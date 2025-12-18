Ft
medián Tisza Párt Hont András Magyar Péter

A biztosra jelzett Tisza-győzelem a Medián szerint már a dugási hajlandóságra is pozitív hatással lesz

2025. december 18. 13:33

Szóval ezt a jelenséget úgy hívják, hogy ejaculatio praecox, és igen sokan produkálják mostanság.

2025. december 18. 13:33
Hont András
„Még valamit akartam mondani arról, hogy a biztosra jelzett Tisza-győzelem a Medián szerint már a dugási hajlandóságra is pozitív hatással lesz. 

Szóval ezt a jelenséget úgy hívják, hogy ejaculatio praecox, és igen sokan produkálják mostanság.”

soma100
2025. december 18. 13:51 Szerkesztve
Ezekkel a megrendelt felmérésekkel saját magukat röhögtetik ki a tiszások. Nincs épeszű ember, aki elhinné amit jó pénzért idekamuzik a Medián, a Zavecz,IDEA,Republikon. Ha rajtam múlna hoznék egy olyan törvényt, hogy az a cég, aki a választási eredményt 15 %-on kívüli értékkel méri és ezt publikálja a választás előtt fél éven belül, azt egy előre meghatározott ( jókora) büntetéssel sújtsák.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!