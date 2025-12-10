Ft
Fővárosi Önkormányzat Budapest Karácsony Gergely Kiss Ambrus

A főváros költségvetéséről vallott Karácsony Gergely jobbkeze

2025. december 10. 19:32

A Fővárosi Önkormányzat 33 milliárdos veszteséggel zárhatja az évet.

2025. december 10. 19:32
null

A jövő heti közgyűlés tárgyalja Budapest 2026-os költségvetését – mondta el egy háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus. A Magyar Nemzet cikke szerint a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója kiemelte, az elmúlt időszakban heti szinten találkozott az összes fővárosi frakcióval, az azokkal folytatott egyeztetések témája a költségvetés tervezete volt.

Az, hogy heti szinten találkoztunk, és a frakciók minden kérdésére válaszoltunk, nem jelenti azt, hogy támogatni is fogják a 2026-os költségvetést

– jelentette ki a politikus. A jövő évi büdzsével kapcsolatban elmondta, 2019 és 2025 között 63 százalékos infláció mellett negyven százalékkal nőttek a főváros adóbevételei. Kiss Ambrus kiemelte,

több mint 60 milliárd forintnyi támogatást várnak a kormánytól, amelynek célja a nettó befizetővé válás elkerülése. Emellett pedig 31 milliárd forint kártérítésre számítanak egy bírósági döntés alapján.

A főigazgató elmondta, mindemellett a főváros számít az állami normatíva emelésére is a kötelezően ellátandó feladatokkal kapcsolatban.

A főváros 2025-ös pénzügyi helyzetével kapcsolatban Kiss Ambrus kiemelte, úgy számolnak, hogy amennyiben mind novemberben, mind pedig decemberben a Magyar Államkincstár inkasszálja a szolidaritási hozzájárulás következő részletét, akkor 

a Fővárosi Önkormányzat 33 milliárd forintos mínusszal zárhatja 2025-öt.

Kiss Ambrus elmondta, a –33 milliárd a legrosszabb lehetőség, és nem számol azzal, hogy a kormány elutal a főváros számlájára még idén egy 8,8 milliárdos, illetve egy 12 milliárd forintos normatív támogatást. 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

***

 

orokkuruc-2
2025. december 10. 20:55
Gelgő! Tedd vissza, egyszerűbb...
janicsar-2
2025. december 10. 20:38
Gondolkodjunk Béláim! Ezek szerint, ha nem veszik meg Rákosrendezőt, akkor nyereséggel zárnak. Most meg sírnak, hogy az állam segítsen rajtuk. Ezt teszik úgy, hogy pofátlanul keresztbe tettek a kormánynak.
nyugalom
2025. december 10. 20:24
Ez amolyan ukrajnai történet! Aranybudi helyett mi van, hová lett? Bünti?
neszteklipschik
•••
2025. december 10. 20:10 Szerkesztve
Alkalmatlan sz@rok vagytok, csődbe vittétek a fővárost. Eredmények nincsenek, csak kifogások vannak. Húzzatok el a fenébe a főPRIDEKappannal az élen! 😡😡😡
