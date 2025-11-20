Harminc napja maradt Karácsonynak, úgyhogy lépett: újra jelöl főpolgármester-helyettest

Kemény figyelmeztetést kapott Karácsony Gergely: törvénytelenül működik a Fővárosi Önkormányzat
A főpolgármester rövidesen kifut az időből.
Újra napirenden a főpolgármester-helyettes kérdése Budapesten.
Hosszú politikai patthelyzet után jövő héten ismét a Fővárosi Közgyűlés elé kerül a főpolgármester-helyettes megválasztása – értesült az Index. Mint írják: Karácsony Gergely pénteken egyeztet a frakcióvezetőkkel, majd november 26-án a közgyűlés napirendre tűzi az előterjesztést.
A portál emlékeztet, hogy a főpolgármester már 2024 őszén jelölt helyetteseket, ami törvényi kötelezettsége is, ám a fővárosi politikai törésvonalak akkor lehetetlenné tették a kompromisszumot.
Karácsony eredeti javaslata szerint Vitézy Dávid és Kiss Ambrus lett volna a két helyettes. Vitézy, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, a 2024-es választáson hajszállal maradt alul a főpolgármesteri címért. Kiss Ambrus az előző ciklusban főpolgármester-helyettesként dolgozott, jelenleg a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, és Karácsony egyik legfontosabb bizalmasa.
A jelölések azonban politikai ellenállásba ütköztek: a Tisza Párt Kiss Ambrust ellenezte, a Fidesz egyik jelöltet sem támogatta, a Demokratikus Koalíció pedig Vitézy Dávidot nem fogadta el. A megállapodás hiányában Budapest több mint egy éve főpolgármester-helyettes nélkül működik.
Mint arról mi is beszámoltunk: a kérdés novemberben került újra előtérbe, miután Budapest Főváros Kormányhivatala közölte: a Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogszerűtlenül működik, mert nem választott meg legalább egy helyettest. A bírósági döntés 30 napos határidőt szab:
Karácsonynak javaslatot kell tennie, a Közgyűlésnek pedig meg kell választania a helyettest.
„Amikor Karácsony Gergely megtámadta a korábbi ítéletet, akkor is mondtuk, hogy ez csak időhúzás. A főpolgármester-helyettesre és a törvényes működésre most mindenkor nagyobb szüksége van a fővárosnak, hiszen a kialakult anyagi helyzetben, amiben a főváros van, napi döntéseket kell hozni, napi szinten kell menedzselni a várost” – fogalmazott ennek kapcsán Sára Botond.
Az Index megjegyzi: ha ez ismét meghiúsul, a jogi eljárás végén a kormányhivatal akár maga is kijelölhet egy főpolgármester-helyettest a közgyűlés tagjai közül.
