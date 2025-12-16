Erre Zelenszkij aligha számított: elképesztő ajándékot kaphat Ukrajna az európai vezetőktől – de van egy bökkenő

Az Európai Parlament kész gyorsított jogalkotási eljárás keretében elfogadni az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett „reparációs hitelről” szóló javaslatot a 2026 januárjára tervezett plenáris ülésen, miután a képviselők jóváhagyták az eljárás alkalmazását. A folyamat lezárásához ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az uniós állam- és kormányfők megállapodásra jussanak a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról a soron következő brüsszeli csúcstalálkozón – írja a karpathir.com.

Az EP sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a gyorsított eljárás célja, hogy amint a tagállami vezetők rábólintanak a konstrukcióra, a jogszabály elfogadása haladéktalanul befejeződhessen. A javaslat életbe lépéséhez az uniós tagállamok jóváhagyása is szükséges; a részletekről a vezetők várhatóan a csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcstalálkozón igyekeznek megállapodni.