08. 17.
vasárnap
Arne Slot Liverpool Premier League Kerkez Milos Bournemouth

Itt a magyarázat: ezért cserélte le Kerkezt a Liverpool edzője az idénynyitó bajnokin

2025. augusztus 17. 19:52

Arne Slot vezetőedző elővigyázatosságból cserélte le Kerkez Milost a Liverpool pénteki bajnoki mérkőzésén.

2025. augusztus 17. 19:52
null

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) új idényének pénteki nyitó mérkőzésén a címvédő Liverpool 4–2-re legyőzte hazai pályán az AFC Bournemouth-t. A Vörösök magyar válogatott játékosai közül Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milost viszont a 60. percben lecserélte Arne Slot vezetőedző.

A holland szakember a meccs után elárulta, miért döntött úgy, hogy egy óra játék elteltével „lekapja” a pályáról a hatalmas bizonyítási vággyal, de talán kissé agresszívan is játszó balhátvédet.

Kerkezt szerintem szeretni fogják a szurkolók, mert minden párharcba teljes erőbedobással megy bele. De amikor (Antoine) Semenyóval szemben játszol, és van már egy sárga lapod, az elég rizikós

– magyarázta Slot, utalva arra, hogy elővigyázatosságból, a kiállítás elkerülése érdekében cserélte le Kerkezt.

Kerkez Milos erre a becsúszására kapott sárga lapot

A Liverpool a következő fordulóban az Aston Villa elleni 0–0-s döntetlennel kezdő Newcastle Unitedhez látogat majd.

Fotók: PAUL ELLIS / AFP

A mérkőzés összefoglalója

