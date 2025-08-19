Ft
08. 19.
kedd
Jeremie Frimpong álomcsapat Liverpool angol bajnokság Premier League Kerkez Milos

„Mindkét meccsen szenvedett” – ízekre szedte a Liverpool klublegendája Kerkezt, aki eközben óriási elismerésben részesült

2025. augusztus 19. 22:05

Kerkez Milos és Jeremie Frimpong eddig mutatott teljesítményével sem elégedett Dietmar Hamann, a Liverpool korábbi középpályása. A magyar labdarúgót eközben beválasztották a Premier League előző idényének álomcsapatába.

2025. augusztus 19. 22:05
null

Kerkez Milos múlt pénteken a korábbi csapata, az AFC Bournemouth elleni 4–2-es győzelem alkalmával mutatkozott be a Liverpool labdarúgócsapatában bajnoki mérkőzésen. A klub korábbi kiváló középpályása, Dietmar Hamann sem ezen a találkozón, sem a Crystal Palace ellen tizenegyespárbajban elveszített Szuperkupa-meccsen nem volt megelégedve a magyar válogatott balhátvéd teljesítményével, mint ahogy a védelem jobb oldalán futballozó Jeremie Frimpongéval sem.

„Ha megvizsgáljuk a kilencven percet, egy pillanatig sem érezhettük úgy, hogy kontrollálják a játékot. Márpedig ebben mindketten nagyon jók voltak az előző idénybenmondta az 51 esztendős, játékosként 59-szeres német válogatott Hamann a magyar és a holland játékosról, akiket Arne Slot vezetőedző a 60. percben lecserélt, s velük a pályán a Liverpool nem kapott gólt.

Nehezen alakítottak ki helyzeteket, ellenben az ellenfélnek többet is engedtek. Úgy gondolom, hogy ha labda nélkül nem irányítod a játékot, akkor a labdával még nehezebbé válik a kontroll. Védekezésben meglehetősen sebezhetők voltak, akárcsak a Crystal Palace ellen.”

Ezt is ajánljuk a témában

De Hamann itt még nem hagyta abba.

Kerkez mindkét eddigi meccsén szenvedett, Frimpong pedig minden ereje és sebessége ellenére sem igazi jobbhátvéd.

Ezzel foglalkozni kell a csapatnál, mert Alexander-Arnold távozásával alapjaiban változott meg az együttes dinamikája” – tette hozzá a pályafutása során a Bayern Münchennél és a Manchester Citynél is több évet eltöltő német exlabdarúgó.

Mindeközben Kerkez Milos a játékostársak szavazatai alapján bekerült a Premier League előző idényének álomcsapatába,

amelyben Szoboszlai Dominik két posztriválisa, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister, valamint a bajnok Liverpoolból további két futballista, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is helyet kapott.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

Jaja Kerkez semmoit nem ért. Csak érdekes módon a csávó, akit őrzött két gólt szerzett, miután Kerkez lejött. Robertson méterekkel maradt le róla. Amíg Kerkez játszott sansza sem volt a csatárnak.
