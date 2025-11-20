Lázár János nem kegyelmezett: ezzel szembesítette a tiszás jelölteket (VIDEÓ)

Lázár János szerint ugyanis „azt mondani, hogy minden szar, nagyon könnyű”.

„De nem az az igazi mondás, hogy minden szar, hanem az az igazi mondás, hogy nem így kell csinálni, hanem most megmondom, hogy hogyan lesz jobb. Ilyen nagy, általános dumákat, amik itt a Facebookon meg a szórólapokon vannak, minden ki tud mondani. Ez semmi” – mondta ennek kapcsán.

Majd felszólította a tiszás jelölteket: „Konkrétan tessék megmondani, hogy mitől lesz jobb majd például a járművizsgáztatás Magyarországon, ahogy az az első kérdésre vonatkozott”.