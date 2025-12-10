A főváros költségvetéséről vallott Karácsony Gergely jobbkeze

A jövő heti közgyűlés tárgyalja Budapest 2026-os költségvetését – mondta el egy háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus. A Magyar Nemzet cikke szerint a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója kiemelte, az elmúlt időszakban heti szinten találkozott az összes fővárosi frakcióval, az azokkal folytatott egyeztetések témája a költségvetés tervezete volt.

Az, hogy heti szinten találkoztunk, és a frakciók minden kérdésére válaszoltunk, nem jelenti azt, hogy támogatni is fogják a 2026-os költségvetést

– jelentette ki a politikus. A jövő évi büdzsével kapcsolatban elmondta, 2019 és 2025 között 63 százalékos infláció mellett negyven százalékkal nőttek a főváros adóbevételei. Kiss Ambrus kiemelte,