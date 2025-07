Kudarcba fulladt Magyar Péterék kongresszusa: még mindig nem jött össze a jelöltek kiválasztása és bemutatása

„Tudom, hogy a Tisza közössége és a közvélemény is nagyon szeretné már megismerni a jelölteinket, megértjük ezt az igényt, sőt, normális helyzetben egyet is értenék azokkal, akik szerint már most meg kellene nevezni őket, de most nem élünk normális időket” – fogalmazott szombati beszédében Pósfai Gábor, a Tisza Párt Opreatív Igazgatója, majd a „propaganda aljas támadásaira” hivatkozva nem jelentette be pártjuk országgyűlési jelöltjeit.

A 106 jelölt kiválasztásának folyamata hamarosan az utolsó fázisába lép”

– fogalmazott.

Kocsis Máté: Nagy kudarc, az biztos

A hírre Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált.

Több tízezer álprofil várja lélegzetvisszafojtva a Tisza Pártban, hogy megtörténjen végre a jelöltek kiválasztása és bemutatása. De ezt a mai kongresszusra sem sikerült összehozni sajnos. Nagy kudarc, az biztos”

– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy szerinte „ráadásul az online közvetítésben is elég lagymatag az érdeklődés a mai nagyotmondó verseny iránt.”

„Persze lehet az is a terv, hogy mind a 106 választókerületben egy öklözős-fürdőgatyás retusált Magyar Péter fényképet indítanak, ki tudja?” – fogalmazott Kocsis Máté, felidézve, hogy

Magyar Péter „azzal haknizott idén januárban, hogy áprilisra előrehozott választásokat fognak kikényszeríteni. Nyilván ez már akkor is hülyeség volt, amikor komolyan állította, de mégis hogyan tervezték, miközben júliusban sincsenek még jelöltjeik?”

A Fidesz frakcióvezetője szerint ugyanis „a Tisza Párt soraiban működő párt nincs, tagfelvétel nincs, jelöltek nincsenek, a listázott és megalázott aktivisták nem győznek kifarolni. A programjukról már egy éve azt mondta az agresszív manöken, hogy »több ezer ember« dolgozik rajta, de azóta sem adtak egy sort se az érdeklődők kezébe.”

Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala