Nagy a baj, üres a kassza – csődközelben Budapest

A városvezetés azzal védekezik, hogy a – tehetős települések által fizetendő – szolidaritási hozzájárulás címén több mint 55 milliárd forintot vett el az állam, a kötelező feladatokra pedig csak 22 milliárdot nyújt. A kormányzati álláspont a szolidaritási hozzájárulás kapcsán egyértelmű: a leggazdagabb települések, illetve kerületek arányosan befizetnek egy egyénileg megszabott összeget, s ebből az állam tudja támogatni a kevesebb helyi iparűzési adót beszedő, azaz szegényebb településeket.

A kelenföldi rendkívüli közgyűlésen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, hogy Tarlós István a ciklusa végén 214 milliárd forintnyi megtakarítással adta át a fő­várost, most pedig 170 milliárd forintra rúg a teljes adósság. Hozzátette, hogy az előző években Budapest iparűzésiadó-bevétele a duplájára emelkedett. A frakcióvezető szóvá tette, hogy 51 milliárd forintot fordítottak a rákosrendezői terület megvásárlására, s 900 milliót fizettek ki jutalmakra, prémiumokra, béren kívüli juttatásokra, valamint a Budapest Brand Nonprofit Zrt. parkolóbérlésére egy luxusszállodánál. A fideszes politikus szerint Karácsony Gergelynek abban is van morális felelőssége, hogy elhallgatja, mekkora összeget költ a kormány budapesti beruházásokra, például a déli körvasútra, az egyik hévvonal felújítására, új villamosokra és egészséges utcákra.

A főpolgármester mindenesetre kijelentette, hogy nem hajlandó kimondani a főváros fizetésképtelenségét. Arra a kérdésre pedig, hogy mi történik, ha január 1-jéig nem kap pénzt az önkormányzat, úgy felelt, hogy „ez egyszerűen nem fordulhat elő”.

Nyitókép: Buszgarázsban folyt a legutóbbi vita

Fotó: MTI/Bruzák Noémi