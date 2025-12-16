Most nem volt egyetértés: szembement egymással Rossi és Szoboszlai

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a végül második Lamine Yamalra, míg a csapatkapitány Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah-ra szavazott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) Év játékosa-szavazásán, melynek győztese Ousmane Dembélé, a Paris Saint-Gemain francia támadója lett.

A Nemzeti Sport internetes oldalának kedd esti cikke szerint a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember az FC Barcelona spanyol csatára mögött a második helyre Dembélét tette, míg a harmadik helyre nála a szintén a Paris Saint-Germainben futballozó Vitinha neve került.