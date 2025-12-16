Szijjártó Péter úgy oktatta le Brüsszelben Von der Leyenéket, hogy megremegtek a falak

A magyar kormány évek óta hadakozik Brüsszellel annak érdekében, hogy a hazánknak járó európai uniós forrásokat végre megkaphassuk. Ennek feltétele azonban koránt sem a jogállamiság, hanem valami más – ezt fejtegették az elemzők a Mesterterv legújabb adásában.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a feltétel sokkal inkább üzleti és politikai alapú. A Nézőpont Intézet vezetője úgy látja, hogy