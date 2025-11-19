Ft
Tisza Párt Dr Vass Antal bács-kiskun Soros György Bohár Dániel

Ezt látni kell: Bohár Dániel felhívta a Tisza jelöltjét, aki felköszöntette Soros Györgyöt (VIDEÓ)

2025. november 19. 19:40

Vass Antal jelölté válásának körülményeit sem sikerült tisztázni.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, hétfő este lezajlott a Tisza Párt jelöltállítása

Mandula Viktor

Ezek a politikailag nullkilométeres jelöltek nulla autoritással rendelkeznek majd a parlamentben

A jelöltek bemutatkozását mintha az AI írta volna: csupa multicéges zsargonban írt, üresen kongó közhely, a döntést elősegítő konkrétumok nélkül.

Bács-Kiskun vármegyében a jelöltek között szerepel Dr. Vass Antal baleseti sebész is, akit Bohár Dániel keresett meg telefonon.

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

A beszélgetés azonban már a kezdetektől feszült hangulatban zajlott: a jelölt határozott elutasítással reagált Bohár kérdéseire, mondván, „nem fut be a csőbe”.  

Vass Antal jelölté válásának körülményeit nem tisztázni, illetve azt sem, hogy valóban felköszöntötte-e augusztusban Soros Györgyöt 95. születésnapja alkalmából.

A sebész nem csupán kitérő választ adott, hanem tagadta is, hogy a köszöntés egyáltalán megtörtént volna.

Ezen felül Vass Antal a telefonhívás végére láthatóan annyira zavarba jött, hogy elköszönés helyett még Bohár Dánielt is felköszöntötte.

Nyitókép: Facebook / TISZA – Kiskunhalas 05. OEVK

***

Bitrex®
2025. november 20. 21:41
300 éhes, mindenre elszánt jelölt arra a vélhetően 30-40 mandátumra, amit összekaparnak majd....hát elég gyilkos belharc lesz.
csulak
2025. november 20. 15:16
"Nem állhatom azokat, akik készek elfogadni minden jót, amit egy ember, egy ország, vagy egy társadalmi rendszer fölkínál nekik és ugyanakkor, mint a veszett kutyák, belemarnak a kézbe, mely eteti őket.[...]Senkinek nincs joga ahhoz, hogy elfogadjon bármit is egy olyan rendszertől, melynek megbuktatására törekszik." Wass Albert.
Picnic Niki
2025. november 20. 08:37 Szerkesztve
OV még a kezét is megfogta, sőt, körbeudvarolta egy kis támogatásért
RWG1
2025. november 20. 05:58
Semmit nem tudnak a politikáról, de arra már beidomították öket hogy kell a sajtót lerázni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!