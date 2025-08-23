Bécsből pörköltek oda a Fradinak, de az sokkal jobban fáj, amit az azeriek tettek

Májer Péter és Balogh Róbert augusztus 7-én a Tisza Borsod vármegyei szakaszán egy délután alatt négy óriás harcsát fogott (kuttyogatott össze).

A Pecaverzum beszámolója szerint közülük az első egy igazi 240 centiméteres matuzsálem volt, amelyet 20 perc fárasztás után sikerült a csónak mellé terelni, majd ezt követően horogra akadt egy 190, később egy 170, végül pedig 175 centis példány, ami azt jelenti, hogy összesen 775 centiméter jön ki!

A két barát úgy fogalmazott, hogy a gyors partra szállás és néhány fénykép után a hatalmas ragadozók visszanyerték a szabadságukat.

A sokszinuvidek.hu ezzel kapcsolatban megjegyzi: korábban kékcápa méretű predátort fogtak egy harcsafogó versenyen és Fehérvárcsurgón is.

Keményen kiosztotta Kerkez Milost a Liverpool legendája

Kerkez Milos múlt pénteken a korábbi klubja, az AFC Bournemouth elleni 4–2-es győzelem alkalmával mutatkozott be a Liverpool labdarúgócsapatában bajnoki mérkőzésen. A Vörösök korábbi kiváló német középpályása, Dietmar Hamann sem ezen a találkozón, sem a Crystal Palace ellen tizenegyespárbajban elveszített Szuperkupa-meccsen nem volt megelégedve a magyar válogatott balhátvéd teljesítményével, mint ahogy a védelem jobb oldalán futballozó Jeremie Frimpongéval sem.

„Ha megvizsgáljuk a kilencven percet, egy pillanatig sem érezhettük úgy, hogy kontrollálják a játékot. Márpedig ebben mindketten nagyon jók voltak az előző idényben – mondta az 51 esztendős, játékosként 59-szeres német válogatott Hamann a magyar és a holland játékosról, akiket Arne Slot vezetőedző a 60. percben lecserélt, pedig velük a pályán a Pool nem kapott gólt. – Nehezen alakítottak ki helyzeteket, ellenben az ellenfélnek többet is engedtek. Úgy gondolom, hogy ha labda nélkül nem irányítod a játékot, akkor a labdával még nehezebbé válik a kontroll. Védekezésben meglehetősen sebezhetők voltak, akárcsak a Crystal Palace ellen.”

De Hamann itt még nem hagyta abba: „Kerkez mindkét eddigi meccsén szenvedett, Frimpong pedig minden ereje és sebessége ellenére sem igazi jobbhátvéd. Ezzel foglalkozni kell a csapatnál, mert Alexander-Arnold távozásával alapjaiban változott meg az együttes dinamikája” – tette hozzá a pályafutása során a Bayern Münchennél és a Manchester Citynél is több évet eltöltő német exlabdarúgó.

Mindeközben Kerkez Milos a játékostársak szavazatai alapján bekerült a Premier League előző idényének álomcsapatába...