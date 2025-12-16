Ft
volodimir zelenszkij szijjártó péter európai unió egyesült államok donald trump

Szijjártó odaszúrt Zelenszkijnek az EU-csúcs előtt: seperc alatt elgáncsolta az ukrán narratívát

2025. december 16. 16:48

Szijjártó Péter szerint kialakult egyfajta munkamegosztás az Egyesült Államok és az Európai Unió között.

2025. december 16. 16:48
null

Míg az Egyesült Államok nagy erővel dolgozik az ukrajnai háború lezárásán, a nyugati-európai vezetők mindent megtesznek a békefolyamat aláaknázása érdekében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva a berlini békecsúccsal kapcsolatban kifejtette, hogy a politika tapasztalati műfaj, márpedig az utóbbi évben úgy nézett ki a helyzet, hogy Donald Trump amerikai elnök mindent megtett az ukrajnai rendezés érdekében, és az orosz vezetés is tárgyalt velük, az európaiak viszont mindent elkövettek a békefolyamat aláaknázása érdekében.

„Emlékezhetünk arra, amikor az alaszkai csúcstalálkozó után nem engedték Volodimir Zelenszkij elnököt Washingtonba menni egyedül, hanem ott fogták a kezét és ott ültek, nehogy a végén még belemenjen valamilyen békemegállapodásba” – fogalmazott. „És nemcsak ezek a tapasztalatok, hanem a tegnapi történések Brüsszelben is sajnos azt erősítik meg, hogy az európaiak egyelőre sokkal jobban érdekeltek a háború folytatásában, mint annak lezárásában, hiszen ha le akarnák zárni a háborút, akkor nem akarnának arról sürgősen döntést hozni, hogy 80 ezer milliárd forintot, vagyis több mint 200 milliárd eurót küldjön az Európai Unió Ukrajnába” – vélekedett. „Egy ekkora összeg, amelynek ráadásul jelentős részét Ukrajna felfegyverzésére akarják költeni, arról árulkodik, hogy az európaiak hosszú távú háborús helyzetre akarnak berendezkedni” – tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezt támasztja alá a NATO előző heti külügyminiszteri ülése is, ahol elmondták, hogy hiába lesz béke, ők ellenséges viszonyra készülnek Oroszországgal.

Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy a munkamegosztás ugyanaz, mint eddig. Az amerikaiak mindent megtesznek a békéért, a nyugat-európai vezetők meg mindent megtesznek azért, hogy aláaknázzák a folyamatot”

– emelte ki.

Illetve aláhúzta, hogy „nem kell hátast dobni” az ukrán elnök nyilatkozatától sem, amelynek értelmében hazája lemond a NATO-tagságról, ugyanis ez eddig sem rajta múlott és ez eddig sem volt reális, miután erről a katonai szövetség tagjai döntenek. „És az egész világos, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy a NATO-ban erről bármifajta konszenzus legyen, tehát igazából Ukrajna NATO-tagságát csak Ukrajna tartotta napirenden, de ennek semmi jelentősége nincs, mert nem ők döntenek erről” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Csigorin
2025. december 16. 19:11
zelenszki regi taktikaja hogy "lemond" valamirol ami mar reg nem az ove, vagy eselye sincs ra hogy valaha az ove legyen, cserebe valami konkret dologert ami leginkabb penz/fegyver.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. december 16. 18:53
Egyre nyilván valóbbá válik, hogy a nagy hajtásnak csak egy oka lehet! Az EU tolvajai letapsolták az orosz állami vagyont, amit a háború lezárása után azonnal fel kellene szabadítani, az orosz meg vinné is nyomban az egészet! De nem tudnák kiadni!!! Marad a farizeus uki seggnyalás, meg a háborús uszítás. Csak nehogy a végén még tényleg bejöjjön a tervük, mert akkor mind megyünk a fénybe.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 16. 18:40
>>kovsa2 2025. december 16. 18:30 x.com/darc87798/status/2000692852439875911 "A Német Birodalom fejlődéstörténete." És milyen igaza van annak, aki ezt összeállította.<< Ma 3 német gyakorolja a legnagyobb befolyást az európai politikára: Firedrich Merz a német kancellár Ursula vd Leyen az EB elnöke Manfred Weber az EP legnagyobb frakciójának formális vezetője. Ők hárman nem mondanak ellent egymásnak. Orbán jól látta, hogy ennek ellentételezéseként egy politikai szövetségre van szükség Európán belül.
Válasz erre
3
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 16. 18:36
>>belbuda 2025. december 16. 17:12 Bezzeg a Benes-dekrétumok ügyében kussol,mint szar a gazban<< És az Olof Palme ügyben is.
Válasz erre
2
0
