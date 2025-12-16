Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brüsszel ensz századvég ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor nem túlzott: valóban hadüzenetnek vehetik az oroszok, ha Brüsszel ezt meglépi

2025. december 16. 18:07

Mit mond a nemzetközi jog egy ilyen lépésről? Valóban hadüzenetnek számítana – ahogy Orbán Viktor fogalmazott – az orosz állami vagyon elvétele és Ukrajnának adása? Erről kérdeztük ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt.

2025. december 16. 18:07
null
Vizvári Soma

„Ezt a vagyont hamarosan lefoglalják, és fel akarják használni az ukránok finanszírozására – ilyen még a második világháborúban sem volt. Ez hadüzenet. Ne értsük félre, ne becsüljük alá!”jelentette ki Orbán Viktor a Mandinernek adott exkluzív interjújában azzal kapcsolatban, hogy Brüsszel az elmúlt napokban afelé tett lépéseket, hogy az orosz állam Európában befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurós vagyonát végleg elvegye és abból a háborút finanszírozza.

Orbán Viktor nem túlzott a Mandinernek adott interjúban: valóban hadüzenetnek vehetik az oroszok, ha Brüsszel ezt meglépi
Orbán Viktor nem túlzott a Mandinernek adott interjúban: valóban hadüzenetnek vehetik az oroszok, ha Brüsszel ezt meglépi

Mit mond a nemzetközi jog egy ilyen lépésről? Valóban hadüzenetnek számítana? Erről kérdeztük ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

Az állami vagyon immunitás alatt áll, még akkor is, ha orosz vagyon

„A nemzetközi jog szabályai szerint az állami vagyon állami immunitás alatt áll, ezért azok elkobzása jogsértő. A 2004. évi ENSZ-egyezmény az államok joghatósági immunitásáról, 21. cikk (1) c) pontja kimondja, hogy hogy a központi bank vagy más monetáris hatóság vagyona nem tekinthető nem kormányzati, kereskedelmi célú vagyonnak, így az végrehajtás alá nem vonható” – fogalmazott a Századvég tudományos igazgatója.

Lomnici Zoltán rámutatott: 

Oroszország erre hivatkozva a Nemzetközi Bírósághoz fordulhatna,

 arra alapítva keresetét, hogy az EU-tagállamok megsértik a nemzetközi szokásjogban és az ENSZ-egyezményben rögzített állami immunitást, illetve a tulajdon védelmének alapelvét.”

Az alkotmányjogász hozzátette: „Emellett említendő, hogy az oroszországi jegybank beperelte a brüsszeli székhelyű Euroclear nevű pénzügyi intézményt, amelynél jelenleg nagyjából 190 milliárd dollárnyi orosz nemzeti vagyon van befagyasztva az EU-s szankciók miatt. A keresetet egy Moszkvai Választottbíróságon (Arbitration Court) nyújtották be. Ez az első lépés, de sokak szerint csak a kezdet.”

Még a végén pont a másik oldalnak kell majd fizetnie

Adódik a kérdés: ha a nemzetközi jog ebben az esetben Oroszország mellett áll, lehetnek-e annak komoly következményei?

Lomnici Zoltán szerint ez könnyen elképzelhető.

„Ha Oroszország megnyerné a pert, – és erre minden esélye megvan – az a nemzetközi jog szerint teljes jóvátételi kötelezettséget keletkeztetne az érintett államok oldalán. Az ENSZ az államok nemzetközileg jogellenes cselekményeiért való felelősségéről szóló cikkelyeinek 31. cikke alapján a jogsértő állam köteles teljes reparációra, vagyis a vagyon visszaszolgáltatására vagy pénzbeli kártérítés megfizetésére, ideértve minden anyagi kárt és elmaradt hasznot”.

Az alkotmányjogász válaszából ráadásul az is kiderült, hogy 

  • „a 32. cikk kizárja azt az érvelést, hogy uniós vagy nemzeti jogszabályok mentesítenék a felelősség alól, 
  • míg a 33. cikk szerint a kötelezettség akár több állam vagy a nemzetközi közösség egésze felé is fennállhat.”

Orbán Viktor nem túlzott, amikor hadüzenetről beszélt

A magyar kormányfő kijelentése, miszerint ha Brüsszel ezt meglépi, az felérhet egy hadüzenettel, elsőre talán erősnek érződhet, de az alkotmányjogász megfelelőnek tartja ezt a kifejezést a cselekmény leírására.

