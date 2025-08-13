Pirulnak az arcok Brüsszelben: Magyarország az emberi jogok fellegvára az Egyesült Államok kormányzati jelentése szerint
Nem erre számítottak.
Értelemszerűen a Moszkva által elkövetett kegyetlenségek felsorolása után, de azért mégis kemény...
„Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának éves emberi jogi országjelentése Brüsszel és Magyar Péter kedvenc kormányának, Zelenszkijéknek 2024-es tevékenységéről.
(Értelemszerűen a Moszkva által elkövetett kegyetlenségek felsorolása után, de azért mégis kemény...)”
Nyitókép: JIM WATSON / AFP