már nyájas parancsban ki is adta Magyar Péternek, hogy Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást, és még legalább három-négy óbaloldali, kiváló nemzetközi kapcsolatokkal és még kiválóbb nemzetközi támogatókkal rendelkező politikust a Tiszának fel kell majd vennie az országos listájára, nyilván befutó helyre. A mostani, döcögősen indult bábjáték előadásának első selejtező fordulója napokon belül elkezdődik. Már csak egy kérdés van: Ki, kivel bábozik? A választ nem nehéz kitalálni.”