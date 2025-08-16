Ft
08. 16.
szombat
Arne Slot Liverpool angol bajnokság Premier League Kerkez Milos Bournemouth Szoboszlai Dominik

Már az idénynyitó után mérleget vontak Angliában – ezért lesz kihagyhatatlan Szoboszlai a Liverpoolban

2025. augusztus 16. 10:48

A címvédő Liverpool a Bournemouth legyőzésével kezdte a Premier League új idényét. Arne Slot és Szoboszlai Dominik nyilatkozata, valamint osztályzatok és szurkolói vélemények a mérkőzés után.

2025. augusztus 16. 10:48
null
Murányi Domonkos

Mint arról péntek este mi is beszámoltunk a Mandineren, az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) új idényének nyitó mérkőzésén a két magyar válogatott játékossal, Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 4–2-re legyőzte hazai pályán az AFC Bournemouth-t.

Arne Slot, a Vörösök vezetőedzője szerint a szurkolók kiváló meccset láthattak, ami nemcsak a két csapat érdeme, hanem Anthony Taylor játékvezetőé is.

„Mindhárom szereplő egy jó meccset akart: mi, a Bournemouth és a játékvezető is. Ez teszi a futballt olyan nagyszerűvé” – kezdte a holland szakember. „Nagy volt az iram, nem volt megállás és időhúzás. Le a kalappal az ellenfelünk előtt, kettő–nullás hátránynál is harcolt tovább, de ugyanezt megtettük mi is, miután egyenlítettek. Mindenki tudja, hogy kettő–kettes állásnál normális esetben kihez nyúlok. Nagyon szerettem volna becserélni Diogo Jotát. Ma a szurkolók és a játékosaink megtették azt, amit ő tett értünk oly sokszor a múltban” – emlékezett meg Slot a nyáron autóbalesetben elhunyt portugál futballistáról, utalva arra, hogy Jota annak idején számos gólt szerzett a meccsek utolsó perceiben.

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool magyar játékosai közül Szoboszlai végigjátszotta a találkozót, míg az első félidő végén sárga lapot kapó Kerkez a 60. percig volt a pályán korábbi csapata ellen. Kettejük közül a klub szurkolói oldalai és a szakportálok Szoboszlai teljesítményét értékelték jobbnak, de bemutatkozó meccsnek Kerkeztől sem volt rossz az a produkció, amit láttak tőle.

„A levegőben nem sok fejpárbajt nyert meg Semenyo ellen, de összességében tisztességes teljesítményt nyújtott. A szünet előtt nem sokkal sárga lapot kapott egy elkésett becsúszásért – az ilyenfajta hibákat gyorsan ki kell iktatnia a játékából, valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy lecserélték” – írta a balhátvédről a liverpool.com című szurkolói portál, amely 6-os osztályzatot adott Kerkeznek. Szoboszlainak pedig 7-est. 

Fáradhatatlan. Ez az egyetlen szó, amivel le lehet írni a futómennyiségét. Üldözte és letámadta az ellenfél játékosait, pontosan ezért marad a Liverpool kulcsembere ebben az idényben is

– méltatták a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai Dominik (pirosban) nem ismert elveszett labdát a Bournemouth ellen (Fotó: AFP / Paul Ellis)

A thisisanfield.com, a Liverpool Echo és a goal.com egyaránt 5-ös osztályzattal értékelte Kerkez produkcióját. Utóbbi honlap azt írta, a Bournemouth-tól több mint 45 millió euróért megvásárolt védő 

nagy elánnal vetette bele magát a volt csapata elleni küzdelembe, de kissé fegyelmezetlenül játszott.

Szoboszlainak 

  • a This Is Anfield 8-ast, 
  • a Liverpool Echo 7-est adott, 
  • a goal.com azonban csak 6-ost, 

amit azzal magyarázott, hogy a vendégek szépítő gólja előtt ő adta el a labdát, valamint hogy az ellenfél labdabirtoklásainál nehezen vette fel az iramot. Megjegyezték ugyanakkor, hogy 

Szoboszlai „fantasztikusan játszott”, amikor a Poolnál volt a labda, és alkalmanként „egészen elképesztő” hosszú passzokkal találta meg a társait.

A Sofascore eredményközlő portál Szoboszlait 7-esre, Kerkezt 6.7-esre értékelte.

