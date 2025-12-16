Azt sem tudja, hogy hol van: Tarr Zoltán úgy keveri a budapesti városrészeket, mintha muszáj lenne (VIDEÓ)

Havasi Zoltán, a Fidesz XX. kerületi politikusa a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben azt állítja, hogy Tarr Zoltán nincs tisztában azzal, hol tartózkodik. A Tisza Párt politikusa a közösségi oldalán arról számolt be, hogy Soroksáron gyűltek össze, hogy megvitassák a kerület ügyeit. A gond csak az, hogy a találkozó helyszíne valójában a Duna Garden volt, amely Pesterzsébeten található...

„Tarr Zoltánnak fogalma sincs arról, hogy hol van, és ez már nem csak kínos, hanem nevetséges is”

– fogalmazott Havasi Zoltán.