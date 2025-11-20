Egyetlen emberért áldozná fel egész Ukrajnát Zelenszkij – ebbe fog belebukni

Kiszivárgott: Andrij Jermak Ali Baba néven szerepelhet az ukrán háborús maffia lehallgatott anyagaiban
A botrány súlyos kérdéseket vet fel Zelenszkij legszűkebb körének szerepével kapcsolatban.
Megmakacsolta magát.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, a napokban kiderült, hogy a Zelenszkij körüli korrupciós botrány a legfelsőbb politikai szintekig is elér, ugyanis a korrupciós vizsgálatok leállítását szervező, és az előkerül felvételeken „Ali Baba” néven emlegetett személy feltehetően nem más, mint Andrij Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője.
A dolog odáig fajult, hogy már a brüsszeli Politico is kénytelen volt megírni ukrán források alapján: mostanra Zelenszkij saját pártjából is lázonganak Jermak miatt. Az ukrán elnök csütörtökön rendkívüli egyeztetéseket tart miniszterekkel és parlamenti képviselőkkel az üggyel kapcsolatban.
A korrupciós botrány az energiaszektort érinti a legsúlyosabban: a hatóságok szerint a Enerhoatom állami nukleáris energiavállalatnál százmillió dolláros visszaélés történt, és több jelenlegi és volt tisztviselőt is letartóztattak.
Jermakról biztosan annyit lehet tudni, ő szervezi Zelenszkij diplomáciai kapcsolatait, ő vezeti az elnöki hivatalt, így minden fontos döntésnél ő mondja ki a végszót. Ukrajnában sokan ezért egy kvázi teljhatalmú, a háttérben operáló vezetőként beszélnek róla – írja a Politicóra hivatkozva a Magyar Nemzet.
Egy magas rangú ukrán tanácsadó szerint a visszaélésekre úgy derülhetett fény, hogy Jermak összetűzésbe keveredett a korrupcióellenes hivatallal.
A korrupció erős gyanúja ezúttal végzetes lehet Zelenszkijnek, ugyanis per pillanat a nyugati országokat próbálja minden erejével meggyőzni róla, hogy az országának utalt vagyonok nem egy oligarcha zsebében végzik.
És bár Brüsszelt rendszerint nem igazán érdekli, hogy Zelenszkijék mire tapsolják el az EU-s országoktól begyűjtött pénzeket, az uniós csatlakozásra váró Ukrajna azt már nem tudja majd a szőnyeg alá söpörni, ha az egész világ a sötét korrupciós botrányairól beszél.
Az ellenzék ráadásul ráfeküdt, hogy előnyt kovácsoljon a dologból: Petro Porosenko volt ukrán elnök frakciója aláírásgyűjtést indított a kormány leváltására. Zelenszkijt azonban ez sem zökkentette ki, és udvaroncainak kijelentette: nem fogja kirúgni Jermakot, de más kormánytagokat kész leváltani, hogy a látszatra adva lenyugtassa a közvéleményt – tudta meg a Politico.
Nyitókép: Ozan KOSE / AFP