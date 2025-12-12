Tudományos botrány Németországban: cenzúrával vádolják az Würzburgi Egyetemet

Újabb cenzúrabotrány rázza meg a német egyetemi szférát – írja a Die Welt A botrány akkor robbant ki, amikor a Würzburgi Egyetem egyik tudományos munkatársa nem kapta meg a kért disszertációt, azt csak felügyelet mellett, a könyvtár olvasótermében olvashatta. A lap információi szerint a Würzburgi Julius-Maximilians-Universität vezetése új cenzúrarendszert vezetett be az egyetemi könyvtárban. Az egyetem által bevezetett eljárás értelmében létrehoztak egy „43-as” típusú könyvtári kategóriát. Ide sorolják azokat a „újjobboldali” és „szélsőbaloldali” műveket, amelyeket kivontak az anonim, ellenőrizetlen szabadpolcos hozzáférésből. A jövőben ezek a könyvek csak raktári állományként, előzetes rendelésre, kizárólag a központi könyvtár olvasótermében lesznek hozzáférhetőek. Így nyomon követhetővé válik, hogy kik olvassák ezeket a „nem kívánatos” műveket.

Az egyetem egyik munkatársa szerint ezzel „természetesen nem kívánják akadályozni vagy korlátozni a kutatást”. Az intézmény elkötelezett „a szabad és demokratikus államrend iránt”. Éppen ezért kívánják megvédeni a könyvtárhasználókat a szélsőséges tartalmaktól, az egyetem szerint ugyanakkor gondoskodni kell „a szélsőséges tartalmak védelméről is a rongálástól vagy megsemmisítéstől”.