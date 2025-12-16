Ft
12. 16.
kedd
pesterzsébet tisza párt tarr zoltán soroksár

Azt sem tudja, hogy hol van: Tarr Zoltán úgy keveri a budapesti városrészeket, mintha muszáj lenne (VIDEÓ)

2025. december 16. 21:20

Kellemetlen.

2025. december 16. 21:20
null

Havasi Zoltán, a Fidesz XX. kerületi politikusa a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben azt állítja, hogy Tarr Zoltán nincs tisztában azzal, hol tartózkodik. A Tisza Párt politikusa a közösségi oldalán arról számolt be, hogy Soroksáron gyűltek össze, hogy megvitassák a kerület ügyeit. A gond csak az, hogy a találkozó helyszíne valójában a Duna Garden volt, amely Pesterzsébeten található...

„Tarr Zoltánnak fogalma sincs arról, hogy hol van, és ez már nem csak kínos, hanem nevetséges is”

– fogalmazott Havasi Zoltán. 

A videót itt megtekintheti: 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blancoagilon
2025. december 16. 21:41
Tiszás ugye csak vizsgázott hülye lehet. Ennek a fasznak sikerült. Csont nélkül. Megkapta a Teljesen Hülye címet. Méltó arra, hogy tovább kavarja a szart.
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2025. december 16. 21:32
Szarr elvtárs se okosabb Kalácsoly elvtársnál.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!