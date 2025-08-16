Már az idénynyitó után mérleget vontak Angliában – ezért lesz kihagyhatatlan Szoboszlai a Liverpoolban

Példa nélküli gesztus: a Chelsea felajánlotta a klub-vb megnyeréséért kapott sikerdíjának egy részét Jotáék családjának
A címvédő Liverpool a Bournemouth legyőzésével kezdte a Premier League új idényét. Arne Slot és Szoboszlai Dominik nyilatkozata, valamint osztályzatok és szurkolói vélemények a mérkőzés után.
Mint arról péntek este mi is beszámoltunk a Mandineren, az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) új idényének nyitó mérkőzésén a két magyar válogatott játékossal, Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 4–2-re legyőzte hazai pályán az AFC Bournemouth-t.
Arne Slot, a Vörösök vezetőedzője szerint a szurkolók kiváló meccset láthattak, ami nemcsak a két csapat érdeme, hanem Anthony Taylor játékvezetőé is.
„Mindhárom szereplő egy jó meccset akart: mi, a Bournemouth és a játékvezető is. Ez teszi a futballt olyan nagyszerűvé” – kezdte a holland szakember. „Nagy volt az iram, nem volt megállás és időhúzás. Le a kalappal az ellenfelünk előtt, kettő–nullás hátránynál is harcolt tovább, de ugyanezt megtettük mi is, miután egyenlítettek. Mindenki tudja, hogy kettő–kettes állásnál normális esetben kihez nyúlok. Nagyon szerettem volna becserélni Diogo Jotát. Ma a szurkolók és a játékosaink megtették azt, amit ő tett értünk oly sokszor a múltban” – emlékezett meg Slot a nyáron autóbalesetben elhunyt portugál futballistáról, utalva arra, hogy Jota annak idején számos gólt szerzett a meccsek utolsó perceiben.
A Liverpool magyar játékosai közül Szoboszlai végigjátszotta a találkozót, míg az első félidő végén sárga lapot kapó Kerkez a 60. percig volt a pályán korábbi csapata ellen. Kettejük közül a klub szurkolói oldalai és a szakportálok Szoboszlai teljesítményét értékelték jobbnak, de bemutatkozó meccsnek Kerkeztől sem volt rossz az a produkció, amit láttak tőle.
„A levegőben nem sok fejpárbajt nyert meg Semenyo ellen, de összességében tisztességes teljesítményt nyújtott. A szünet előtt nem sokkal sárga lapot kapott egy elkésett becsúszásért – az ilyenfajta hibákat gyorsan ki kell iktatnia a játékából, valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy lecserélték” – írta a balhátvédről a liverpool.com című szurkolói portál, amely 6-os osztályzatot adott Kerkeznek. Szoboszlainak pedig 7-est.
Fáradhatatlan. Ez az egyetlen szó, amivel le lehet írni a futómennyiségét. Üldözte és letámadta az ellenfél játékosait, pontosan ezért marad a Liverpool kulcsembere ebben az idényben is
– méltatták a magyar válogatott csapatkapitányát.
A thisisanfield.com, a Liverpool Echo és a goal.com egyaránt 5-ös osztályzattal értékelte Kerkez produkcióját. Utóbbi honlap azt írta, a Bournemouth-tól több mint 45 millió euróért megvásárolt védő
nagy elánnal vetette bele magát a volt csapata elleni küzdelembe, de kissé fegyelmezetlenül játszott.
Szoboszlainak
amit azzal magyarázott, hogy a vendégek szépítő gólja előtt ő adta el a labdát, valamint hogy az ellenfél labdabirtoklásainál nehezen vette fel az iramot. Megjegyezték ugyanakkor, hogy
Szoboszlai „fantasztikusan játszott”, amikor a Poolnál volt a labda, és alkalmanként „egészen elképesztő” hosszú passzokkal találta meg a társait.
A Sofascore eredményközlő portál Szoboszlait 7-esre, Kerkezt 6.7-esre értékelte.
„Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Szerintem az volt a probléma, hogy úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy azt hittük, megvan a meccs. A Bournemouth ma is megmutatta, hogy nem adja fel, visszajöttek kettő–kettőre, de olyan csapattal találták szembe magukat, amely még inkább nem adja fel – mondta Szoboszlai a mérkőzés után az Aréna4 helyszíni riporterének, aki ezt követően megkérdezte középpályásunkat arról, Mohamed Szalah góljánál (videó itt!) számított-e arra, hogy az egyiptomi klasszis nem lő kapura, hanem inkább lekészíti neki a labdát lövésre.
Nemcsak akkor, hanem párszor előtte is ott voltam, de erről majd valószínűleg beszélgetni fogok vele
– felelte a magyar labdarúgó egy félmosoly kíséretében.
Szoboszlai arról is beszélt, hogy Florian Wirtz érkezésével most egy sorral hátrébb, a védelem előtt játszik. „Próbálok minél többet labdába érni, most hátrébb játszom, ott azért a védők már nekem adják a labdát. Szerintem ez nekem jobban fekszik, jobban szeretem, ha minél többet van nálam a labda. Tudom »ütni« a hosszú labdákat, a mélységi passzokat, és ha harmincon belülre kerülök, akkor lőni is tudok” – fejtegette.
A Liverpool-drukkerek többsége főképp Szalahot és a csereként beállva fontos gólt szerző Federico Chiesát méltatta a klub hivatalos Facebook-oldalán írt hozzászólásában, de akadtak olyanok is, akiknek nem kerülte el a figyelmét Szoboszlai őrületes mezőnymunkája.
A Liverpool egyébként a találkozót követően közleményt adott ki, amelyben elítélte a rasszizmus minden formáját – ez a kommüniké azért volt szükséges, mert a meccsen a klub egyik kerekesszékes (!) szurkolója diszkriminatív jelzőkkel illette a Bournemouth angliai születésű, de ghánai válogatott játékosát, Antoine Semenyót, ezért a mérkőzést rövid időre meg is állította a játékvezető. A magáról megfeledkező drukkert a második félidőben kivezették a stadionból, az ügyben jelenleg rendőrségi nyomozás folyik.
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
Liverpool–AFC Bournemouth 4–2 (Ekitiké 37., Gakpo 49., Chiesa 88., Szalah 90+4., ill. Semenyo 64., 76.)
