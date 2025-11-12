Ft
Fővárosi Önkormányzat főispán főpolgármester helyettes Sára Botond Fővárosi Törvényszék Karácsony Gergely

Kemény figyelmeztetést kapott Karácsony Gergely: törvénytelenül működik a Fővárosi Önkormányzat

2025. november 12. 16:31

A főpolgármester rövidesen kifut az időből.

2025. november 12. 16:31
null

Karácsony Gergely főpolgármesternek és a Fővárosi Közgyűlésnek 30 napja maradt, hogy főpolgármester-helyettest válasszon – közölte Budapest főispánja szerdán a Facebook-oldalán az ügyben született másodfokú bírósági döntésre hivatkozva. Sára Botond a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta: az ítélőtábla megerősítette, hogy 

a Fővárosi Önkormányzat törvénytelenül működik, hiszen több mint egy éve nem választottak főpolgármester-helyettest 

– idézi a főispánt a Híradó.hu. „Amikor Karácsony Gergely megtámadta a korábbi ítéletet, akkor is mondtuk, hogy ez csak időhúzás. A főpolgármester-helyettesre és a törvényes működésre most mindenkor nagyobb szüksége van a fővárosnak, hiszen a kialakult anyagi helyzetben, amiben a főváros van, napi döntéseket kell hozni, napi szinten kell menedzselni a várost” – fogalmazott Sára Botond. Hozzátette: bízik abban, hogy megtisztelik annyival a budapestieket, hogy betartják az ítélőtábla ítéletét, és 30 napon belül lesz főpolgármester-helyettes.

A főispán jelölheti ki a főpolgármester helyettesét

A Fővárosi Törvényszék már márciusban kimondta, hogy a fővárosi önkormányzat mulasztásos törvénysértésben van, mert továbbra sem választott a főpolgármesternek helyettest. Ha 30 nap elteltével sem sikerül főpolgármester-helyettest választani, akkor Sára Botond főispán jogosult kijelölni a pozíciót betöltő személyt.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

antipoloska
2025. november 12. 17:05
az a söpredék akiknek ez a fogyatékos bárgyú kretén illetve poloskapeti megfelel azoknak a nyomorultaknak a leszármazottai akik tapsikoltak károlyinak meg kohnbéla aljas csöcselékének.
Válasz erre
0
0
véna
2025. november 12. 16:53
Amilyen idióta, képes saját magát javasolni főpolgármester helyettesnek is.
Válasz erre
0
0
altercat1
2025. november 12. 16:49
A biciklis mamlasz tudja egyáltalán, hogy mi (lenne) a dolga? (A buziparádén kívül.) Vagy naponta megmondják neki, hogy most merre szaladjon?
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. november 12. 16:39
12 hónapja...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!