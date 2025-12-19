„Ha nem leszünk észnél, a magyar focinak befellegzett” – Mészáros Lőrinc megkongatta a vészharangot: a Tisza Párt kivégezné a sportot

Mint ismert, csaknem két év után adott ismét interjút a Puskás Akadémiát működtető alapítvány kuratóriumi elnökeként Mészáros Lőrinc, aki ezúttal is a Nemzeti Sportnak beszélt elsősorban a magyar sport, azon belül is a labdarúgás helyzetéről. Az ország leggazdagabb embere markáns véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt sportpolitikájával kapcsolatban, különösen az állami és vállalati támogatási rendszer jövőjét illetően. Egy, a sportfinanszírozás fenntarthatóságát érintő kérdésre így reagált: „Miután akár naponta többször is megváltoztatják a véleményüket, a Tisza Párt politikusainak egyetlen szavát sem hiszem el.”

Mészáros Lőrinc szerint a tervezett adózási változtatások végzetes következményekkel járnának a magyar sport egészére nézve. Úgy fogalmazott: