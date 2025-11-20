Ezt látni kell: Bohár Dániel felhívta a Tisza jelöltjét, aki felköszöntette Soros Györgyöt (VIDEÓ)
Vass Antal jelölté válásának körülményeit sem sikerült tisztázni.
A mostani, döcögősen indult bábjáték előadásának első selejtező fordulója napokon belül elkezdődik. Már csak egy kérdés van: Ki, kivel bábozik?
„A Tisza Párt egyik újpalotai képviselő-jelölt aspiránsa az önkényeztetés elméleti és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit, mindezt habfürdőzés közben, kezében sörrel teszi. A tiszás éhezők viadalának életre szánt szereplőiről azonban rövid úton kiderül, hogy a látványos képzettség, vállalkozás, a már-már unalmas mintapolgári élet mellett vagy mögött ott van családtagként egy baloldali önkormányzati vezető, párttitkár felmenő, a Gyurcsány Ferenc vezette, rossz emlékű kormány vezető gazdasági embere, a szocialista pártpénztárnok Puch László körei, az ügynökpártiságba beragadt Momentum-közeli arcok, vagy Brüsszelből, a Soros-alapítványok által támogatott kormányellenes aktivistaszervezet. Minden és mindenki, aki a 2010-ben és azóta is kétharmaddal leváltott és a hatalomtól távol tartott világot jellemzi.
Azoknak a baloldaliaknak sem kell szomorkodniuk, akiket most nem látunk, mert megmondóemberük, Kéri László már nyájas parancsban ki is adta Magyar Péternek, hogy Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást, és még legalább három-négy óbaloldali, kiváló nemzetközi kapcsolatokkal és még kiválóbb nemzetközi támogatókkal rendelkező politikust a Tiszának fel kell majd vennie az országos listájára, nyilván befutó helyre. A mostani, döcögősen indult bábjáték előadásának első selejtező fordulója napokon belül elkezdődik. Már csak egy kérdés van: Ki, kivel bábozik? A választ nem nehéz kitalálni.”
Nyitókép: YouTube/képkivágás
