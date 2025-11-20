Lázár János nem kegyelmezett: ezzel szembesítette a tiszás jelölteket (VIDEÓ)

Teljes a káosz – a Tisza Párt jelöltjei maguk sem tudják, hol és miért indulnak
Lázár János országjárása 26. állomásán, Esztergomban világos üzenetet küldött a tiszás jelölteknek.
„Nagyon szeretnék majd a tiszás jelöltekkel beszélni, akik most le vannak tiltva, hogy megszólaljanak szegények. Nagyon szeretnék majd kérdéseket feltenni nekik, hogy milyen is lesz a kormányzás. Nagyon szeretném megtudni, hogy az ifjú tiszások hogyan fogják kormányozni az országot. Van egy harmincéves tapasztalatom, kíváncsi vagyok, hogy nekik mi a megújításuk ehhez képest – hogy hogyan kell csinálni” – fogalmazott a miniszter.
Lázár János szerint ugyanis „azt mondani, hogy minden szar, nagyon könnyű”.
„De nem az az igazi mondás, hogy minden szar, hanem az az igazi mondás, hogy nem így kell csinálni, hanem most megmondom, hogy hogyan lesz jobb. Ilyen nagy, általános dumákat, amik itt a Facebookon meg a szórólapokon vannak, minden ki tud mondani. Ez semmi” – mondta ennek kapcsán.
Majd felszólította a tiszás jelölteket: „Konkrétan tessék megmondani, hogy mitől lesz jobb majd például a járművizsgáztatás Magyarországon, ahogy az az első kérdésre vonatkozott”.