Kerkez Milos bajnoki meccsen is debütált a Liverpoolban (Fotó: AFP / Paul Ellis)

„Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Szerintem az volt a probléma, hogy úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy azt hittük, megvan a meccs. A Bournemouth ma is megmutatta, hogy nem adja fel, visszajöttek kettő–kettőre, de olyan csapattal találták szembe magukat, amely még inkább nem adja fel – mondta Szoboszlai a mérkőzés után az Aréna4 helyszíni riporterének, aki ezt követően megkérdezte középpályásunkat arról, Mohamed Szalah góljánál (videó itt!) számított-e arra, hogy az egyiptomi klasszis nem lő kapura, hanem inkább lekészíti neki a labdát lövésre. 

Nemcsak akkor, hanem párszor előtte is ott voltam, de erről majd valószínűleg beszélgetni fogok vele

– felelte a magyar labdarúgó egy félmosoly kíséretében.

Szoboszlai arról is beszélt, hogy Florian Wirtz érkezésével most egy sorral hátrébb, a védelem előtt játszik. „Próbálok minél többet labdába érni, most hátrébb játszom, ott azért a védők már nekem adják a labdát. Szerintem ez nekem jobban fekszik, jobban szeretem, ha minél többet van nálam a labda. Tudom »ütni« a hosszú labdákat, a mélységi passzokat, és ha harmincon belülre kerülök, akkor lőni is tudok” – fejtegette.

 

A Liverpool-drukkerek többsége főképp Szalahot és a csereként beállva fontos gólt szerző Federico Chiesát méltatta a klub hivatalos Facebook-oldalán írt hozzászólásában, de akadtak olyanok is, akiknek nem kerülte el a figyelmét Szoboszlai őrületes mezőnymunkája.

  • „Gravenberch, Szoboszlai és Mac Allister klasszis módon tudják uralni a középpályát” – jegyezte meg egy szurkoló. 
  • „Óriási elismerés Szoboszlainak! A válladon vitted a csapatot, amikor már kezdtük elveszíteni a reményt” – kommentelte egy másik. 
  • „Jobb, ha egyelőre Gravenberch, Macca (Mac Allister beceneve – a szerk.) és Szobo mellett maradunk. Wirtznek még időre van szüksége” – vélekedett egy harmadik.

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool egyébként a találkozót követően közleményt adott ki, amelyben elítélte a rasszizmus minden formáját – ez a kommüniké azért volt szükséges, mert a meccsen a klub egyik kerekesszékes (!) szurkolója diszkriminatív jelzőkkel illette a Bournemouth angliai születésű, de ghánai válogatott játékosát, Antoine Semenyót, ezért a mérkőzést rövid időre meg is állította a játékvezető. A magáról megfeledkező drukkert a második félidőben kivezették a stadionból, az ügyben jelenleg rendőrségi nyomozás folyik.

ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
Liverpool–AFC Bournemouth 4–2 (Ekitiké 37., Gakpo 49., Chiesa 88., Szalah 90+4., ill. Semenyo 64., 76.)

Nyitókép: Facebook / Liverpool FC

A mérkőzés összefoglalója

 

2025. augusztus 16. 11:39
A szakmai részét tekintve, 4 védekezésben nem jeleskedő játékossal nehéz lesz a Licerpool dolga. Gakpo, Etikité, Wirtz, Szalah, de talán még Frimpong is ide sorolható, a középpályára kevés lesz Macca és Szobo, különösen az egyre bizonytalanabb védelem miatt is! Ami az elítélendő rasszista kijelentés kapcsán megnxugtató lenne egy hollywoodi fordulat és Semenyo elvihetné egy körre a Lambojával a kerekeszékes csávót vagy adományozhatna némi aprót , ha telik neki egy olyan árvaháznak ahol kerekesszékes árvagyerekeket nevelnek!
rugbista
2025. augusztus 16. 11:35
Ennyit melózni a pályán, mint Szoboszlai tegnap, egyszer láttam magyar játékost: Pintér Sanyit a ruszkik ellen 1977-ben.
Búvár Kund
2025. augusztus 16. 11:10
Egyik liverpooli játékostól sem voltam hanyatt esve. Kerkez jól gyötörte a néger gyereket, folyamatosan szívta a vérét. Amikor Slot lecserélte, rúgott két gólt... Sztem ez mindent elmond Milos játékának hasznosságáról...
