Botrányos csúszással, kínos bakikkal tarkítva mutatta be szájkosaras jelöltjeit Magyar Péter (VIDEÓ)

Ehhez képest Magyar Péter jó fél évvel később, 2024. október 23-i beszédének a végén jelentette be, hogy elindítja „a jövő hazaszerető vezetőinek kiválasztását”, egyrészt szakembereket, másrészt a 106 egyéni képviselőjelöltet keresve. Hozzátette: a Tisza honlapján elérhető az országgyűlési képviselői pályázat. (Ma ezen az oldalon – „a jövő vezetői – 404-es hibajel fogadja a látogatót, lásd a fenti képet.)

2024. december elsején aztán azt tudhattuk meg, hogy már jelentkeztek hatezren a Jövő vezetői pályázatra.

Mindezt úgy, hogy 2025 áprilisra előrehozott választásokat követelt Magyar Péter.

Ezután megint fél évet kellett várni, s már mindenki tűkön ült, hogy az idei, július 12-i nagykanizsai kongresszuson biztos előáll a jelöltek nevének listájával Magyar, de egy hosszú beszéden kívül nem kapott semmit az ellenzék. Ekkor Magyar kijelentette, hogy a jelölteket később jelentik be, és pályázaton keresik őket.

Azért azt megjegyezte Magyar, hogy egy akkor friss kutatásuk szerint a Tisza Párt még be nem jelentett jelöltje 5 százalékkal vezet Cseresnyés Péter fideszes országgyűlési képviselő előtt a nagykanizsai választókerületben.