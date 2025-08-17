Itt a magyarázat: ezért cserélte le Kerkezt a Liverpool edzője az idénynyitó bajnokin

Már az idénynyitó után mérleget vontak Angliában – ezért lesz kihagyhatatlan Szoboszlai a Liverpoolban
A magyar válogatott csapatkapitánya a Bournemouth elleni siker után elmondta, lesz egy beszélgetése a neki megint nem passzoló Mohamed Szalahhal…
Arne Slot vezetőedző elővigyázatosságból cserélte le Kerkez Milost a Liverpool pénteki bajnoki mérkőzésén.
Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) új idényének pénteki nyitó mérkőzésén a címvédő Liverpool 4–2-re legyőzte hazai pályán az AFC Bournemouth-t. A Vörösök magyar válogatott játékosai közül Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milost viszont a 60. percben lecserélte Arne Slot vezetőedző.
A holland szakember a meccs után elárulta, miért döntött úgy, hogy egy óra játék elteltével „lekapja” a pályáról a hatalmas bizonyítási vággyal, de talán kissé agresszívan is játszó balhátvédet.
Kerkezt szerintem szeretni fogják a szurkolók, mert minden párharcba teljes erőbedobással megy bele. De amikor (Antoine) Semenyóval szemben játszol, és van már egy sárga lapod, az elég rizikós
– magyarázta Slot, utalva arra, hogy elővigyázatosságból, a kiállítás elkerülése érdekében cserélte le Kerkezt.
A Liverpool a következő fordulóban az Aston Villa elleni 0–0-s döntetlennel kezdő Newcastle Unitedhez látogat majd.
