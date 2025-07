Tragédia: elhunyt Diogo Jota, Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa

Diogo Jota, az angol Liverpool portugál labdarúgója csütörtök kora reggel közlekedési balesetben vesztette életét Zamora tartományban.

A hírről elsőként a spanyol Marca számolt be. A lap szemtanúkra hivatkozva azt írta, a 28 éves játékos csütörtökön reggel Sanabria régióban, Zamora közelében szenvedett balesetet, miután Jotáék gépjárműve letért az útról, az árokban landolt, majd lángokba borult. A kocsiban ült testvére is, a portugál másodosztályú Penafielben futballozó André, aki szintén elhunyt.

A halálhírt később a spanyol hírügynökség, az EFE is megerősítette.

A portugál támadó nemrégiben vette feleségül szerelmét, Rute Cardosót, akivel 2012 óta alkottak egy párt. Három gyermeket neveltek.

Cikkében a katalán El Mundo Deportivo kiemelte: a rendőrséghez több bejelentés is érkezett a balesetről, amely hajnali 1 óra 30 perc körül történt az autópályán. A helyszínre később megérkeztek a rendőrök és a tűzoltók, majd egy sürgősségi orvosi egység is, de már csak a két sportoló halálát tudták megállapítani – teszi hozzá a Nemzeti Sport Online.

A Zamora tartományi hírportál közben ezt azzal egészítette ki, hogy a két áldozatot az autó rendszámtáblája alapján tudták csak azonosítani, mivel a holttestek a felismerhetetlenségig összeégtek.

A brit BBC a baleset körülményeiről megjegyezte: „Az eddigi információink alapján a Lamborghini személyautó közúti balesetet szenvedett, és előzés közben kaphatott defektet, ami miatt lesodródott az útról.”

Jota felnőtt pályafutását a portugál Pacos de Ferreirában kezdte, majd volt a spanyol Atlético Madrid és az angol Wolverhampton Wanderers futballistája, de játszott a szintén portugál Portóban is. 2020 szeptemberében igazolt a Liverpoolhoz a Wolvestól több mint 40 millió fontért, és szinte rögtön közönségkedvenccé vált az Anfield Roadon. Tagja volt a többi között a Bajnokok Ligája-ezüstérmes együttesnek és az elmúlt idényt bajnoki címmel megkoronázó gárdának is. A szeptembertől a magyarokkal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szereplő portugál válogatottban 2019-ben mutatkozott be, 49 találkozón 14-szer volt eredményes és két Nemzetek Ligája-sikert ünnepelhetett a nemzeti csapattal. A Vörösöknél Szoboszlai Dominik, és a kerethez július 1-je óta tartozó Kerkez Milos, illetve Pécsi Ármin csapattársa volt.

A Liverpool FC minden hírt eltüntetett címlapjáról, csak a klub két nagy korábbi tragédiájára emlékeztető bejegyzés maradt. A Portugál Labdarúgó-szövetség közleményében úgy fogalmazott, „két bajnokot veszítettek el, és haláluk helyrehozhatatlan veszteséget jelent a portugál futball számára”. „Mostantól mindent megteszünk azért, hogy minden nap tisztelettel adózzunk örökségük előtt.”