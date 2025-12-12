Ft
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
würzburgi egyetem Németország cenzúra die welt

Tudományos botrány Németországban: cenzúrával vádolják az Würzburgi Egyetemet

2025. december 12. 13:05

A Würzburgi Egyetem szerint csak egy túlbuzgó könyvtári munkatárs értette félre a szabályokat.

2025. december 12. 13:05
null

Újabb cenzúrabotrány rázza meg a német egyetemi szférát – írja a Die Welt A botrány akkor robbant ki, amikor a Würzburgi Egyetem egyik tudományos munkatársa nem kapta meg a kért disszertációt, azt csak felügyelet mellett, a könyvtár olvasótermében olvashatta. A lap információi szerint a Würzburgi Julius-Maximilians-Universität vezetése új cenzúrarendszert vezetett be az egyetemi könyvtárban. Az egyetem által bevezetett eljárás értelmében létrehoztak egy „43-as” típusú könyvtári kategóriát. Ide sorolják azokat a „újjobboldali” és „szélsőbaloldali” műveket, amelyeket kivontak az anonim, ellenőrizetlen szabadpolcos hozzáférésből. A jövőben ezek a könyvek csak raktári állományként, előzetes rendelésre, kizárólag a központi könyvtár olvasótermében lesznek hozzáférhetőek. Így nyomon követhetővé válik, hogy kik olvassák ezeket a „nem kívánatos” műveket.

Az egyetem egyik munkatársa szerint ezzel „természetesen nem kívánják akadályozni vagy korlátozni a kutatást”. Az intézmény elkötelezett „a szabad és demokratikus államrend iránt”. Éppen ezért kívánják megvédeni a könyvtárhasználókat a szélsőséges tartalmaktól, az egyetem szerint ugyanakkor gondoskodni kell „a szélsőséges tartalmak védelméről is a rongálástól vagy megsemmisítéstől”.

A Welt kérdéseire – hogy hány művet soroltak be „43-as” típusként, illetve mely könyvek kerültek indexre – a Würzburgi Egyetem eleinte nem válaszolt. Ez csak azután változott, hogy a lap továbbította a kérdéseket Markus Blume (CSU) bajor tudományügyi miniszternek. Néhány órával később – nem a minisztériumtól, hanem  a würzburgi egyetemi sajtóosztálytól – érkezett válasz. 

Az egyetem szerint abszurd azt állítani, hogy a rendszer a tudományos szabadság korlátozását jelentené. Szerintük csupán egy technikai jellegű eljárásról van szó.

Az egyetem válaszában azt írta, a rendszer arra szolgál, hogy ne adjanak ki „alkalmatlan műveket” azonban ez nem ideológiai kritériumokra vonatkozik. Hanem olyan művekre, amelyeket különböző védelmi okokból eddig sem voltak kölcsönözhetők. Ezek közé tartoznak például értékes kéziratok, vagy éppen olyan művek, amelyek büntetőjogi üldözés alá eshetnek vagy amelyek károsak lehetnek a fiatalokra. Az egyetem válaszában hangsúlyozta, hogy ezeket a műveket továbbra is az olvasóteremben felügyelet nélkül meg lehet tekinteni.

A Welt információi szerint, miután a lap megkereste a minisztert, a minisztériumból felhívták az Würzburgi Egyetemet, ahol ezt követően „beszélgetést tartottak a munkatársakkal”. A lap egyetemi forrásokból úgy értesült, megállapították, hogy az egyik vezető könyvtári munkatárs „tévesen” értelmezte a 43-as típusú művekre vonatkozó szabályokat.

Nyitókép forrása: Raphaelle LOGEROT  /AFP

Szamóca bácsi
2025. december 12. 14:13
"nyomon követhetővé válik, hogy kik olvassák ezeket a „nem kívánatos” műveket" "Az intézmény elkötelezett „a szabad és demokratikus államrend iránt”. Éppen ezért kívánják megvédeni a könyvtárhasználókat a szélsőséges tartalmaktól" juj! és mi lesz ha elolvassa valaki? jön a Gestapo? fekete autó, meg minden? mi lesz az Internettel (és a Németországban -- vajon miért -- extrém népszerű VPN szolgáltatásokkal)? komolyan, ezen már csak röhögni lehet, bár igazából sírni kellene.
templar62
2025. december 12. 13:52
Sötét középkor : index ( tiltott olvasmányok ) , kivizsgálás ( inkvizíció ) , stb.
manus-manum-lavat
2025. december 12. 13:47 Szerkesztve
nem ide
Kerezs
2025. december 12. 13:27
"Szerintük csupán egy technikai jellegű eljárásról van szó." Ó, mi már megéltünk ilyen technikai jellegű eljárásokat. Pl.Nem a szabad utazásomat korlátozták, hanem pusztán az én saját védelmemben nem kaptam nyugatra útlevelet. stb. Ezek tényleg csak kullognak a kommunisták után, vagy elérkezett az idő a stasi módszerek alkalmazására. Persze a kommunista diktatúra is előszeretettel alkalmazta a nyilas verőlegényeket az ÁVH-nál.
