12. 19.
péntek
„Ha nem leszünk észnél, a magyar focinak befellegzett” – Mészáros Lőrinc megkongatta a vészharangot: a Tisza Párt kivégezné a sportot

2025. december 19. 15:36

Mészáros Lőrinc szerint Magyar Péterék adóterve halálos ítélet lenne a magyar sportnak: a tao és az állami pénzek elvételével az utánpótlás és a versenysport is összeomlana.

2025. december 19. 15:36
null

Mint ismert, csaknem két év után adott ismét interjút a Puskás Akadémiát működtető alapítvány kuratóriumi elnökeként Mészáros Lőrinc, aki ezúttal is a Nemzeti Sportnak beszélt elsősorban a magyar sport, azon belül is a labdarúgás helyzetéről. Az ország leggazdagabb embere markáns véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt sportpolitikájával kapcsolatban, különösen az állami és vállalati támogatási rendszer jövőjét illetően. Egy, a sportfinanszírozás fenntarthatóságát érintő kérdésre így reagált: „Miután akár naponta többször is megváltoztatják a véleményüket, a Tisza Párt politikusainak egyetlen szavát sem hiszem el.”

Mészáros Lőrinc szerint a tervezett adózási változtatások végzetes következményekkel járnának a magyar sport egészére nézve. Úgy fogalmazott: 

„Ráadásul nyilvánvaló, hogy ha bevezetik az általuk tervezett adózási szabályokat, akkor a magyar sportnak annyi.

A tao és az állami segítség nélkül nem működtethető az utánpótlás- és az amatőr sport, az elmúlt másfél évtizedben kiépült infrastruktúra, a magyar vállalkozások tervezett megsarcolása a vagyonadóval együtt pedig a szponzorációt fogja megölni a versenysportban.” 

Hangsúlyozta azt is, hogy a hazai vállalkozások szerepvállalása nélkülözhetetlen, mert „a multik minimális mértékben támogatják a magyar sportot, szemben velünk, hazai vállalkozásokkal.” 

Saját példáját is felhozta: „Az én cégcsoportom is jelentősen, több tízmilliárd forinttal segíti nemcsak a futballt, hanem a kézilabdát, röplabdát, ökölvívást, magát a Magyar Olimpiai Bizottságot és szinte minden sportágat.”

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy arról beszámoltunk, a sport stratégiai jelentőségéről Orbán Viktor miniszterelnök is határozott üzenetet fogalmazott meg a Puskás Arénában tartott karácsonyi futballünnepen. A kormányfő a magyar válogatott és a Ferencváros helyzetéről, valamint a jövő évi választás tétjéről is beszélt, hangsúlyozva: olyan kormányra van szükség, amely stratégiai ágazatként tekint a sportra, és azon belül a legnépszerűbb sportágra, a labdarúgásra.

Jövőre választás lesz, ha nem leszünk észnél, a magyar futballnak évekre befellegzik”

– fogalmazta meg az egyértelmű üzenetet a miniszterelnök. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: puskasakademia.hu

cirmos
2025. december 19. 16:29
a mosómedve-fejű holnapra már külpolitikai elemző-szakértő lesz.
kalmanok
2025. december 19. 16:28
Kinek volt annyi esze, hogy ezt a szellemi toprongyot megkérdezze?
cirmos
2025. december 19. 15:45 Szerkesztve
majd eladod a yachtodat, és támogatod őket abból. mi nem akarunk azért dolgozni, hogy ti a focira költsétek. titeket is alig bírunk eltartani, mert kicsit nagyok az igények. ricky martint üdvözlöm, bár andinak elég bóvli az ízlése ezek szerint.
