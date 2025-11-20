Harminc napja maradt Karácsonynak, úgyhogy lépett: újra jelöl főpolgármester-helyettest

Hosszú politikai patthelyzet után jövő héten ismét a Fővárosi Közgyűlés elé kerül a főpolgármester-helyettes megválasztása – értesült az Index. Mint írják: Karácsony Gergely pénteken egyeztet a frakcióvezetőkkel, majd november 26-án a közgyűlés napirendre tűzi az előterjesztést.

A portál emlékeztet, hogy a főpolgármester már 2024 őszén jelölt helyetteseket, ami törvényi kötelezettsége is, ám a fővárosi politikai törésvonalak akkor lehetetlenné tették a kompromisszumot.