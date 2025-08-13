„Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy” – akkora sallert kapott Brüsszel a Trump-Putyin csúcs előtt, hogy még most is kapkodják a levegőt

Azt is megüzenték: akkor tudta volna Európa a saját kezében tartani a jövőjét, „ha mi, európaiak tárgyalunk az oroszokkal Európa jövőjéről”.