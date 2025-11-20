„Már csak ő hiányzott. Nina Jankowicz néhány hétig vezette Biden dezinformációs testületét, amikor a Falus-videóhoz mérhető karakteröngyilkosságot végrehajtva átköltötte a Mary Poppins Szuperkalifradzsilisztikexpialidózusát, és elénekelte a TikTokon. A dalocskában azt próbálja elmagyarázni a kis, éretlen állampolgároknak, hogy miért is jó számukra a cenzúra. Különben is meggyőződése volt – hogy addigra már nagyjából tényként elfogadott – Hunter Biden laptopbotránya trumpista kampánytermék.

Most azt mondja, hogy 2020 volt a dezinformáció elleni küzdelem aranykora, az az időszak, amikor a legnagyobb közösségi oldal blokkolta a vírus eredetével kapcsolatos egyes véleményeket, mint kiderült alaptalanul, amikor szabályosan kiirtották a tudományból azokat, akik merészeltek eltérő álláspontot kifejteni a védekezésről, mint a kanonizált változat, amikor a mainstream lapok naponta mondtak ellent egymásnak, de az a fekcsekkereknek föl sem tűnt. Hát, szerintem is veszélyesek az álhírek a demokráciára, csak szerintem belefér a szólásszabadságba még a Lakmusz is.”