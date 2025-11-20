Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
cenzúra Hunter Biden Hont András Lakmusz Joe Biden

Már csak ő hiányzott

2025. november 20. 11:06

Hát, szerintem is veszélyesek az álhírek a demokráciára, csak szerintem belefér a szólásszabadságba még a Lakmusz is.

2025. november 20. 11:06
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Már csak ő hiányzott. Nina Jankowicz néhány hétig vezette Biden dezinformációs testületét, amikor a Falus-videóhoz mérhető karakteröngyilkosságot végrehajtva átköltötte a Mary Poppins Szuperkalifradzsilisztikexpialidózusát, és elénekelte a TikTokon. A dalocskában azt próbálja elmagyarázni a kis, éretlen állampolgároknak, hogy miért is jó számukra a cenzúra. Különben is meggyőződése volt – hogy addigra már nagyjából tényként elfogadott – Hunter Biden laptopbotránya trumpista kampánytermék. 

Most azt mondja, hogy 2020 volt a dezinformáció elleni küzdelem aranykora, az az időszak, amikor a legnagyobb közösségi oldal blokkolta a vírus eredetével kapcsolatos egyes véleményeket, mint kiderült alaptalanul, amikor szabályosan kiirtották a tudományból azokat, akik merészeltek eltérő álláspontot kifejteni a védekezésről, mint a kanonizált változat, amikor a mainstream lapok naponta mondtak ellent egymásnak, de az a fekcsekkereknek föl sem tűnt. Hát, szerintem is veszélyesek az álhírek a demokráciára, csak szerintem belefér a szólásszabadságba még a Lakmusz is.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron
Képernyőfotó

Nyitókép: Bastien INZAURRALDE / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
barni-a-hegyrol
•••
2025. november 21. 09:43 Szerkesztve
Az a baj ezekkel a valóságtagadó woke-hibbantakkal, hogy ők ugyan úgy vallási fanatikusok, mint a tálibok, vagy a kommunisták! Szentül meg vannak győződve arról, hogy ők aztán annyira jó emberek, az ő céljuk annyira nemes, ők annyira jót akarnak, hogy az bármilyen és bármekkora aljasságot megindokol! A társadalom nagyobb része meg lesz szíves elfogadni, ha beledöglik, akkor is...
Válasz erre
0
0
kbs-real
2025. november 21. 07:35
Tényleg: milyen műfaj már az, amikor néhány újságíró kinevezi magát faktcsekkernek, és onnan kezdve ő mondja meg, hogy hazudik-e a többi vagy nem.
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. november 20. 19:53
A csajnál tuti van valami nagy defekt a toronyban... érdemes belepillantani az "életrajzába" (ahol még a születési évét sem tudják pontosan :))))
Válasz erre
4
0
romanes-eunt-domus
2025. november 20. 17:54
Van az a mondás, hogy "a korrupció az, amiből minket kihagytak". Ennek analógiájára: "a dezinformáció az, amit nem mi terjesztünk".
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!