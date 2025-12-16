Szijjártó Péter úgy oktatta le Brüsszelben Von der Leyenéket, hogy megremegtek a falak

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Brüsszelben mindennek ára van.
Célkeresztbe kerültek az antifák. Ezek voltak a hétfői nap legolvasottabb hírei.
A magyar kormány évek óta hadakozik Brüsszellel annak érdekében, hogy a hazánknak járó európai uniós forrásokat végre megkaphassuk. Ennek feltétele azonban koránt sem a jogállamiság, hanem valami más – ezt fejtegették az elemzők a Mesterterv legújabb adásában.
Mráz Ágoston Sámuel szerint a feltétel sokkal inkább üzleti és politikai alapú. A Nézőpont Intézet vezetője úgy látja, hogy
a Tisza és a hozzáköthető szakemberek pontosan ezeknek a szempontoknak próbálnak megfelelni.
Úgy fogalmazott: ha a brüsszeli elvárásokat teljesítjük, akkor kapunk néhány milliárd euró forrást. Igaz, utána azt majd el kell költeni nyugat-európai cégeknél, de a jól viselkedés vágya ezeknek az embereknek ott van a DNS-ben.
Az Ukrajna támogatására szánt, befagyasztott orosz vagyonról szóló döntés jól demonstrálja azt, hogy Brüsszel már minden létező szabály áthágására készen áll, hogy háborúba vihesse egész Európát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.
A külügyi tárca vezetője az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arra figyelmeztetett, hogy a most történtek jól demonstrálják, hogy
Brüsszel már minden létező szabály áthágására készen áll azért, hogy háborúba vihesse az egész kontinenst.
Mint mondta, összesen 80 ezer milliárd forintnyi összeget akarnak Ukrajnának adni, ami beláthatatlan, hatalmas összeg. Ráadásul ebből 46 ezer milliárd forintot Ukrajna felfegyverzésére akarnak költeni.
Szijjártó elmondta azt is, hogy az EU arra hivatkozott az orosz vagyon hosszú távú befagyasztásakor, hogy Oroszország energetikai vészhelyzetet állít elő Európában, márpedig ez szavai szerint óriási hazugság.
Az Egyesült Államok példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítését kezdeményezte a magyar kormány az Európai Unióban – jelentette be Szijjártó Péter Brüsszelben.
Ezt megtettük mi is Magyarországon, és most azt kezdeményeztük, mégpedig december 10-én, néhány nappal ezelőtt hivatalosan írásos formában, hogy az Európai Unió is minősítse az Antifát terrorszervezetnek – közölte.
A tárcavezető szerint most majd
világossá válik, hogy valójában ki mit gondol terrorizmusról, az erőszakról és a demokráciáról.
Hazánk az Egyesült Államok példáját követné.