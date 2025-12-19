„Ha nem leszünk észnél, a magyar focinak befellegzett” – Mészáros Lőrinc megkongatta a vészharangot: a Tisza Párt kivégezné a sportot

Mészáros Lőrinc szerint a Ferencváros továbbra sem legyőzhető itthon – egy felcsúti játékossal tett kivételt eddig
Még ő is meglepődött.
Mészáros Lőrinc szerint Magyar Péterék adóterve halálos ítélet lenne a magyar sportnak: a tao és az állami pénzek elvételével az utánpótlás és a versenysport is összeomlana.
Mint ismert, csaknem két év után adott ismét interjút a Puskás Akadémiát működtető alapítvány kuratóriumi elnökeként Mészáros Lőrinc, aki ezúttal is a Nemzeti Sportnak beszélt elsősorban a magyar sport, azon belül is a labdarúgás helyzetéről. Az ország leggazdagabb embere markáns véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt sportpolitikájával kapcsolatban, különösen az állami és vállalati támogatási rendszer jövőjét illetően. Egy, a sportfinanszírozás fenntarthatóságát érintő kérdésre így reagált: „Miután akár naponta többször is megváltoztatják a véleményüket, a Tisza Párt politikusainak egyetlen szavát sem hiszem el.”
Mészáros Lőrinc szerint a tervezett adózási változtatások végzetes következményekkel járnának a magyar sport egészére nézve. Úgy fogalmazott:
„Ráadásul nyilvánvaló, hogy ha bevezetik az általuk tervezett adózási szabályokat, akkor a magyar sportnak annyi.
A tao és az állami segítség nélkül nem működtethető az utánpótlás- és az amatőr sport, az elmúlt másfél évtizedben kiépült infrastruktúra, a magyar vállalkozások tervezett megsarcolása a vagyonadóval együtt pedig a szponzorációt fogja megölni a versenysportban.”
Hangsúlyozta azt is, hogy a hazai vállalkozások szerepvállalása nélkülözhetetlen, mert „a multik minimális mértékben támogatják a magyar sportot, szemben velünk, hazai vállalkozásokkal.”
Saját példáját is felhozta: „Az én cégcsoportom is jelentősen, több tízmilliárd forinttal segíti nemcsak a futballt, hanem a kézilabdát, röplabdát, ökölvívást, magát a Magyar Olimpiai Bizottságot és szinte minden sportágat.”
Ahogy arról beszámoltunk, a sport stratégiai jelentőségéről Orbán Viktor miniszterelnök is határozott üzenetet fogalmazott meg a Puskás Arénában tartott karácsonyi futballünnepen. A kormányfő a magyar válogatott és a Ferencváros helyzetéről, valamint a jövő évi választás tétjéről is beszélt, hangsúlyozva: olyan kormányra van szükség, amely stratégiai ágazatként tekint a sportra, és azon belül a legnépszerűbb sportágra, a labdarúgásra.
Jövőre választás lesz, ha nem leszünk észnél, a magyar futballnak évekre befellegzik”
– fogalmazta meg az egyértelmű üzenetet a miniszterelnök.
A magyar válogatottról és a Fradiról is beszélt.
