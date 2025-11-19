Ezt látni kell: Bohár Dániel felhívta a Tisza jelöltjét, aki felköszöntette Soros Györgyöt (VIDEÓ)

Ennek nem fog örülni a Tisza vezére: Kéri László után a neves ügyvéd is megfogalmazta elvárásait Magyarék felé
Helyzetbe hoznák az óbaloldal politikusait.
Vass Antal jelölté válásának körülményeit sem sikerült tisztázni.
Mint arról korábban lapunk is beszámolt, hétfő este lezajlott a Tisza Párt jelöltállítása
Kapcsolódó vélemény
A jelöltek bemutatkozását mintha az AI írta volna: csupa multicéges zsargonban írt, üresen kongó közhely, a döntést elősegítő konkrétumok nélkül.
Bács-Kiskun vármegyében a jelöltek között szerepel Dr. Vass Antal baleseti sebész is, akit Bohár Dániel keresett meg telefonon.
A beszélgetés azonban már a kezdetektől feszült hangulatban zajlott: a jelölt határozott elutasítással reagált Bohár kérdéseire, mondván, „nem fut be a csőbe”.
Vass Antal jelölté válásának körülményeit nem tisztázni, illetve azt sem, hogy valóban felköszöntötte-e augusztusban Soros Györgyöt 95. születésnapja alkalmából.
A sebész nem csupán kitérő választ adott, hanem tagadta is, hogy a köszöntés egyáltalán megtörtént volna.
Ezen felül Vass Antal a telefonhívás végére láthatóan annyira zavarba jött, hogy elköszönés helyett még Bohár Dánielt is felköszöntötte.
Nyitókép: Facebook / TISZA – Kiskunhalas 05. OEVK
***