Egyetlen emberért áldozná fel egész Ukrajnát Zelenszkij – ebbe fog belebukni

A korrupciós botrány az energiaszektort érinti a legsúlyosabban: a hatóságok szerint a Enerhoatom állami nukleáris energiavállalatnál százmillió dolláros visszaélés történt, és több jelenlegi és volt tisztviselőt is letartóztattak.

Jermakról biztosan annyit lehet tudni, ő szervezi Zelenszkij diplomáciai kapcsolatait, ő vezeti az elnöki hivatalt, így minden fontos döntésnél ő mondja ki a végszót. Ukrajnában sokan ezért egy kvázi teljhatalmú, a háttérben operáló vezetőként beszélnek róla – írja a Politicóra hivatkozva a Magyar Nemzet.