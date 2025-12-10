A főváros költségvetéséről vallott Karácsony Gergely jobbkeze

A főváros 2025-ös pénzügyi helyzetével kapcsolatban Kiss Ambrus kiemelte, úgy számolnak, hogy amennyiben mind novemberben, mind pedig decemberben a Magyar Államkincstár inkasszálja a szolidaritási hozzájárulás következő részletét, akkor
a Fővárosi Önkormányzat 33 milliárd forintos mínusszal zárhatja 2025-öt.
Kiss Ambrus elmondta, a –33 milliárd a legrosszabb lehetőség, és nem számol azzal, hogy a kormány elutal a főváros számlájára még idén egy 8,8 milliárdos, illetve egy 12 milliárd forintos normatív támogatást.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka
