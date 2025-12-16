Orbán Viktor nem túlzott: valóban hadüzenetnek vehetik az oroszok, ha Brüsszel ezt meglépi

„Ezt a vagyont hamarosan lefoglalják, és fel akarják használni az ukránok finanszírozására – ilyen még a második világháborúban sem volt. Ez hadüzenet. Ne értsük félre, ne becsüljük alá!” – jelentette ki Orbán Viktor a Mandinernek adott exkluzív interjújában azzal kapcsolatban, hogy Brüsszel az elmúlt napokban afelé tett lépéseket, hogy az orosz állam Európában befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurós vagyonát végleg elvegye és abból a háborút finanszírozza.

Orbán Viktor nem túlzott a Mandinernek adott interjúban: valóban hadüzenetnek vehetik az oroszok, ha Brüsszel ezt meglépi

Mit mond a nemzetközi jog egy ilyen lépésről? Valóban hadüzenetnek számítana? Erről kérdeztük ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt.