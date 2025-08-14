Ft
Diogo Jota klubvilágbajnokság Liverpool Chelsea Szoboszlai Dominik Egyesült Államok

Példa nélküli gesztus: a Chelsea felajánlotta a klub-vb megnyeréséért kapott sikerdíjának egy részét Jotáék családjának

2025. augusztus 14. 10:16

A londoniak becslések szerint 114,6 millió dollárt, vagyis 38,78 milliárd forintot kerestek az Egyesült Államokban.

2025. augusztus 14. 10:16
null

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Chelsea a klubvilágbajnokságon a játékosoknak kifizetett bónuszok egy részét anyagi támogatásként ajánlja fel az autóbalesetben elhunyt portugál testvérpár, Diogo Jota és André Silva családjának  – számolt be róla a The Athletic FC.

Úgy tudni, hogy 

a klub a futballistákkal együtt döntött a felajánlásról, amelyet a labdarúgók egyenként még ki is egészítettek. A vb-címért járó bónusz egyes játékosok esetében meghaladja az 500 ezer dollárt (169,28 millió forint).

A nyugat-londoniak júliusban megnyerték a sportági nemzetközi szövetség, a FIFA által újonnan kibővített amerikai tornát, miután a döntőben 3–0-ra legyőzték a francia Paris Saint-Germaint a New Jersey-i MetLife Stadionban.

A klubvilágbajnoki címmel a Kékek becslések szerint 114,6 millió dollárt (84,4 millió font, 38,78 milliárd forint) kerestek.

Mint ismert, a július 3-án, 28 évesen, testvérével együtt autóbalesetben tragikusan elhunyt portugál csatára mezét a PL címvédő Liverpool végleg visszavonultatta, majd pedig azt is bejelentette, hogy a 20-as számú dresszek értékesítéséből befolyó pénzeket az LFC Alapítványnak, karitatív szervezetüknek ajánlja fel. 

Korábban Jota és öccse, André Silva nevelőegyesülete, a portugál Gondomar SC is tett egy hasonlóan szép gesztust: a 2025–2026-os bajnoki idényben a csapat a mezén viseli magán a tragikusan fiatalon elhunyt testvérpárt, így állítva emléket néhai játékosainak. 

Jota 2020 óta erősítette a Vörösöket, a 2024–2025-ös évadban 26 meccsen hat gólt és négy gólpasszt szerzett, míg a portugál válogatottban 49 mérkőzésen 14-szer volt eredményes.

A Liverpool FC örökre a klub részeként tekint rá: „Forever” emlékoldalt hozott létre honlapján, és a család megkapja a teljes, mintegy 14 millió eurós (5,53 milliárd forint) szerződéses bérét. Ezenkívül a futballvilág is összefogott: a korábbi csapattársak, klubok és szervezetek is támogatják a három árván maradt gyermeket, a feleségét, és a szülőket.

Fotó: AFP / Paul Ellis

 

gullwing
2025. augusztus 14. 11:48
Szép gesztus..
Náthás hal
2025. augusztus 14. 11:39
Olyan autóval szenvedett balesetet aminek az alap ára 95 millió Ft felett van, nyilván a család a küszöböt rágja.
Geza F.
2025. augusztus 14. 11:03
Értem én hogy segítenek egy tragédia áldozatainak. Ezzel nincs is gond. De, Jota évi 7,3 millió fontot keresett. Szerintem nem egy olyan családról van szó akit a kilakoltatás fenyeget. Az a 3-4 het fizetés nem életmentő. Biztos nagy szükségük van rá!
