Itt a magyarázat: ezért cserélte le Kerkezt a Liverpool edzője az idénynyitó bajnokin

A holland szakember a meccs után elárulta, miért döntött úgy, hogy egy óra játék elteltével „lekapja” a pályáról a hatalmas bizonyítási vággyal, de talán kissé agresszívan is játszó balhátvédet.

Kerkezt szerintem szeretni fogják a szurkolók, mert minden párharcba teljes erőbedobással megy bele. De amikor (Antoine) Semenyóval szemben játszol, és van már egy sárga lapod, az elég rizikós

– magyarázta Slot, utalva arra, hogy elővigyázatosságból, a kiállítás elkerülése érdekében cserélte le Kerkezt.

Kerkez Milos erre a becsúszására kapott sárga lapot

A Liverpool a következő fordulóban az Aston Villa elleni 0–0-s döntetlennel kezdő Newcastle Unitedhez látogat majd.

A mérkőzés összefoglalója