Szijjártó odaszúrt Zelenszkijnek az EU-csúcs előtt: seperc alatt elgáncsolta az ukrán narratívát

Míg az Egyesült Államok nagy erővel dolgozik az ukrajnai háború lezárásán, a nyugati-európai vezetők mindent megtesznek a békefolyamat aláaknázása érdekében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva a berlini békecsúccsal kapcsolatban kifejtette, hogy a politika tapasztalati műfaj, márpedig az utóbbi évben úgy nézett ki a helyzet, hogy Donald Trump amerikai elnök mindent megtett az ukrajnai rendezés érdekében, és az orosz vezetés is tárgyalt velük, az európaiak viszont mindent elkövettek a békefolyamat aláaknázása érdekében.