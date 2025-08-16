Már az idénynyitó után mérleget vontak Angliában – ezért lesz kihagyhatatlan Szoboszlai a Liverpoolban

A Liverpool magyar játékosai közül Szoboszlai végigjátszotta a találkozót, míg az első félidő végén sárga lapot kapó Kerkez a 60. percig volt a pályán korábbi csapata ellen. Kettejük közül a klub szurkolói oldalai és a szakportálok Szoboszlai teljesítményét értékelték jobbnak, de bemutatkozó meccsnek Kerkeztől sem volt rossz az a produkció, amit láttak tőle.

„A levegőben nem sok fejpárbajt nyert meg Semenyo ellen, de összességében tisztességes teljesítményt nyújtott. A szünet előtt nem sokkal sárga lapot kapott egy elkésett becsúszásért – az ilyenfajta hibákat gyorsan ki kell iktatnia a játékából, valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy lecserélték” – írta a balhátvédről a liverpool.com című szurkolói portál, amely 6-os osztályzatot adott Kerkeznek. Szoboszlainak pedig 7-est.

Fáradhatatlan. Ez az egyetlen szó, amivel le lehet írni a futómennyiségét. Üldözte és letámadta az ellenfél játékosait, pontosan ezért marad a Liverpool kulcsembere ebben az idényben is

– méltatták a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai Dominik (pirosban) nem ismert elveszett labdát a Bournemouth ellen (Fotó: AFP / Paul Ellis)

A thisisanfield.com, a Liverpool Echo és a goal.com egyaránt 5-ös osztályzattal értékelte Kerkez produkcióját. Utóbbi honlap azt írta, a Bournemouth-tól több mint 45 millió euróért megvásárolt védő

nagy elánnal vetette bele magát a volt csapata elleni küzdelembe, de kissé fegyelmezetlenül játszott.

Szoboszlainak

a This Is Anfield 8-ast,

a Liverpool Echo 7-est adott,

a goal.com azonban csak 6-ost,

amit azzal magyarázott, hogy a vendégek szépítő gólja előtt ő adta el a labdát, valamint hogy az ellenfél labdabirtoklásainál nehezen vette fel az iramot. Megjegyezték ugyanakkor, hogy

Szoboszlai „fantasztikusan játszott”, amikor a Poolnál volt a labda, és alkalmanként „egészen elképesztő” hosszú passzokkal találta meg a társait.

A Sofascore eredményközlő portál Szoboszlait 7-esre, Kerkezt 6.7-esre értékelte.

Kerkez Milos bajnoki meccsen is debütált a Liverpoolban (Fotó: AFP / Paul Ellis)

„Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Szerintem az volt a probléma, hogy úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy azt hittük, megvan a meccs. A Bournemouth ma is megmutatta, hogy nem adja fel, visszajöttek kettő–kettőre, de olyan csapattal találták szembe magukat, amely még inkább nem adja fel – mondta Szoboszlai a mérkőzés után az Aréna4 helyszíni riporterének, aki ezt követően megkérdezte középpályásunkat arról, Mohamed Szalah góljánál (videó itt!) számított-e arra, hogy az egyiptomi klasszis nem lő kapura, hanem inkább lekészíti neki a labdát lövésre.

Nemcsak akkor, hanem párszor előtte is ott voltam, de erről majd valószínűleg beszélgetni fogok vele

– felelte a magyar labdarúgó egy félmosoly kíséretében.

Szoboszlai arról is beszélt, hogy Florian Wirtz érkezésével most egy sorral hátrébb, a védelem előtt játszik. „Próbálok minél többet labdába érni, most hátrébb játszom, ott azért a védők már nekem adják a labdát. Szerintem ez nekem jobban fekszik, jobban szeretem, ha minél többet van nálam a labda. Tudom »ütni« a hosszú labdákat, a mélységi passzokat, és ha harmincon belülre kerülök, akkor lőni is tudok” – fejtegette.

A Liverpool-drukkerek többsége főképp Szalahot és a csereként beállva fontos gólt szerző Federico Chiesát méltatta a klub hivatalos Facebook-oldalán írt hozzászólásában, de akadtak olyanok is, akiknek nem kerülte el a figyelmét Szoboszlai őrületes mezőnymunkája.