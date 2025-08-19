„Mindkét meccsen szenvedett” – ízekre szedte a Liverpool klublegendája Kerkezt, aki eközben óriási elismerésben részesült

Itt a magyarázat: ezért cserélte le Kerkezt a Liverpool edzője az idénynyitó bajnokin
Elfogadható az érvelése.
Kerkez Milos és Jeremie Frimpong eddig mutatott teljesítményével sem elégedett Dietmar Hamann, a Liverpool korábbi középpályása. A magyar labdarúgót eközben beválasztották a Premier League előző idényének álomcsapatába.
Kerkez Milos múlt pénteken a korábbi csapata, az AFC Bournemouth elleni 4–2-es győzelem alkalmával mutatkozott be a Liverpool labdarúgócsapatában bajnoki mérkőzésen. A klub korábbi kiváló középpályása, Dietmar Hamann sem ezen a találkozón, sem a Crystal Palace ellen tizenegyespárbajban elveszített Szuperkupa-meccsen nem volt megelégedve a magyar válogatott balhátvéd teljesítményével, mint ahogy a védelem jobb oldalán futballozó Jeremie Frimpongéval sem.
„Ha megvizsgáljuk a kilencven percet, egy pillanatig sem érezhettük úgy, hogy kontrollálják a játékot. Márpedig ebben mindketten nagyon jók voltak az előző idényben – mondta az 51 esztendős, játékosként 59-szeres német válogatott Hamann a magyar és a holland játékosról, akiket Arne Slot vezetőedző a 60. percben lecserélt, s velük a pályán a Liverpool nem kapott gólt.
– Nehezen alakítottak ki helyzeteket, ellenben az ellenfélnek többet is engedtek. Úgy gondolom, hogy ha labda nélkül nem irányítod a játékot, akkor a labdával még nehezebbé válik a kontroll. Védekezésben meglehetősen sebezhetők voltak, akárcsak a Crystal Palace ellen.”
De Hamann itt még nem hagyta abba.
Kerkez mindkét eddigi meccsén szenvedett, Frimpong pedig minden ereje és sebessége ellenére sem igazi jobbhátvéd.
Ezzel foglalkozni kell a csapatnál, mert Alexander-Arnold távozásával alapjaiban változott meg az együttes dinamikája” – tette hozzá a pályafutása során a Bayern Münchennél és a Manchester Citynél is több évet eltöltő német exlabdarúgó.
Mindeközben Kerkez Milos a játékostársak szavazatai alapján bekerült a Premier League előző idényének álomcsapatába,
amelyben Szoboszlai Dominik két posztriválisa, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister, valamint a bajnok Liverpoolból további két futballista, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is helyet kapott.
