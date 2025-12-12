Tudományos botrány Németországban: cenzúrával vádolják az Würzburgi Egyetemet

Az egyetem válaszában azt írta, a rendszer arra szolgál, hogy ne adjanak ki „alkalmatlan műveket” azonban ez nem ideológiai kritériumokra vonatkozik. Hanem olyan művekre, amelyeket különböző védelmi okokból eddig sem voltak kölcsönözhetők. Ezek közé tartoznak például értékes kéziratok, vagy éppen olyan művek, amelyek büntetőjogi üldözés alá eshetnek vagy amelyek károsak lehetnek a fiatalokra. Az egyetem válaszában hangsúlyozta, hogy ezeket a műveket továbbra is az olvasóteremben felügyelet nélkül meg lehet tekinteni.
A Welt információi szerint, miután a lap megkereste a minisztert, a minisztériumból felhívták az Würzburgi Egyetemet, ahol ezt követően „beszélgetést tartottak a munkatársakkal”. A lap egyetemi forrásokból úgy értesült, megállapították, hogy az egyik vezető könyvtári munkatárs „tévesen” értelmezte a 43-as típusú művekre vonatkozó szabályokat.
Nyitókép forrása: Raphaelle LOGEROT /AFP