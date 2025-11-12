Kemény figyelmeztetést kapott Karácsony Gergely: törvénytelenül működik a Fővárosi Önkormányzat

Marad a törvénytelen állapot – Karácsony Gergely nem vette napirendre, hogy még mindig nincs helyettese
Számtalan téma napirendre kerül a szerdai közgyűlésen, de a törvénytelen állapot megszüntetése nem került közéjük.
A főpolgármester rövidesen kifut az időből.
Karácsony Gergely főpolgármesternek és a Fővárosi Közgyűlésnek 30 napja maradt, hogy főpolgármester-helyettest válasszon – közölte Budapest főispánja szerdán a Facebook-oldalán az ügyben született másodfokú bírósági döntésre hivatkozva. Sára Botond a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta: az ítélőtábla megerősítette, hogy
a Fővárosi Önkormányzat törvénytelenül működik, hiszen több mint egy éve nem választottak főpolgármester-helyettest
– idézi a főispánt a Híradó.hu. „Amikor Karácsony Gergely megtámadta a korábbi ítéletet, akkor is mondtuk, hogy ez csak időhúzás. A főpolgármester-helyettesre és a törvényes működésre most mindenkor nagyobb szüksége van a fővárosnak, hiszen a kialakult anyagi helyzetben, amiben a főváros van, napi döntéseket kell hozni, napi szinten kell menedzselni a várost” – fogalmazott Sára Botond. Hozzátette: bízik abban, hogy megtisztelik annyival a budapestieket, hogy betartják az ítélőtábla ítéletét, és 30 napon belül lesz főpolgármester-helyettes.
A Fővárosi Törvényszék már márciusban kimondta, hogy a fővárosi önkormányzat mulasztásos törvénysértésben van, mert továbbra sem választott a főpolgármesternek helyettest. Ha 30 nap elteltével sem sikerül főpolgármester-helyettest választani, akkor Sára Botond főispán jogosult kijelölni a pozíciót betöltő személyt.
