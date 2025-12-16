Erre Zelenszkij aligha számított: elképesztő ajándékot kaphat Ukrajna az európai vezetőktől – de van egy bökkenő

Szijjártó odaszúrt Zelenszkijnek az EU-csúcs előtt: seperc alatt elgáncsolta az ukrán narratívát
Szijjártó Péter szerint kialakult egyfajta munkamegosztás az Egyesült Államok és az Európai Unió között.
A brüsszeli csúcstalálkozón dől el minden.
Az Európai Parlament kész gyorsított jogalkotási eljárás keretében elfogadni az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett „reparációs hitelről” szóló javaslatot a 2026 januárjára tervezett plenáris ülésen, miután a képviselők jóváhagyták az eljárás alkalmazását. A folyamat lezárásához ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az uniós állam- és kormányfők megállapodásra jussanak a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról a soron következő brüsszeli csúcstalálkozón – írja a karpathir.com.
Az EP sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a gyorsított eljárás célja, hogy amint a tagállami vezetők rábólintanak a konstrukcióra, a jogszabály elfogadása haladéktalanul befejeződhessen. A javaslat életbe lépéséhez az uniós tagállamok jóváhagyása is szükséges; a részletekről a vezetők várhatóan a csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcstalálkozón igyekeznek megállapodni.
Az új pénzügyi eszköz Ukrajna költségvetésének megerősítését, valamint a védelmi ipar és a katonai képességek fejlesztését szolgálná. A hitel a meglévő támogatási mechanizmusokhoz kapcsolódna, elősegítve Ukrajna bekapcsolódását az európai védelmi ipari bázisba.
Az uniós nagykövetek már december 12-én döntöttek az orosz vagyon határozatlan idejű befagyasztásáról a vétók elkerülése érdekében. Moszkva erre jogi lépésekkel reagált, és mintegy 230 milliárd dollárt követel a belga Eurocleartől.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a holland miniszterelnökkel, Dick Schooffal közösen tartott hágai sajtótájékoztatón ismertette Kijev elképzeléseit a befagyasztott eszközök felhasználásáról. Elmondása szerint Ukrajna arra számít, hogy több év alatt a teljes, mintegy 210 milliárd eurós összeget igénybe veheti.
„Arra számítunk, hogy 2026-ban 40-45 milliárd eurót kaphatunk, és így tovább, a teljes 210 milliárdos összeggel kalkulálva”
– fogalmazott az államfő.
Zelenszkij hangsúlyozta: bár igazságos lenne, ha Oroszország viselné a pusztítás költségeit, a befagyasztott vagyon még az újjáépítés finanszírozására sem elegendő, mivel a károk értéke ennek mintegy háromszorosa. Ezért a forrásokat elsősorban a stabilitás fenntartására és fegyverbeszerzésekre kell fordítani, különösen annak fényében, hogy egyes partnerek – köztük Dánia – várhatóan mérséklik támogatásaikat.
„Nem látok más lehetőséget Ukrajna számára, hogy szilárdan álljon a lábán. Nem látom, hogyan fedezhetnénk ekkora hiányt érthetetlen alternatívákkal vagy ígéretekkel” – tette hozzá az elnök. A holland miniszterelnök ezzel szemben jelezte: a jóvátétel forrásainak feltárása a háborút követően kerül majd napirendre.
Véget értek az ukrán–amerikai béketárgyalások Berlinben.