Tekinthető ellenséges lépésnek, kvázi hadüzenetnek, ha a lefoglalt orosz vagyont Oroszország ellenségének háborús finanszírozására fordítják? – tettük fel a kérdést Lomnici Zoltánnak.

„Igen, jogilag tekinthető ellenséges lépésnek, kvázi hadüzenetnek. Az ENSZ Alapokmánya 2. cikk 4. pontja szerint a Szervezet összes tagjainak nemzetközi érintkezéseik során más Állam területi épsége, vagy politikai függetlensége ellen irányuló vagy az Egyesült Nemzetek céljaival össze nem férő bármely más módon nyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától tartózkodniuk kell. 

A lefoglalt orosz vagyon felhasználása Ukrajna háborús finanszírozására az erőszak közvetett alkalmazásának minősülhet, 

mert közvetlenül növeli az egyik fél hadviselési képességét. Az ENSZ az államok nemzetközileg jogellenes cselekményeiért való felelősségéről szóló cikkelyeinek 49–50. cikkei kizárják, hogy ellenintézkedésként olyan lépést tegyenek, amely erőszakhoz kapcsolódik vagy annak hatásával jár. Következésképp a vagyon ilyen célú felhasználása ellenséges állami aktus, amely jogilag a hadviselő fél oldalára állást fejezi ki” – magyarázta a Századvég tudományos igazgatója.

Történt már ehhez hasonló?

Ahhoz, hogy mire számítsunk ezután, érdemes megnézni, történt-e már ehhez hasonló a nemzetközi politikában. Lomnici Zoltán ezzel kapcsolatban azt mondta: „Többen szokták emlegetni régebbről az iráni, a tálib vagy az iraki rezsimekkel szembeni szankciókat, alapvetően tévesen. Az, hogy egy állam szuverén vagyonának hozamát vagy tőkéjét egy harmadik állam (pl. Ukrajna) finanszírozására használják, miközben a károkozó és a kedvezményezett nem hadviselő felek jogilag, ráadásul ENSZ BT-felhatalmazás nélkül, az példátlan és nemzetközi jogilag – például a hágai székhelyű Nemzetközi Bíróság vonatkozó állásfoglalása szerint – elfogadhatatlan.”

Brüsszel ezek szerint példátlan lépésre készül, amivel eddig ismeretlen és ebből fakadóan kiszámíthatatlan folyamatokat indíthat el.

Tekintse meg Orbán Viktorral készített exkluzív interjúnkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
 

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemenvagyoken
2025. december 16. 19:15
Az EU vezetői jogtiprások garmadáját követik el, még sincs semminek sem következménye. Egyszerűen hihetetlen, hogy ezek bármit büntetlenül megtehetnek, nincs fölöttük semmilyen kontroll. Megérdemelnék, hogy az orosz hackerek elszipkázzák az összes pénzüket, csak az nekünk is fájna. Teljesen átmosták a nyugati emberek nagy részének az agyát, újra és újra beszavazzák az EP-be ezeket a rohadékokat, tök mindegy, hogy pénzmosó bűnözőkről vagy pedofilokról van-e szó, úgyis mindig ők kerülnek többségbe az EP-ben. Az orosz vagyon elkobzása szerintem teljesen törvényellenes, hiszen semmilyen független bíróság sem mondott ki bűnösnek senkit, nem is értem, hogy egy magát demokratikusan működőnek tartó szervezet hogyan vetemedhet ilyen törvénysértésre, és hogy ez miért nem szúrja a magukat demokratának tartó libernyákok szemét. Az összeset a frontra kellene vinni, harcoljanak Ukrajnáért, ha annyira akarnak.
Válasz erre
0
0
csakis_a_tisza
2025. december 16. 19:15
A lószart veszik hadüzenetnek. A ruszkik úgy fosnak az amerikaiaktól, ahogy illik és Európa NATO tag. Semmit sem mernek tenni, mert el lesznek törölve a térképről!!!!
Válasz erre
0
1
Türelem
2025. december 16. 19:14
Mocskos háborús uszítók, akasztófára velük.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. december 16. 19:10
annyit visitoznak a nemzetkozi jogrol, de maguk betartani mar nem akarjak
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!