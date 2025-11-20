Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt egyéni körzet Magyar Péter ellenzék jelöltállítás

Botrányos csúszással, kínos bakikkal tarkítva mutatta be szájkosaras jelöltjeit Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. november 20. 09:27

Magyar Péter azzal hencegett 2024 márciusában, hogy másnap estére ki tud állítani 106 jelöltet, majd folyamatos halasztgatásokkal ez másfél évnél is hosszabb idő lett. Nézzük a tiszás jelölt-jelöltállítás menetét Magyar Péter hencegésétől döcögésig!

2025. november 20. 09:27
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Hétfő este végül bemutatta Magyar Péter azokat a egyéni képviselőjelölt-jelölteket az egyéni választókerületek élére, mindegyikre hármat, akiket még elvileg versenyeztetnek. Ez sem ment gördülékenyen, két órát csúszott a bejelentés, a Partizán hamarabb tudta, kik lesznek jelöltek, mint a bejelentést követők, és késő estig folyamatosan derültek ki a nevek.

Magyar Péter
Magyar Péter pártjának honlapján a jövő vezetői program aloldala (képernyőkép)

Ezután elvileg november 23-24-én szavazhatnak a három jelöltre egy-egy választókerületben a Tisza Szigetek tagjai. Ekkor egy személy esik ki, és ketten maradnak talpon. A maradék két jelöltre november 25-27 közt szavazhat – mégpedig bárki, aki a körzetben lakik, a Nemzet Hangja honlapon. Ezután a mostani tervek szerint november 30-án, vasárnap mutatják be a 106 „bátor rendszerváltót” – pontosabban még 105-öt, mert Magyar Péter például nem versenyezteti meg magát. Érdekesség, hogy maga Magyar jelentette be, hogy a jelöltjeik nem nyilatkozhatnak senkinek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

De mióta nyújtják-vonják Magyar Péterék a jelöltállítási drámát?

Magyar Péter 2024. március 18-án Rangos Katalin újságíróval beszélgetett a Rangos esték című sorozat keretében a Spinoza házban, és azzal dicsekedett, hogy özönlenek hozzájuk a jelöltek, és egy nap alatt képesek lennének jelöltet állítani mind a 106 egyéni körzetben. Pontosabban úgy fogalmazott: „ha most nekiülnénk éjszaka átnyálazni az e-maileket meg a megkereséseket, akkor 

holnap fel tudnánk állítani a 106 egyéni választókerületben olyan embereket 

látatlanban, akik helyben köztiszteletnek örvendenek és egyébként nagy hatásuk van a helyi közéletre.”

Ehhez képest Magyar Péter jó fél évvel később, 2024. október 23-i beszédének a végén jelentette be, hogy elindítja „a jövő hazaszerető vezetőinek kiválasztását”, egyrészt szakembereket, másrészt a 106 egyéni képviselőjelöltet keresve. Hozzátette: a Tisza honlapján elérhető az országgyűlési képviselői pályázat. (Ma ezen az oldalon – „a jövő vezetői – 404-es hibajel fogadja a látogatót, lásd a fenti képet.)

2024. december elsején aztán azt tudhattuk meg, hogy már jelentkeztek hatezren a Jövő vezetői pályázatra.

Mindezt úgy, hogy 2025 áprilisra előrehozott választásokat követelt Magyar Péter.

Ezután megint fél évet kellett várni, s már mindenki tűkön ült, hogy az idei, július 12-i nagykanizsai kongresszuson biztos előáll a jelöltek nevének listájával Magyar, de egy hosszú beszéden kívül nem kapott semmit az ellenzék. Ekkor Magyar kijelentette, hogy a jelölteket később jelentik be, és pályázaton keresik őket.

Azért azt megjegyezte Magyar, hogy egy akkor friss kutatásuk szerint a Tisza Párt még be nem jelentett jelöltje 5 százalékkal vezet Cseresnyés Péter fideszes országgyűlési képviselő előtt a nagykanizsai választókerületben.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója úgy értékelte Magyar Péter nagykanizsai beszédét: „Megtartotta az úgynevezett kongresszusát a Tisza. Se jelöltek, se program, félig üres terem, Magyar Péter beszéd közben törölgeti a fejét... Érdemi mondanivaló nincs, minden csak arról szól, hogy hatalom kell. Ha néha mégis van valami konkrétum, az nagyjából annyi, hogy mit hogyan kell lerombolni, például több ezer gyerek tehetséggondozását segítő rendszereket vagy a végre fejlődési pályára állt magyar egyetemeket. Egy ország borzad most el ezen, de engem sajnos nem ér váratlanul.”

Ezt is ajánljuk a témában

Pósfai Gábor, a Tisza Párt Operatív Igazgatója azzal kommentálta a jelöltállítás elmaradását: „Tudom, hogy a Tisza közössége és a közvélemény is nagyon szeretné már megismerni a jelölteinket, megértjük ezt az igényt, sőt, normális helyzetben egyet is értenék azokkal, akik szerint már most meg kellene nevezni őket, de most nem élünk normális időket.” Majd Pósfai a „propaganda aljas támadásaira” hivatkozva igyekezett igazolni, hogy pártja nem jelentette be egyéni országgyűlési jelöltjeit. Hozzátette viszont: „a 106 jelölt kiválasztásának folyamata hamarosan az utolsó fázisába lép.”

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek szerint  - ha a kiválasztás folyamata akkor épp elvileg utolsó fázisába lépett – nem rejtegethették holmi aljasnak vélt támadások elől a jelölteket, hiszen még nem voltak meg.

A Magyar Hang már ekkor arról írt, hogy novemberben lesz jelöltbemutatás.

 

Augusztus, szeptember, november...

Augusztusban aztán a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában már szeptember 30-ra ígérte a 315 egyéni képviselőjelölt-jelölt bemutatását Magyar.

Majd 2025. szeptember közepén nyílt pályázatot hirdetett: „A Tisza közössége nemcsak Magyarországon, de egész Európában egyedülálló módon nyílt pályázatot hirdetett az országgyűlési képviselőjelölti helyekre.”

Aztán ez is elmaradt. Ezt szeptember 27-én a következővel indokolta Magyar Péter a Facebookon: „Majd tízezren jelentkeztek a jövő vezetői pályázatra, már majd ezer jelöltet hallgattunk meg személyesen és HR szakemberekkel a legjobbak közül és az első kiválasztási lépcső a végéhez közeledik.” Viszont: „A leendő jelöltjeink személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében, a jelöltállítás módját és véghatáridejét megtartva, a kiválasztási folyamat nyilvánosság előtt zajló részét jelentősen lerövidítjük és csak november elején indítjuk el”. Hozzátette: 

„Nem teszünk nekik szívességet és a lehető legtovább védjük a mai Magyarország legbátrabb embereit, akik kiállnak a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének maffiózói ellen.”

Mikorra ígérte tehát az idők folyamán legalább a jelölt-jelöltek bemutatását a Tisza?

  • 2024. március 19 estére;
  • 2025. július 12-re;
  • 2025. szeptember 30-ra;
  • 2025. november 30-ra.

Szeptember 30-án tehát megint nem történt semmi, a jelöltbejelentést elhalasztottak, majd végül november 17-én került rá sor, bakikkal tarkítva. Hogy a három jelölt-jelöltből ki nyer, azt jelen állás szerint november 30-án tudjuk tehát meg, pedig a Rangos estéken 2024. március 18-án elhangzott Magyar Péter bonmot szerint más 2024 március 19. estére elő tudtak volna állítani 106 jelöltet. Ez nem sikerült a követelt előrehozott választás 2025 áprilisi időpontjára sem, júliusban Nagykanizsán sem, majd a beígért szeptember 30-án sem. 

A „másnap estére” ígért jelöltállítás tehát nem másnap estére, hanem másfél évvel későbbre sikeredett, 

és még csak az előválasztásnál tartunk. Az eddigiek fényében a november 30-i időpontban sem lehetünk biztosak. A választékot már legalább ismerjük, de a  Tisza Párt egyéni képviselőjelöltjeinek neveire továbbra is várnunk kell.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: képernyőkép

Összesen 161 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. november 20. 21:55
ajánlószelvényeket is kell majd még gyűjteni lesz itt még meglepetés, bukta
Válasz erre
2
0
lemez
2025. november 20. 21:05
Kalocsán meg sem szólalhattak a jelöltek ö mutatra be öket.Minden 106 jelöltjúk megvan nyernek .De jobb lenne 2/3-al nyerni mert akkor nem kell amnnyit jogászkodni ,énekelte.Megkezdödhet az érdemi munka.Jaj.
Válasz erre
2
0
bagira004
2025. november 20. 20:22
Botka László, Szeged polgármestere is beállt a Tisza Párt helyi választókörzeteinek jelöltjei mögé, erről pedig a közösségi oldalán tett közzé . Botka László nem az első baloldali támogatója Magyar Péter alakulatának. A közösségi médiában például a régi baloldali garnitúra tolja a Tisza szekerét. Tisza párt bukott kommunisták gyülekező helye.
Válasz erre
4
0
Türelem
2025. november 20. 19:27
woolf...agymosott tiszás... Milánóban élek, több nyelven beszélek, egy primitív bunkó vagy.....
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!